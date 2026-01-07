HLV Amorim bị đuổi, Rashford và những ngôi sao MU vẫn hết cửa trở lại Old Trafford 07/01/2026 12:17

(PLO)- Việc HLV Amorim bị sa thải không đồng nghĩa với một cuộc “đại xá” tại Manchester United, với tiền đạo Rashford và một số ngôi sao khác sẽ không còn đường về lại mái nhà xưa.

Những quyết định cứng rắn từ thượng tầng cho thấy tương lai của Marcus Rashford tại Old Trafford đã chính thức khép lại, bất kể ai sẽ ngồi vào ghế huấn luyện trong thời gian tới ở MU. Tiền đạo sinh năm 1997 cùng một loạt cái tên từng bị gắn mác “bom xịt” không còn cơ hội quay về đội bóng áo đỏ.

Trong nhiệm kỳ kéo dài 14 tháng của Amorim, các ngôi sao Rashford, Jadon Sancho, Rasmus Hojlund và thủ môn Andre Onana đều lần lượt bị đẩy đi theo dạng cho mượn do không còn nằm trong kế hoạch dài hạn. Tuy nhiên, theo các nguồn tin nội bộ, những động thái này không xuất phát từ quyết định cá nhân của Amorim, mà chính là chủ trương chung của CLB. Vì vậy, sự ra đi của chiến lược gia người Bồ Đào Nha hầu như không làm thay đổi số phận của nhóm cầu thủ nói trên.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng ban lãnh đạo Man Utd đã thống nhất quan điểm cần “làm sạch” phòng thay đồ, xây dựng lại văn hóa đội bóng sau nhiều năm bất ổn. Rashford trở thành trường hợp tiêu biểu cho quá trình đó. Dù từng ghi bàn ở trận ra mắt dưới thời Amorim gặp Ipswich vào tháng 11-2024, phong độ và thái độ của Rashford nhanh chóng bị đặt dấu hỏi.

Ngôi sao người Anh Rashford không thể trở lại Man United. Ảnh: EPA.

Chỉ một tháng sau, tiền đạo này bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu trận derby Manchester, kèm theo những phát biểu gay gắt từ Amorim về sự thiếu cam kết trong tập luyện. Có thời điểm, vị HLV này thậm chí tuyên bố sẵn sàng sử dụng một thành viên ban huấn luyện thay cho “cầu thủ không cống hiến hết mình mỗi ngày”.

Rashford sau đó được đem cho mượn tại Aston Villa, trước khi chuyển sang Barcelona vào mùa hè năm ngoái. Đội bóng xứ Catalan đã quyết định mua đứt anh với mức phí khoảng 30 triệu bảng. Tại La Liga, Rashford tìm lại được sự tự tin, ghi bảy bàn và có tám kiến tạo sau 25 lần ra sân, nhưng cánh cửa trở lại Man United đã đóng chặt do quyết tâm thay đổi từ thượng tầng.

Jadon Sancho cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Sau mâu thuẫn kéo dài với Erik ten Hag, anh lần lượt khoác áo Borussia Dortmund rồi Chelsea theo dạng cho mượn. Chelsea từng có điều khoản mua đứt nhưng chấp nhận trả 5 triệu bảng tiền phạt để rút lui. Sancho đang chơi cho Aston Villa, song không tạo được nhiều dấu ấn và Man United dự kiến sẽ tìm cách bán anh trong mùa hè tới.

Hojlund đang hạnh phúc ở Napoli. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Rasmus Hojlund lại đang hồi sinh tại Napoli. Tiền đạo người Đan Mạch đã ghi 9 bàn và có điều khoản bắt buộc mua đứt trị giá 38 triệu bảng nếu đội bóng Ý giành vé dự Champions League. Động thái “thả tim” bài đăng về khả năng Darren Fletcher tiếp quản ghế huấn luyện Man United chỉ càng cho thấy anh đã sẵn sàng khép lại chương Old Trafford.

Thủ môn Andre Onana hiện khoác áo Trabzonspor theo dạng cho mượn. Dù không có nghĩa vụ mua, anh được cho là hài lòng với cuộc sống tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mức lương của anh được tăng gấp đôi so với trước.

Tất cả những diễn biến này cho thấy MU đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Việc Amorim ra đi chỉ là một phần của quá trình đó, còn với Rashford và những cái tên từng được kỳ vọng lớn, Old Trafford giờ đây chỉ còn là quá khứ.