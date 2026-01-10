HLV U-23 Saudi Arabia và Jordan lên tiếng về cuộc cạnh tranh vé đi tiếp với Việt Nam 10/01/2026 11:49

(PLO)- HLV Luigi Biagio của U-23 Saudi Arabia và HLV Omar Nahji của Jordan đều tập trung vào trận quyết định trong cuộc cạnh tranh vé vào tứ kết giải U-23 châu Á với Việt Nam.

HLV Omar Nahji của U-23 Jorsan rạng rỡ tự hào sau khi chứng kiến ​​các học trò lội ngược dòng đánh bại chủ nhà U-23 Saudi Arabia trong trận đấu kịch tính với 5 bàn thắng kết thúc với tỉ số 3-2 tại bảng A U-23 châu Á vào đêm qua và rạng sáng nay 10-1.

Trong hiệp một, Ali Al Azaizeh ghi 2 bàn thắng tạo tiền đề giúp Jordan lật ngược thế trận trước Saudi Arabia, đội bóng đã vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Rakan Al Ghamdi ghi. Musab Al Juwayr gỡ hòa 2-2 cho Saudi Arabia ở phút thứ 60, nhưng chỉ 13 phút sau, Mahmoud Khrouba đã ghi bàn thắng quyết định, giúp Jordan vực dậy hy vọng suất vào tứ kết giải U-23 châu Á.

U-23 Jordan sống lại hi vọng vào tứ kết U-23 châu Á sau trận thắng Saudi Arabia. ẢNH: AFC

“Đó là một trận đấu khó khăn trước đối thủ có chất lượng rất cao,” HLV Nahji của Jordan nói sau trận đấu, “Đội Saudi Arabia đã chơi cùng nhau trong một thời gian dài và có những cá nhân có thể tạo ra nguy hiểm và trừng phạt những sai lầm.

Chúng tôi biết mình phải giữ vững sự tập trung, và đó là điều chúng tôi đã tập luyện trong vài ngày qua sau trận đấu trước (thua U-23 Việt Nam 0-2). Các cầu thủ của chúng tôi đã giữ vững sự tập trung và quyết tâm cho đến tiếng còi kết thúc trận đấu.

Đây cũng là một trận đấu hấp dẫn đối với người hâm mộ. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giành chiến thắng để giữ vững hy vọng và thật may mắn, điều đó đã xảy ra. Chúng tôi hài lòng với kết quả nhưng giờ đây, chúng tôi sẽ gác lại trận đấu hôm nay và tập trung vào trận đấu tiếp theo (gặp Kyrgyzstan)".

HLV Nahji của U-23 Jordan. ẢNH: AFC

Đối với HLV trưởng U-23 Saudi Arabia, Luigi Biagio, thất bại này là một điều đáng thất vọng, đồng nghĩa với việc đội bóng của ông sẽ phải đánh bại Việt Nam trong trận đấu cuối cùng để giữ vững hy vọng.

“Đây là một trận đấu rất khó khăn, đặc biệt là trong hiệp một. Chúng tôi đã đối đầu với một đội bóng mạnh và ngay cả khi dẫn trước 1-0, chúng tôi vẫn không thể kiểm soát trận đấu. Chúng tôi đã không chơi tốt trong hiệp một khi không tìm được khoảng trống và không thể hiện được lối chơi bóng đá đẹp mắt.

Trong hiệp hai, chúng tôi đã trở lại lối chơi quen thuộc và chơi tốt hơn nhiều, tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có kết quả tốt hơn. Đội bóng này có tiềm năng thành công và tôi sẽ cố gắng khắc phục những sai lầm đã mắc phải và cải thiện trong trận đấu tiếp theo", HLV Luigi Biagio của Saudi Arabia chia sẻ.

HLV Luigi Biagio của U-23 Saudi Arabia. ẢNH: AFC

Sau 2 lượt trận ở bảng A, U-23 Việt Nam dẫn đầu bảng với 6 điểm, Jordan và Saudi Arabia có cùng 3 điểm, còn Kyrgyzstan chưa có điểm nào. Cả 4 đội đều còn cơ hội đi tiếp khi lượt trận cuối cùng Saudi Arabia sẽ gặp Việt Nam, còn Jordan đấu với Kyrgyzstan vào đêm ngày 12-1.