Solskjaer nhận được 'đèn xanh' từ MU trong sự kiện gây chấn động 08/01/2026 12:59

Tờ Mirror (Anh) mô tả việc Manchester United chuẩn bị bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải sau khi sa thải Ruben Amorim là "một sự kiện gây chấn động". Mirror khẳng định Ole Gunnar Solskjaer đang ở vị trí thuận lợi nhất để trở lại Manchester United với vai trò HLV tạm quyền lần thứ hai trong sự nghiệp cầm quân.

Ruud van Nistelrooy và Michael Carrick cũng nằm trong danh sách ứng cử viên thay thế Ruben Amorim, người vừa bị sa thải. Tuy nhiên, Van Nistelrooy đã bị loại, trong khi Carrick tụt lại phía sau Solskjaer trong cuộc đua giành vị trí HLV trưởng, nhưng vẫn có thể được đề nghị một vai trò trợ lý HLV để hỗ trợ cho Solskjaer.

Solskjaer đã có cuộc đàm phán với ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford và được cho là đã gây ấn tượng với Giám đốc điều hành MU Omar Berrada và Giám đốc bóng đá MU Jason Wilcox. Solskjaer sẽ trở về Na Uy vào hôm nay 8-1 từ nhà riêng ở Cheshire (Manchester, Anh) để dự lễ tang của một người bạn thân. Nhưng có thông tin cho rằng chiến lược gia người Na Uy có thể được MU bổ nhiệm trước đầu tuần tới. Darren Fletcher hiện là HLV tạm quyền và đã dẫn dắt MU Burnley 2-2 ở vòng 21 Premier League vào hôm nay 8-1.

Solskjaer nhiều khả năng vượt qua Nistelrooy và Carrick để giữ chức HLV tạm quyền của MU đến hết mùa giải. ẢNH: MIRROR

Nhưng người ta tin rằng đồng chủ sở hữu của Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, vẫn muốn tìm một người thay thế lâu dài cho Amorim và sẽ chờ đến mùa hè. Thomas Tuchel, người mà Ratcliffe đã cố gắng chiêu mộ trước khi bổ nhiệm Amorim vào tháng 11 năm 2024, vẫn nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của ông. Những người khác đang được xem xét bao gồm Carlo Ancelotti và Mauricio Pochettino.

Cựu tiền đạo của Manchester United, Solskjaer, từng tạm quyền dẫn dắt MU vào tháng 12 năm 2018 khi HLV Jose Mourinho bị sa thải. Solskjaer được bổ nhiệm làm HLV chính thức của "quỷ đỏ" sau đó và dẫn dắt Manchester United trong gần ba năm.

Vị HLV 52 tuổi người Na Uy, người chỉ trụ được chưa đầy sáu tháng tại Besiktas, đang rất muốn có một sự trở lại đầy cảm xúc tại Old Trafford lần thứ hai, quyết định rút ngắn kỳ nghỉ dài ngày mà ông dự định ban đầu. Tuy nhiên, khả năng Solskjaer trở lại đã gây ra làn sóng chỉ trích rộng rãi trên mạng xã hội, với nhiều người hâm mộ cáo buộc câu lạc bộ quá hoài cổ và ám ảnh về quá khứ.