Ramos đưa ra quyết định chuyển nhượng và lập trường của MU 05/01/2026 11:49

Huyền thoại của đội tuyển Tây Ban Nha và Real Madrid, Sergio Ramos, 39 tuổi, hiện là cầu thủ tự do sau khi kết thúc quãng thời gian ngắn ngủi khoác áo CLB Monterrey của Mexico trước thềm năm mới. Bây giờ, Ramos đưa ra quyết định chuyển nhượng cuối cùng.

Theo nguồn tin từ truyền thông quốc tế, Sergio Ramos đã từ chối lời đề nghị gia nhập Paris FC. Cầu thủ kỳ cựu 39 tuổi này hiện là cầu thủ tự do sau khi rời Monterrey vào cuối năm ngoái và được cho là muốn trở lại châu Âu chơi bóng.

Trước đây, Ramos từng có hai năm thi đấu tại thủ đô nước Pháp trong màu áo Paris Saint-Germain (PSG), giành được hai chức vô địch Ligue 1 liên tiếp. Trong khi đó, đội bóng láng giềng Paris FC đã thể hiện tham vọng lớn kể từ khi thăng hạng lên giải đấu cao nhất của Pháp, chiêu mộ nhiều cầu thủ nổi tiếng như cựu thủ môn PSG Kevin Trapp và tuyển thủ Pháp Jonathan Ikone, nhưng hiện tại, khả năng Ramos gia nhập danh sách này dường như rất thấp.

Theo Foot Mercato, gia đình Arnault, chủ sở hữu của Paris FC, rất muốn bổ sung kinh nghiệm cho đội hình, và tên của Sergio Ramos được cho là đang được xem xét nội bộ. Tuy nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha được cho là không có kế hoạch gia nhập đội bóng mới thăng hạng này.

Ramos đưa ra quyết định chuyển nhượng và anh sẽ không gia nhập MU. ẢNH: AFP

Manchester United cũng từng được cho là quan tâm đến Ramos, người từng 4 lần vô địch Champions League cùng Real Madrid. Tuy nhiên, những tin đồn đó nhanh chóng bị bác bỏ, khi ESPN đưa tin vào tháng 12 năm ngoái rằng Ramos không phù hợp về độ tuổi trong mẫu cầu thủ mà đội chủ sân Old Trafford tìm kiếm.

Năm 2015, mối liên hệ giữa MU và Ramos trở nên rõ ràng hơn, và cầu thủ này đã lên tiếng về điều đó vào năm 2023 sau khi chuyển từ PSG trở lại CLB thời thơ ấu Sevilla. Sergio Ramos nói: "Tôi đã ở lại nơi tôi nên ở, Real Madrid, nhưng thực sự tôi đã rất gần với việc khoác áo Manchester United.

Mọi chuyện không như ý muốn, nhưng tôi vẫn dành sự ngưỡng mộ cho Manchester United, cho giải Premier League và các cầu thủ, bởi vì nhịp độ trận đấu, tốc độ ở đây rất khác biệt. Đây là một giải đấu mà tất cả chúng ta đều có thể học hỏi được rất nhiều điều. Vì vậy, thương vụ đó không thể thành hiện thực. Tôi rất vui khi được ở lại Madrid, và giờ tôi rất vui khi được khoác áo Sevilla".

Một CLB khác mà ông chủ của MU Sir Jim Ratcliffe sở hữu là Nice, cũng được cho là đang quan tâm đến việc chiêu mộ Ramos vào tháng Giêng. Tuy nhiên, những tin đồn đó đã nhanh chóng bị chủ tịch Nice Jean-Pierre Rivere bác bỏ.

“Sergio Ramos không nằm trong tầm ngắm của chúng tôi, điều đó không đúng", ông Rivere nói với các phóng viên, “Tôi không nhớ liệu chúng tôi có liên lạc với nhau vào lúc nào đó hay không… có thể. Nhưng cậu ấy không nằm trong tầm ngắm của chúng tôi, điều đó không đúng".

Nice đã hoạt động khá tích cực trong kỳ chuyển nhượng, với việc Elye Wahi ghi bàn ngay trong trận ra mắt sau khi được cho mượn từ Eintracht Frankfurt, nhưng bất kỳ thương vụ nào khác của Nice cũng sẽ không liên quan đến Ramos. "Chúng tôi đang tập trung vào kỳ chuyển nhượng, chúng tôi không cần phải ký hợp đồng với những ngôi sao lớn. Chúng tôi phải duy trì sự ổn định. Elye Wahi đã là một cái tên lớn rồi," chủ tịch của Nice nói thêm.