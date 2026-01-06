Garnacho bày tỏ cảm xúc rõ ràng về việc MU sa thải Amorim 06/01/2026 11:51

(PLO)- Alejandro Garnacho bày tỏ rất rõ ràng cảm xúc của mình đối với Ruben Amorim sau khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị Manchester United sa thải.

Alejandro Garnacho đã bị Ruben Amorim loại khỏi đội hình chính tại MU trước khi chuyển đến Chelsea vào mùa hè và tuyển thủ Argentina hiện đã lên tiếng về việc MU sa thải Amorim.

Alejandro Garnacho đã thích một bài đăng trên mạng xã hội nói về việc Ruben Amorim bị sa thải khỏi Manchester United. Amorim buộc phải rời Old Trafford sau một bài phát biểu gay gắt trong cuộc họp báo sau trận hòa 1-1 với Leeds United hôm Chủ nhật tuần trước.

Sáng thứ Hai (giờ Anh), Manchester United đã ra thông báo giải thích rằng HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha đã bị miễn nhiệm ngay lập tức, và HLV đội U-18 "quỷ đỏ" Darren Fletcher sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí này. Thông báo có nội dung: "Ruben Amorim đã rời khỏi vị trí HLV trưởng của Manchester United. Ruben Amorim được bổ nhiệm vào tháng 11 năm 2024 và đã dẫn dắt đội bóng đến trận chung kết UEFA Europa League tại Bilbao vào tháng 5.

Garnacho đã bị Amorim loại khỏi MU. ẢNH: AFP

Với việc Manchester United hiện đang đứng thứ sáu tại Premier League, ban lãnh đạo CLB đã miễn cưỡng đưa ra quyết định rằng đây là thời điểm thích hợp để thực hiện một sự thay đổi. Điều này sẽ mang lại cho đội bóng cơ hội tốt nhất để đạt được vị trí cao nhất có thể tại Ngoại hạng Anh.

Manchester United xin cảm ơn Ruben Amorim vì những đóng góp của anh ấy cho CLB và chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp trong tương lai. Darren Fletcher sẽ dẫn dắt đội bóng trong trận đấu với Burnley vào thứ Tư (giờ Anh)".

Tin tức này dường như được Garnacho đón nhận theo cách rất vui. Anh đã rời MU với mức phí chuyển nhượng 40 triệu bảng để gia nhập Chelsea vào mùa hè sau một cuộc xung đột lớn với Amorim. Tiền vệ cánh người Argentina đã thích bài đăng trên Instagram của nhà báo Fabrizio Romano, trong đó nêu chi tiết tin tức mới nhất.

Cầu thủ 21 tuổi người Argentina đã bất hòa với HLV người Bồ Đào Nha vào cuối mùa giải trước, sau khi phản ứng dữ dội vì bị đẩy lên băng ghế dự bị trong trận chung kết Europa League. Anh bị loại khỏi đội hình trong trận thắng 2-0 của MU trước Aston Villa ở ngày cuối cùng của mùa giải trước và được thông báo rằng anh không nằm trong kế hoạch của Amorim cho mùa giải 2025/26.

Garnacho bị đưa vào "đội hình loại bỏ" cùng với những cầu thủ không được trọng dụng khác như Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia và cuối cùng đã chuyển đến Stamford Bridge.

Garnacho thích bài đăng nói về việc MU sa thải Amorim. ẢNH: INSTAGRAM

Garnacho gia nhập Manchester United từ Atletico Madrid năm 2020 và đóng góp 26 bàn thắng cùng 22 pha kiến ​​tạo trong 144 lần ra sân sau khi trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của "quỷ đỏ". Cho đến nay, Garnacho đã ghi được 4 bàn thắng và 3 pha kiến ​​tạo trong 20 trận đấu cho Chelsea, đội bóng cũng vừa trải qua sự thay đổi ban huấn luyện.

Garnacho được HLV Enzo Maresca chiêu mộ vào mùa hè nhưng đã bị Chelsea sa thải vào ngày đầu năm mới sau một vụ bê bối tương tự như ở Manchester United. Maresca dự kiến ​​sẽ được thay thế bởi Liam Rosenior sau khi HLV của Strasbourg bay từ Pháp đến London vào Chủ nhật.