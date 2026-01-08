Messi thổ lộ sau khi treo giày muốn làm cái này thú vị hơn HLV 08/01/2026 12:28

Ngôi sao Argentina có bản hợp đồng mới tại Inter Miami đến hết mùa của năm 2028. Mới đây, Messi thổ lộ sau khi treo giày anh muốn làm công việc quyền lực hơn HLV.

Messi tâm sự rằng anh có vẻ không phù hợp và không có tố chất làm HLV trưởng. Messi nói: “Tôi thấy mình chẳng có tố chất, chẳng thích hợp làm HLV trưởng. Sau khi treo giày tôi muốn làm ông chủ CLB hơn là làm HLV trưởng”.

Messi muốn làm ông chủ CLB chứ không muốn làm HLV trưởng vì nhiều lẽ. A.N

Rõ là cách nói rất... Messi. Khi tài sản của anh đã đạt con số tỉ đô rồi làm ông chủ sướng hơn là làm HLV trưởng. Ai cũng biết ngồi ghế nóng HLV trưởng khi thành tích đội kém bị chê bai, bị “ném đá”, thậm chí bị "trảm", còn làm ông chủ CLB thì quyền lực rất nhiều. Có lẽ Messi muốn chẳng ai có thể “xúc phạm” anh bằng cách đó, trong lúc sản của anh quá thừa để mua một CLB.

Messi nói với kênh truyền hình trên nền tảng internet Luzu TV: “Tôi không thấy mình có khả năng làm HLV trưởng. Khi treo giày, tôi thích làm ông chủ CLB hơn. Tôi thích làm quản lý. Trong ba yếu tố này (HLV, quản lý, ông chủ) thì tôi thích làm ông chủ nhất. Tôi muốn có riêng cho mình một CLB, và muốn phát triển nó từ con số 0. Tôi muốn đào tạo ra những tài năng trẻ và phát triển cùng sự lớn mạnh của CLB".

Messi và bạn thân Suarez đang sở hữu một CLB ở Uruguay. Ảnh: EPA.

Hiện nay Messi cùng người đồng đội Luis Suarez đã đồng sở hữu CLB Deportivo đang đá giải hạng tư của Uruguay. Ngôi sao Argentina nói thêm đó là CLB mang tính gia đình mà anh cùng với người đồng đội Suarez sở hữu năm 2018 đang có 3.000 thành viên.

Cần biết trong thế giới bóng đá hiện có nhiều cầu thủ đang thi đấu hoặc đã treo giày là chủ nhân CLB, chẳng hạn như Mbappe, Ibrahimovic, Ronaldo (Brazil)...