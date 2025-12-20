Thể thao Việt Nam vỡ mộng soán ngôi nhì của Indonesia ở SEA Games 33 20/12/2025 11:44

(PLO)- Đoàn thể thao Indonesia đang có nhiều cơ hội để khép lại SEA Games 33 với vị trí á quân chung cuộc, khi bảng xếp hạng huy chương tính đến sáng 20-12, cho thấy họ đã tạo ra khoảng cách tương đối an toàn so với Thể thao Việt Nam ráo riết bám đuổi.

Với tổng cộng 91 huy chương vàng, 111 huy chương bạc và 129 huy chương đồng, Indonesia gần như chắc chắn giữ vững vị trí thứ hai toàn đoàn SEA Games 33 khi đại hội chỉ còn một ngày thi đấu cuối cùng.

Thành tích này giúp Indonesia vượt lên rõ rệt so với đoàn Việt Nam, đội tuyển đang xếp ngay phía sau. Việt Nam đã giành được 86 huy chương vàng, 79 huy chương bạc và 110 huy chương đồng. Dù vẫn còn một số nội dung thi đấu diễn ra trong ngày cuối 20-10, nhưng khoảng cách về số huy chương vàng khiến khả năng đảo ngược thứ hạng giữa hai đoàn gần như không còn. Ngay cả khi Việt Nam giành thêm thành tích cao nhất ở các môn còn lại, số lượng huy chương vàng bổ sung cũng khó đủ để vượt qua Indonesia.

Theo thông tin từ trang web chính thức của SEA Games 2025, ngày thi đấu cuối cùng chỉ còn hai môn tranh tài. Môn sepak takraw sẽ trao hai bộ huy chương vàng cho nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Bên cạnh đó, bơi đường trường cũng sẽ diễn ra nội dung tiếp sức hỗn hợp, khép lại chương trình thi đấu của đại hội. Với số lượng nội dung hạn chế như vậy, cục diện bảng tổng sắp huy chương gần như đã được định hình.

Thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu tốp 3 đoàn mạnh nhất SEA Games 2025. Ảnh: CCT.

Ở nhóm cạnh tranh phía sau, cuộc đua vào tốp 5 cũng có những thay đổi đáng chú ý. Vào ngày thi đấu 19-12, Malaysia đã vượt qua Singapore để vươn lên vị trí thứ tư. Đoàn thể thao Malaysia hiện sở hữu 56 huy chương vàng, 57 huy chương bạc và 116 huy chương đồng, qua đó nhỉnh hơn Singapore cả về số huy chương vàng lẫn tổng thành tích. Trong khi đó, Singapore tụt xuống vị trí thứ năm với 52 huy chương vàng, 60 huy chương bạc và 86 huy chương đồng.

Ở ngôi đầu bảng, Thái Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội và sự ổn định xuyên suốt đại hội. Đoàn thể thao xứ Chùa vàng đang dẫn đầu tuyệt đối với 232 huy chương vàng, 154 huy chương bạc và 106 huy chương đồng, bỏ xa các đối thủ phía sau và khẳng định vị thế số một của mình tại SEA Games 33.

Chủ nhà Thái Lan dẫn đầu SEA Games với số lượng huy chương vàng áp đảo. Ảnh: CCT.

Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Philippines, Myanmar, Lào, Brunei Darussalam và Đông Timor. Philippines xếp thứ sáu với 50 huy chương vàng, trong khi Myanmar mới chỉ giành được 3 huy chương vàng. Lào, Brunei và Đông Timor tiếp tục nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng với số lượng huy chương vàng khiêm tốn.

Khi SEA Games 33 chuẩn bị khép lại vào tối 20-12, bảng tổng sắp huy chương gần như đã an bài.