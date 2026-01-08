MU tiết kiệm được 13 triệu bảng Anh nếu giải quyết 3 ngôi sao bất mãn 08/01/2026 13:24

Một số cầu thủ được cho là không hài lòng tại MU dưới thời cựu HLV Ruben Amorim. MU tiết kiệm được khoảng 13 triệu bảng tiền lương mỗi năm nếu ba cầu thủ không hài lòng với thời kỳ Ruben Amorim rời Old Trafford. Tờ Daily Mail (Anh) cho biết Kobbie Mainoo, Joshua Zirkzee và Manuel Ugarte đều muốn chia tay "quỷ đỏ" vào tháng Giêng nếu HLV người Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục dẫn dắt đội bóng.

Cả ba cầu thủ này đều gặp khó khăn trong việc giành suất đá chính thường xuyên mùa này và có thể được trao cơ hội trở lại thi đấu bởi HLV tạm quyền và người kế nhiệm chính thức. Vẫn còn phải xem liệu bất kỳ ai trong số ba người này có muốn rời khỏi CLB nữa hay không sau khi Amorim đã bị sa thải, nhưng MU vẫn có thể tìm cách giảm bớt gánh nặng tiền lương của họ.

Tổng mức lương ước tính của bộ ba này vào khoảng 13 triệu bảng Anh, trong đó Mainoo, người tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ "quỷ đỏ", có mức lương thấp nhất với khoảng 1 triệu bảng mỗi năm, Ugarte ước tính nhận được 6,24 triệu bảng Anh và Zirkzee khoảng 5,2 triệu bảng Anh. Điều này giúp MU tiết kiệm rất nhiều nếu bán họ.

Mainoo hy vọng sẽ giành lại vị trí trong đội hình chính trong đội hình MU dưới thời HLV trưởng mới, sau khi bị thất sủng dưới thời Amorim. Từ một cầu thủ không thể bán và là người đá chính cho đội tuyển Anh trong trận chung kết Euro 2024, anh đã phải ngồi dự bị và không thể đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Chelsea và Napoli là hai trong số những CLB được cho là đang quan tâm đến Mainoo, mặc dù người hâm mộ Manchester United vẫn hy vọng anh sẽ ở lại.

Liệu Zirkzee có theo chân Amorim rời MU? ẢNH: EPA

Ugarte cũng là một cầu thủ đang hy vọng giành lại vị trí trong đội hình chính, và sự thay đổi sơ đồ chiến thuật có thể tạo cơ hội cho cả hai tiền vệ này trở lại đội hình xuất phát. Điều tương tự cũng có thể nói về Joshua Zirkzee, mặc dù việc tiền đạo người Hà Lan này trở lại Ý đã được đồn đoán rất nhiều trong suốt mùa giải và một giám đốc chuyển nhượng của AS Roma đã lên tiếng về những đồn đoán gần đây.

Giám đốc CLB AS Roma, Ricky Massara, nói với Sky Sports (Ý), "Zirkzee là một tiền đạo trung phong của Manchester United được nhiều CLB ưa thích, không chỉ riêng chúng tôi. Đương nhiên, tình hình đã khác sau khi Manchester United thay đổi ban quản lý, hiện không có cuộc liên lạc nào đang diễn ra, nhưng tôi sẽ không tập trung vào từng cá nhân cụ thể.

Chúng tôi biết kỳ chuyển nhượng này là cơ hội để tăng cường đội hình ở những vị trí mà chúng tôi gặp khó khăn trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng nó. Chúng tôi đã bắt đầu quá trình đổi mới từ mùa hè. Chúng tôi biết rằng quá trình này sẽ mất một thời gian và cần nhiều đợt chuyển giao khác nhau.

Có những việc chúng tôi cần làm mà không được coi là trường hợp khẩn cấp, mà là cơ hội để nắm bắt. Đừng quên rằng đội bóng này đã có một năm 2025 rất mạnh mẽ với phong độ cao và chúng tôi muốn tiếp tục duy trì điều đó. Với lịch thi đấu dày đặc và nhiều cầu thủ vắng mặt vì chấn thương, làm nhiệm vụ quốc tế, thậm chí là cúm, đội hình có vẻ yếu hơn thường lệ. Tuy nhiên, toàn đội đã sẵn sàng và sẽ nỗ lực hết mình".