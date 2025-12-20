Kết thúc Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 Thể thao Việt Nam hoàn thành 3 mục tiêu lớn ở SEA Games 33 20/12/2025 06:39

(PLO)- Trước giờ bế mạc SEA Games 33 (ngày 20-12), Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đã chia sẻ toàn diện về quá trình thi đấu cũng như kết quả mà đoàn Thể thao Việt Nam đạt được với 3 mục tiêu chính.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 đã thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo và lời căn dặn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trước ngày lên đường: thi đấu với ý chí kiên cường, ngọn lửa khát vọng trong tim, phát huy tối đa nội lực để vượt qua giới hạn bản thân, qua đó mang vinh quang về cho Tổ quốc và để lại dấu ấn đậm nét.

Những dấu ấn của Thể thao Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh thẳng thắn, phản ánh rõ nét bức tranh tổng thể về hành trình thi đấu của thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games lần này.

Ông Minh cho biết, từ trước khi lên đường dự SEA Games 33, đoàn Thể thao Việt Nam đã xác định rõ ba mục tiêu trọng tâm. Thứ nhất là duy trì và nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, phấn đấu giành khoảng 90 huy chương vàng, đồng thời bảo vệ thành tích của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ.

HLV Kim Sang-sik và các học trò giành huy chương vàng danh giá môn bóng đá nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Mục tiêu thứ hai là tạo bước bứt phá rõ rệt ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là những môn thuộc hệ thống Olympic. Mục tiêu thứ ba mang ý nghĩa lâu dài, đó là xây dựng hình ảnh một đoàn Thể thao Việt Nam văn minh, chuyên nghiệp, kỷ luật, giàu bản sắc và để lại ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Đánh giá về kết quả, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định Thể thao Việt Nam cơ bản đã hoàn thành những cam kết đã đưa ra với bảng tổng sắp huy chương. Riêng với bóng đá, ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh đây là môn thể thao để lại dấu ấn đặc biệt tại SEA Games 33. Cả ba đội tuyển của Việt Nam đều góp mặt ở các trận chung kết, trong đó đội futsal nữ và đội tuyển U-22 đã xuất sắc giành huy chương vàng.

Trưởng đoàn cho rằng, nếu không có những yếu tố khách quan liên quan đến công tác trọng tài, đội tuyển bóng đá nữ hoàn toàn có thể hoàn tất cú hat trick vàng. Dù vậy, thành tích chung của bóng đá Việt Nam vẫn được đánh giá là vượt chỉ tiêu đề ra, với điểm nhấn lớn nhất là chức vô địch của U-22 Việt Nam, phản ánh sự chuẩn bị công phu, bài bản và định hướng phát triển đúng đắn.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh (giữa) ghi nhận những dấu ấn đặc biệt của Thể thao Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á. Ảnh: TN.

Triển vọng của Thể thao Việt Nam trong tương lai

Với mục tiêu bứt phá ở các môn Olympic, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết đây là điểm sáng rõ nét của đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội này. Trong tổng số huy chương vàng giành được, các môn Olympic đã đóng góp khoảng 50 chiếc, chiếm gần 70%. Nếu cộng thêm huy chương vàng ở các môn trọng điểm nằm trong chương trình ASIAD 2026 như karate và cầu mây, tỷ lệ đóng góp còn cao hơn nữa.

Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong chiến lược đầu tư và phát triển các môn thể thao mũi nhọn của Việt Nam, hướng tới những sân chơi lớn hơn như Asian Games và Olympic.

Đáng chú ý, SEA Games 33 cũng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều vận động viên trẻ đầy triển vọng. Ở các môn như điền kinh, bơi, bắn súng hay võ thuật, không ít vận động viên mới chỉ 16-17 tuổi đã giành huy chương, qua đó cho thấy chiều sâu lực lượng và tương lai giàu hứa hẹn của thể thao Việt Nam. Những gương mặt trẻ này được kỳ vọng sẽ tiếp tục được đầu tư, rèn giũa để trở thành trụ cột trong những năm tới.

Điền kinh Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu với 12 HCV, 12 HCB, 11 HCĐ tại mùa SEA Games 33. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đánh giá về mục tiêu xây dựng hình ảnh đoàn thể thao văn minh, chuyên nghiệp, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định các thành viên của đoàn đã thể hiện tinh thần ứng xử đúng mực, thi đấu trung thực, cao thượng và tôn trọng luật chơi. Hình ảnh các vận động viên Việt Nam thân thiện, kỷ luật, giàu ý chí đã góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Bên cạnh những thành tích nổi bật ở nhiều môn như điền kinh, bơi, bắn súng, rowing, vật, karate, taekwondo hay thể dục dụng cụ, ông Minh cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn và thách thức.

Các cô gái bóng đá nữ và futsal để lại những ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

SEA Games dù là sân chơi khu vực nhưng quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu thế giới, cùng với xu hướng nhập tịch vận động viên ở một số quốc gia khiến mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Ngoài ra, công tác trọng tài cũng là yếu tố tác động không nhỏ đến kết quả thi đấu.

Về những điều còn tiếc nuối, Trưởng đoàn cho biết vẫn có một số môn chưa đạt được chỉ tiêu huy chương như golf, judo, jujitsu, bắn cung hay xe đạp. Ở một vài nội dung, nếu may mắn và bản lĩnh hơn, Việt Nam hoàn toàn có thể giành kết quả cao hơn, tiêu biểu như trận chung kết bóng chuyền nữ hay nội dung bơi đường dài 10km.