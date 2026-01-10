Sốc: U-23 Việt Nam và Saudi Arabia có thể “bắt tay nhau” cùng loại Jordan 10/01/2026 12:39

(PLO)- Cục diện bảng A vòng chung kết U-23 châu Á trước lượt trận cuối cùng vô cùng căng thẳng và khó lường, khi cả 4 đội đều còn cơ hội vào tứ kết, trong đó U-23 Việt Nam gặp thuận lợi nhất.

Đêm qua và rạng sáng nay 10-1, lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U-23 châu Á đã diễn ra với kết quả U-23 Việt Nam thắng Kyrgyzstan 2-1, còn chủ nhà Saudi Arabia thua ngược U-23 Jordan 2-3. Điều này khiến cục diện của bảng đấu này vô cùng khó đoán trước lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 12-1 với 2 cặp đấu Việt Nam - Saudi Arabia và Jordan - Kyrgyzstan.

Sau 2 lượt trận ở bảng A, thầy trò HLV Kim Sang-sik dù chưa chắc suất vào tứ kết nhưng có lợi thế lớn nhất để đi tiếp, Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối (hiệu số 4-1), tiếp theo là Saudi Arabia (3 điểm, hiệu số 3-3), Jordan 3 điểm (hiệu số 3-4) và Kyrgyzstan chưa có điểm nào (hiệu số 1-3).

Thông tin từ liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), theo điều lệ vòng chung kết U-23 châu Á 2026, các tiêu chí xếp hạng trong bảng để xác định 2 đội dẫn đầu vào tứ kết lần lượt là: Điểm số, thành tích đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm (hiệu số, rồi mới đến số bàn thắng), tiếp theo là hiệu số bàn thắng – thua cả bảng đấu, số bàn thắng ghi được, chỉ số fair-play, cuối cùng là bốc thăm.

Việt Nam ăn mừng bàn thắng trong trận thắng Kyrgyzstan 2-1. ẢNH: AFC

Với tiêu chí như thế, trong trường hợp ở lượt trận cuối Jordan thắng Kyrgyzstan, còn Việt Nam thua chủ nhà Saudi Arabia, lúc này, cả 3 đội Việt Nam, Saudi Arabia và Jordan sẽ có cùng 6 điểm khi kết thúc vòng bảng và tiêu chí xác định bảng xếp hạng của AFC sẽ được đưa ra xem xét chọn 2 đội vào tứ kết.

Và theo tiêu chí này, AFC sẽ tính thành tích đối đầu trực tiếp giữa 3 đội bằng điểm với nhau theo hiệu số trước rồi mới đến số bàn thắng, loại kết quả các trận đấu giữa ba đội với Kyrgyzstan ra. Trước lượt trận cuối cùng, nếu tính hiệu số đối đầu giữa 3 đội (chưa tính trận Việt Nam và Saudi Arabia), Việt Nam đang có hiệu số +2 (thắng Jordan 2-0), Saudi Arabia có hiệu số -1 (thua Jordan 2-3), còn Jordan có hiệu số -1 (thua Việt Nam 0-2 và thắng Saudi Arabia 3-2).

Như vậy, một điều cực sốc có thể xảy ra là U-23 Việt Nam và U-23 Saudi Arabia hoàn toàn có thể bắt tay nhau để loại Jordan. Theo đó, chỉ cần Saudi Arabia thắng Việt Nam đúng 1 bàn cách biệt, cả hai đội sẽ dắt tay nhau đi tiếp, dù cho Jordan có thắng Kyrgyzstan bao nhiêu bàn thắng cũng sẽ bị loại.

Khi đó, cả 3 đội có cùng 6 điểm, khi tính đối đầu trực tiếp giữa 3 đội, hiệu số của Việt Nam là +1, Saudi Arabia là 0, còn Jordan là -1. Việt Nam sẽ dẫn đầu bảng, Saudi Arabia nhì bảng, còn Jordan bị loại đau đớn dù họ có thắng Kyrgyzstan 100-0 cũng vô nghĩa.

Trong trường hợp U-23 Việt Nam thua Saudi Arabia 2 bàn cách biệt, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn sẽ đi tiếp nhưng chỉ xếp vị trí thứ nhì, còn Saudi Arabia đầu bảng, trong khi Jordan vẫn bị loại nếu thắng Kyrgyzstan. Khi đó, hiệu số đối đầu giữa 3 đội (cùng 6 điểm) là Saudi Arabia (+1), Việt Nam (0), còn Jordan (-1).

U-23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết giải U-23 châu Á 2026. ẢNH: AFC

Như vậy, “cửa” đi tiếp của Việt Nam là vô cùng rộng mở, chỉ cần không thua Saudi Arabia 3 bàn cách biệt thì thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chắc chắn vào tứ kết. Trong trường hợp Việt Nam thua Saudi Arabia quá 3 bàn cách biệt, đội vẫn đi tiếp nếu Jordan không thắng Kyrgyzstan. Cần nhớ, dưới thời HLV Kim Sang-sik, Việt Nam đã thắng liên tiếp 13 trận chính thức (không tính giao hữu) và không trận nào thủng lưới 3 bàn trở lên.

Dù suất vào tứ kết đã mở toang, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn không thể chủ quan. Còn nhớ kịch bản bị loại như thế đã từng xảy ra với U-20 Việt Nam ở vòng chung kết U-20 châu Á năm 2020. U-20 Việt Nam toàn thắng 2 trận đầu nhưng vẫn bị loại sau khi thua đau trận cuối, nhưng lần này U-23 Việt Nam gặp thuận lợi hơn nhiều.