HLV Miguel Rodrigo từ chức sau cú sốc của futsal Thái Lan 21/12/2025 14:24

(PLO)- HLV Miguel Rodrigo chia tay futsal Thái Lan và cho biết sẽ không làm bóng đá trong nhà nữa...

Ngay sau SEA Games 33 kết thúc, đặc biệt là futsal Thái Lan để thua nặng Indonesia 1-6 và trắng tay , HLV Miguel Rodrigo người Tây Ban Nha đã trở về với gia đình.

HLV Rodrigo tuyên bố từ chức một ngày sau SEA Games 33 bế mạc cũng là buổi chiều mà thế lực hàng đầu futsal Đông Nam Á thua Indonesia nặng nhất trong lịch sử, và mất HCV.

Tuyển Thái Lan đá lượt trận cuối SEA Games 33 và thua Indonesia 1-6 là điều khiến HLV Miguel Rodrigo không thể trụ lại. Ảnh: CTP.

HLV Miguel Rodrigo từng dẫn dắt tuyển Việt Nam. Trước đó, ông nắm tuyển futsal Nhật Bản. Sau khi tuyên bố chia tay vai trò HLV tuyển Thái Lan sáng 21-12, ông Rodrigo cho biết: “Tôi quay về quê hương, về với gia đình sau nhiều năm sống xa nhà.Tôi là người đàn ông của gia đình, và tôi không làm HLV futsal nữa. Tôi sẽ không làm bất cứ HLV của CLB hay đội tuyển nào nữa. Đã đến lúc chia tay rồi”.

Năm ngoái, khi tuyển Thái Lan không thể vô địch giải Đông Nam Á tại Korat trong lúc Việt Nam và Indonesia vào chung kết, HLV Rodrigo cũng có ý định chia tay, song LĐBĐ Thái Lan để cho ông thêm cơ hội ở SEA Games 33 với mục tiêu vô địch.Tuy nhiên, futsal nam của Thái Lan đã chuốc thất bại khó nuốt trôi ở lượt trận cuối với Indonesia. Đây cũng là cái thua đậm nhất trong lịch sử chạm trán của hai đội. Nên nhớ futsal Thái Lan ở đẳng cấp thế giới, từng nhiều lần dự World Cup, còn Indonesia chưa bao giờ.

Riêng với futsal Indonesia, từ khi HLV Hector Souto rời Việt Nam sang hành nghề ở đây,họ tiến bộ rất nhanh. Hiện nay, Indonesia là nhà đương kim vô địch Đông Nam Á và SEA Games.