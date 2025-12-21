Giá trị nhân văn ở ngày hội Thể thao các CLB Special Olympics Việt Nam 2025 21/12/2025 17:13

(PLO)- Ngày hội Thể thao các CLB Special Olympics Việt Nam 2025 là điểm hẹn ý nghĩa, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về hòa nhập, tôn trọng sự khác biệt và cơ hội phát triển bình đẳng cho người khuyết tật trí tuệ.

Nhân dịp chào mừng Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3-12), tại sân Phong Sơn Nam Sài Gòn, Special Olympics Việt Nam (SOVN) đã phối hợp cùng Hội Phụ huynh CLB Thể thao SOVN, các đơn vị giáo dục chuyên biệt và doanh nghiệp trong lĩnh vực thể thao, dinh dưỡng trên địa bàn TP.HCM tổ chức.

Với tôn chỉ “Creating an inclusive world – Xây dựng một thế giới hòa nhập”, SOVN luôn kiên định biến thể thao trở thành cầu nối xóa bỏ rào cản xã hội. Thông qua các hoạt động tập luyện, thi đấu thường xuyên, SOVN giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho vận động viên, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng, khẳng định năng lực và giá trị riêng của mỗi cá nhân.

Ngày hội Thể thao các CLB Special Olympics Việt Nam 2025 đã thực sự trở thành không gian kết nối giàu cảm xúc giữa gần 100 vận động viên, gia đình, thầy cô, HLV và các tổ chức đồng hành.

Đại diện Hội Phụ huynh CLB SOVN và khối vận động viên tham gia ngày hội giàu ý nghĩa.

Sự kiện có sự tham dự của ông Đỗ Anh Tuấn – Giám đốc điều hành Special Olympics Việt Nam, ông Phạm Văn Thịnh – Giám đốc điều hành LAZU Vietnam, ông Lê Quang Minh – Trưởng khối thương mại bán lẻ Decathlon Việt Nam, cùng đại diện Gallagher, Hội Phụ huynh CLB SOVN và các đơn vị giáo dục – thể thao chuyên biệt tại TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những màn tranh tài sôi nổi, ngày hội còn mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ do chính các VĐV biểu diễn, tạo nên bầu không khí thân thiện, ấm áp và đầy yêu thương.

Hào hứng ở cuộc thi điền kinh.

Trên sân thi đấu, các VĐV đã tự tin tỏa sáng ở hai bộ môn chính là Điền kinh (bật xa tại chỗ, chạy 60m, 100m) và Bóng rổ (kỹ thuật đồng đội). Đây là thành quả từ quá trình tập luyện bền bỉ, được thiết kế phù hợp với khả năng của từng vận động viên, dưới sự hỗ trợ từ các chương trình phát triển thể thao của SOVN.

Mỗi bước chạy, mỗi nụ cười và mỗi chiếc huy chương trao đi đều mang ý nghĩa vượt lên trên thành tích. Đó là sự ghi nhận cho nỗ lực, lòng dũng cảm và tinh thần kiên trì không ngừng nghỉ của các vận động viên, đồng thời truyền đi thông điệp mạnh mẽ về một xã hội tôn trọng sự khác biệt và trao cơ hội cho tất cả mọi người.