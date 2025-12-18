Thực hư thông tin HLV Mai Đức Chung chia tay tuyển nữ Việt Nam: Huỳnh Như lên tiếng 18/12/2025 12:22

Đêm 17-12, tuyển nữ Việt Nam đã thua Philippines 5-6 trong loạt sút luân lưu sau 120 phút hòa nhau 0-0 ở trận chung kết SEA Games 33. Đây là trận đấu tổ trọng tài mắc lỗi nghiêm trọng từ chối bàn thắng hợp lệ của nữ Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Sau trận đấu, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho biết, HLV Mai Đức Chung sẽ chia tay tuyển nữ Việt Nam sau SEA Games 33. Vậy thực hư tin đồn này là như thế nào?

Đến thời điểm này, HLV Mai Đức Chung, 76 tuổi vẫn chưa lên tiếng sẽ chia tay tuyển nữ Việt Nam. Sau trận chung kết, ông Chung chia sẻ, “Chúng ta có thể thấy Việt Nam chơi tốt. Các cầu thủ đã ngăn cản những pha bóng bổng vốn là miếng đánh chủ đạo của Philippines. Hơn nữa, chúng ta có bàn thắng lại không được công nhận. Đây là lần thứ 2 chúng tôi gặp bất lợi trước quyết định của trọng tài, trước cùng 1 đối thủ là Philippines. Ngay cả Thái Lan cũng phải đến chia buồn với chúng tôi. Họ nói không hiểu sao mà trọng tài lại không công nhận bàn thắng đó.

Đương nhiên chúng tôi buồn vì thất bại, nhưng chúng ta phải biết đứng dậy. Trong bóng đá sẽ có lúc thắng, lúc thua. Quan trọng, tuyển nữ Việt Nam đã chơi ở tâm thế ngạo nghễ, không bị lép vế. Tôi hài lòng với tinh thần của các học trò. Tuy nhiên, công tác trọng tài đã ảnh hưởng đến trận đấu và thành tích thi đấu của đội”.

HLV Mai Đức Chung đã gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam hơn 20 năm. ẢNH: VFF

Trên thực tế, hợp đồng của HLV Mai Đức Chung với liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ kết thúc vào cuối năm nay, nghĩa là sau ngày 31-12-2025. Vì vậy, thông tin trên mạng xã hội rằng ông Chung chia tay bóng đá nữ Việt Nam có thể xuất phát từ đây. Tuy nhiên, VFF và HLV Mai Đức Chung vẫn có thể ngồi lại cùng nhau để gia hạn hợp đồng. Hiện tại, cả VFF lẫn ông Chung đều chưa lên tiếng gì về tình hình hợp đồng hiện tại.

Trong khi đó, ngôi sao kỳ cựu của tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như đã lên tiếng cảm ơn HLV Mai Đức Chung sau trận chung kết SEA Games 33. Huỳnh Như viết trên mạng xã hội Facebook, “Dù kết quả chưa như mong đợi, toàn đội xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn theo dõi, cổ vũ và sát cánh từ những ngày đầu đến phút cuối cùng.

Đặc biệt gởi lời tri ân sâu sắc đến HLV Mai Đức Chung, cảm ơn bác vì tất cả những điều ngọt ngào nhất mà bác đã dành cho bóng đá nữ Việt Nam. Chúc bác luôn vui, luôn khỏe và hạnh phúc trong hành trình phía trước của mình bên gia đình và những người thân yêu

Hành trình vẫn tiếp tục, sẽ cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện, luôn tự hào vì mình được là thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam”.

Huỳnh Như cảm ơn thầy Chung trên mạng xã hội Facebook. ẢNH: FACEBOOK HUYNH NHU

Trong hơn 2 thập kỷ (từ năm 2003) gắn bó, HLV Mai Đức Chung đã đem về nhiều vinh quang cho bóng đá nữ Việt Nam, trong đó có 7 HCV SEA Games (4 lần liên tiếp), chức vô địch AFF Cup, hạng 4 Asiad 2014 và giành vé dự VCK World Cup (2023) lần đầu tiên trong lịch sử.