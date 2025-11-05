AFC Champions League 2: Trọng tài khiến TX. Nam Định thua đau Gamba Osaka 05/11/2025 21:44

Trận lượt đi AFC Champions League 2 trên sân khách chiều 22-10, TX. Nam Định thua Gamba Osaka 1-3. Trận đấu lượt về trên sân Thiên Trường vào đêm nay 5-11, TX. Nam Định tiếp tục thua đại diện Nhật Bản 0-1. Trọng tài mắc sai sót lớn khiến TX. Nam Định mất phạt đền.

Điều quan trọng là đối thủ tranh chấp chiếc vé thứ nhì với TX. Nam Định ở bảng F vào vòng 16 đội là Ratchaburi đã đánh bại Eastern FC 7-0 ngay tại Hong Kong và đuổi kịp điểm số với đại diện Việt Nam.

Rin Mito (21) ghi bàn vào lưới TX. Nam Định ở phút thứ 8. Ảnh:AFC

Bàn thắng duy nhất trận của Gamba Osaka ghi trên sân Thiên Trường do công của Rin Mito đánh đầu cận thành trực diện cầu môn của Caique từ cú tạt bóng của đồng đội Ryo Hatsuse ở phút thứ 8.

Ở trận đấu này, TX. Nam Định đã kịp tìm HLV mới là ông Andre Lima, người Brazil, thay vì HLV Nguyễn Trung Kiên chỉ làm việc tạm quyền một trận ở V-League.

Lẽ ra TX. Nam Định được hưởng phạt đền phút 83. Ảnh:AFC

HLV Andre Lima vẫn tung đội hình 9 tây, có điều lạ là hai hậu vệ ông lại bố trí Dương Thanh Hào và Đặng Văn Tới. Đây là dấu hỏi lớn về cách suy nghĩ của HLV, vì sao HLV Andre Lima lại lại chọn hai trung vệ Việt Nam? Trong đó bàn thua ở phút thứ 8 do Dương Văn Hào có phần hạn chế trong không chiến và sức mạnh lấn lướt để dẫn đến Rin Mito không khó chiếm không gian bật cao đánh đầu.

Các đại diện Nhật khi gặp các đối thủ Đông Nam Á họ thể hiện rất khó đoán, tuy nhiên nhìn cách của họ thì họ không quá nỗ lực cũng đảm bảo một chiến thắng.

Ratchaburi đang phả hơi nóng vào gáy TX.Nam Định sau 4 lượt trận.

Tiếc cho TX. Nam Định ở phút 83, Lý Công Hoàng Anh có pha dứt điểm nửa nảy bóng bay vào cầu môn chạm tay hậu vệ Gamba Osaka đang trong trạng thái phình to ngay trước cầu môn, nhiều cầu thủ Nam Định lao theo trọng tài Kamal Abu Aisha đòi phạt đền và ra hiệu bóng chạm tay nhưng trọng tài quyết liệt từ chối và cũng không kiểm tra VAR. Tình huống này lẽ ra TX. Nam Định phải được hưởng phạt đền.

Đấy là “hạt sạn” cực lớn từ trọng tài của trận đấu này.

Cũng giống lượt đi, HLV Daniel Poyatos cũng chỉ chơi một ngoại binh là tiền đạo Issam Jebali mà thôi nhưng vẫn đảm bảo có trọn 3 điểm khi rời Thiên Trường.

Tại Hong Kong, Ratchaburi thắng Eastern 7-0.

Như vậy sau hai trận thua Gamba Osaka, TX. Nam Định vẫn đứng ngôi nhì bảng, trong khi đó Ratchaburi của Thái Lan có hai trận thắng liên tiếp trước Eastern FC của Hong Kong. Họ đuổi kịp TX. Nam Định về mặt điểm số nhưng hiệu số bàn thắng/bại Ratchaburi vượt trội. Tuy nhiên Ratchaburi xếp sau TX. Nam Định do thua đối đầu trực tiếp (Ratchaburi thua Nam Định 1-3).

Ngày 27-11, TX. Nam Định sang Thái Lan làm khách trước Ratchaburi, còn Eastern FC tiếp Gamba Osaka.

Ngày 6-11, CA. Hà Nội làm khách trước Macarthur tại Sydney ở lượt trận thứ tư bảng E.