Man City không xứng đáng vô địch Premier League 08/01/2026 13:48

(PLO)- Man City tiếp tục gây thất vọng tại Ngoại hạng Anh khi không thể giành trọn ba điểm ở vòng 21 khiến cho đối thủ lớn Arsenal dễ thở hơn vì còn một trận chưa đá với Liverpool.

Trận hòa Brighton & Hove Albion 1-1 trên sân Turf Moor rạng sáng ngày 8-1 (giờ Việt Nam) đã làm Man City đánh rơi điểm số quan trọng và khiến HLV Pep Guardiola thẳng thắn phủ nhận khả năng cạnh tranh chức vô địch ở thời điểm hiện tại.

Sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra khá dứt khoát khi được hỏi về cuộc đua với Arsenal. Theo France 24, Guardiola cho rằng việc Man City không thể giành chiến thắng là lý do khiến họ chưa xứng đáng nghĩ đến danh hiệu cao nhất nước Anh. Ông nhấn mạnh rằng trong một cuộc đua khốc liệt như Ngoại hạng Anh, chỉ cần đánh rơi điểm số ở những trận đấu then chốt, mọi tham vọng đều trở nên thiếu thực tế.

Thực tế trên sân cho thấy Manchester City không hề lép vế. Đội bóng của Guardiola kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và liên tục gây sức ép lên hàng thủ Brighton. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút đã khiến nỗ lực ấy không được đền đáp xứng đáng. Guardiola bày tỏ sự tiếc nuối khi các học trò bỏ lỡ hàng loạt cơ hội rõ ràng, qua đó chấp nhận trận hòa thứ ba liên tiếp tại giải đấu.

HLV Pep Guardiola ngao ngán không muốn bàn về chức vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Trước trận gặp Brighton, thầy trò Pep Guardiola từng bị Sunderland cầm hòa với tỷ số 0-0, rồi tiếp tục đánh rơi chiến thắng trước Chelsea khi để Enzo Fernandez ghi bàn ở những phút bù giờ hiệp hai, khép lại trận đấu với kết quả 1-1. Chuỗi kết quả này phản ánh rõ vấn đề mà Man City đang đối mặt, đó chính là khả năng tận dụng cơ hội trong những thời khắc quyết định.

Guardiola thừa nhận ông hài lòng với cách đội bóng triển khai lối chơi và tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Tuy nhiên, vị HLV này cũng không né tránh sự thật rằng ghi bàn là yếu tố sống còn trong bóng đá. Khi hàng công không hoàn thành nhiệm vụ, mọi ưu thế về kiểm soát hay chiến thuật đều trở nên vô nghĩa.

Trận hòa với Brighton khiến Man City dậm chân ở mức 43 điểm sau 21 vòng đấu. Khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng Arsenal hiện là 5 điểm, một con số không quá lớn nhưng đủ tạo ra áp lực nặng nề.

Haaland và đồng đội bị Brighton cầm hòa đáng tiếc. Ảnh: EPA.

Trong bối cảnh Arsenal chuẩn bị bước vào trận đại chiến với Liverpool vào rạng sáng 9-1, Man City có thể vẫn còn cơ hội rút ngắn cách biệt, nhưng như chính Guardiola thừa nhận, mọi hy vọng chỉ trở nên thực tế khi đội bóng của ông tìm lại được bản năng chiến thắng.

Lời tuyên bố thẳng thắn của Pep Guardiola giống như một lời cảnh tỉnh. Với Man xanh lúc này, nói về chức vô địch có lẽ là quá sớm, khi những vấn đề cốt lõi trên hàng công vẫn chưa được giải quyết.