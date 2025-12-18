Đêm buồn 17-12 ấy, Nguyễn Xuân Son có đúp tại Thái Lan 18/12/2025 11:19

(PLO)-Nguyễn Xuân Son ghi bàn như thể chưa từng bị chấn thương nghỉ gần 1 năm...

Hàng triệu fan Việt Nam buồn, giận, hậm hực cho trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 vì trận thua đau đớn của nữ Việt Nam trước Philippines, thì cũng đêm 17-12 ấy, Nguyễn Xuân Son tỏa sáng ở Thái Lan.

Nguyễn Xuân Son hoàn thành cú đúp tại Pathum Thani để giúp đội nhà đánh bại đại diện của Thái Lan 4-1 duy trì ngôi đầu bảng B.

Nguyễn Xuân Son sau cú hat trick tại Rangon trước Shan Utd lại đến cú đúp vào lưới Bangkok Utd. Ảnh:CTP

Nguyễn Xuân Son, sau khi đến cố đô Rangon của Myanmar hoàn thành cú đúp vào lưới Shan Utd rồi lại sang Pathum hoàn thành cú đúp giúp TX. Nam Định đánh bại Bangkok Utd đang đứng nhì Thai-League 4-1, qua đó tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng B, Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup.

Sau chấn thương gần tròn 1 năm, Nguyễn Xuân Son quay lại bóng đá và “máu sát thủ” của tiền đạo gốc Brazil này tiếp tục dâng cao khi liên tục ghi bàn trong màu áo tuyển quốc gia lẫn TX. Nam Định.

Mùa giải 2025-2026, TX. Nam Định đã tập trung vào sân chơi khu vực Shopee Cup. Ở AFC Champions League 2, đội đã bị loại ngay sau vòng bảng. Sân chơi V-League thì nhà đương kim vô địch đang xa dần khả năng bảo vệ ngôi vô địch khi qua 10 lượt trận xếp thứ 10 và chỉ có 10 điểm.

Trong khi đó ở Shopee Cup, TX. Nam Định có ba trận toàn thắng và đang trên đỉnh bảng B “đè” những đội mạnh như Johor Darul Tazim của Malaysia, Bangkok Utd... xuống phía dưới.

Thầy trò HLV Mauro Jeromino của TX. Nam Định tập trung vào một sân chơi thay vì... phân thân nhiều chiến trường khó đạt mục tiêu như kiểu Buriram Utd của Thái Lan hay làm được.

Sau ba lượt trận bảng B, TX. Nam Định đang đứng đầu với số điểm tuyệt đối, đội xếp nhì là Johor Darul Tazim (7 điểm). Lượt trận thứ tư TX. Nam Định tiếp Lion City Sailors ngày 29-1-2026.