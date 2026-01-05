AFC chỉ tên 1 cầu thủ U-23 Việt Nam gây chú ý ở giải châu Á 05/01/2026 10:53

(PLO)- 16 đội tuyển đã chốt danh sách tham dự giải U-23 châu Á và AFC đã chỉ ra cầu thủ đáng chú ý của mỗi đội, trong đó có 1 ngôi sao của U-23 Việt Nam.

Vòng chung kết U-23 châu Á lần thứ bảy sẽ chính thức khởi tranh vào ngày mai 6-1. Danh sách các đội tuyển gồm những ngôi sao trẻ triển vọng của châu lục đã được công bố và website của liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đã chọn ra một cầu thủ đáng chú ý từ mỗi đội, trong đó, Văn Khang của U-23 Việt Nam đã được gọi tên.

Bảng A

Việt Nam - Khuất Văn Khang:

Một tiền vệ năng nổ và thông minh, Khuất Văn Khang là trái tim của U-23 Việt Nam. Là một cầu thủ thường xuyên trong đội tuyển quốc gia Việt Nam, cầu thủ 21 tuổi này mang đến sự điềm tĩnh và khả năng lãnh đạo mà U-23 Việt Nam cần để vượt qua thành tích á quân năm 2018.

Jordan - Odeh Fakhoury

Đây là mối đe dọa tấn công nổi bật của Jordan, Fakhoury đã có một chiến dịch vòng loại thành công và vừa trở về sau khi tham dự FIFA Arab Cup 2025. Khả năng tìm khoảng trống và dứt điểm quyết đoán của Fakhoury khiến anh trở thành nhân tố quan trọng trong tham vọng của Jordan tại một bảng đấu khó khăn.

4 ngôi sao đáng chú ý ở bảng A, trong đó có Văn Khang (trái) của U-23 Việt Nam. ẢNH: AFC

Kyrgyzstan - Kimi Merk:

Trong lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết U-23 châu Á lịch sử, Kyrgyzstan sẽ trông chờ vào nguồn cảm hứng từ tiền vệ kiến ​​tạo Kimi Merk của CLB Dordoi Bishkek. Là một cầu thủ ghi bàn và kiến ​​tạo hàng đầu của đội tại vòng loại, khả năng sáng tạo của Merk sẽ rất quan trọng khi đội bóng tân binh này tìm cách có khởi đầu thuận lợi.

Saudi Arabia - Musab Aljuwayr:

Là một thành viên chủ chốt trong đội hình tham dự vòng loại FIFA World Cup 2026 của HLV Herve Renard, Musab Aljuwayr sẽ mang những phẩm chất sáng tạo của mình đến đấu trường U-23. Nếu tiền vệ này thể hiện được phong độ như kỳ vọng, đội chủ nhà hoàn toàn có thể nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ hai.

2. Bảng B

Nhật Bản - Gaku Nawata:

Là một cầu thủ đã được chứng minh khả năng trong những trận đấu lớn, Nawata từng là MVP (cầu thủ xuất sắc nhất) và Vua phá lưới tại AFC U-17 Asian Cup tại Thái Lan 2023. Sự điềm tĩnh dưới áp lực của tiền đạo thuộc biên chế CLB Gamba Osaka sẽ là chìa khóa khi Nhật Bản không chỉ tìm cách bảo vệ ngôi vô địch mà còn trở thành đội đầu tiên giành chức vô địch liên tiếp.

Qatar - Moustafa Asar:

Không nhiều cầu thủ sẽ bước vào giải đấu với sự tự tin cao như Asar, người đã ghi bốn bàn thắng trong một trận đấu ở vòng loại. Tiền đạo của Al Rayyan SC sở hữu tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm sắc bén mà Qatar cần để tìm kiếm danh hiệu đầu tiên.

4 ngôi sao đáng chú ý ở bảng B. ẢNH: AFC

UAE - Mansoor Almenhali:

Hiện đang được cho mượn tại Baniyas, Almenhali là một trong những mũi tấn công nguy hiểm nhất của UAE ở vòng loại. Phong cách chơi trực diện và nhãn quan ghi bàn của anh có thể chứng tỏ là yếu tố quyết định trong một bảng đấu cạnh tranh khốc liệt.

Syria - Mahmoud Al Aswad:

Là một chân sút ghi bàn xuất sắc trong những thời điểm quan trọng nhất ở vòng loại, sự điềm tĩnh và khả năng ghi những bàn thắng quyết định của Al Aswad là nền tảng cho sự trở lại vòng chung kết U-23 châu Á của Syria. Khả năng lãnh đạo của anh sẽ rất quan trọng khi Syria đối đầu với những đối thủ mạnh.

3. Bảng C

Uzbekistan - Sadorbek Bakhromov

Tiền vệ này đã gây ấn tượng mạnh tại AFC Champions League Elite 2025/26 trong màu áo PFC Nasaf và khả năng ghi bàn từ tuyến giữa của anh sẽ là chìa khóa cho hy vọng giành chức vô địch lần thứ hai của Uzbekistan.

Hàn Quốc - Kang Sang-yoon

Có một mùa giải xuất sắc với Jeonbuk Hyundai Motors FC, ra sân 34 trong số 38 trận đấu để giúp CLB giành chức vô địch K-League 1 lần thứ 10. Những thành tích của tiền vệ này đã giúp anh có tên trong đội hình tiêu biểu của năm, càng củng cố thêm sự tự tin của anh trước khi bước vào giải U-23 châu Á.

4 ngôi sao đáng chú ý ở bảng C. ẢNH: AFC

Iran - Mohammadjavad Hosseinnezhad

Là một trong hai cầu thủ trong đội tuyển Iran thi đấu ở nước ngoài, Hosseinnezhad đóng vai trò quan trọng cho CLB Dynamo Makhachkala tại Giải Ngoại hạng Nga và cũng đóng góp hai bàn thắng ở vòng loại U-23 châu Á.

Lebanon - Daniel Istambouli

Là sản phẩm của hệ thống học viện tại Mỹ, Istambouli thể hiện tinh thần thi đấu không sợ hãi của Lebanon. Năng lượng, khả năng pressing và những bàn thắng từ tuyến giữa của anh sẽ rất quan trọng khi Lebanon đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu Á.

4. Bảng D

Iraq - Amoori Faisal:

Là một cầu thủ nổi bật trong chiến dịch AFC U-20 Asian Cup 2025 của Iraq, Faisal đã có sự tiến bộ ổn định khi được gọi lên đội U-23. Tiền vệ này được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia chinh phục giải U-23 châu Á 2023 tại Saudi Arabia.

Úc - Nathanael Blair:

Là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở vòng loại, tốc độ và khả năng dứt điểm chính xác của Blair mang đến cho Úc một mũi tấn công mạnh mẽ khi họ tìm kiếm danh hiệu đầu tiên sau khi hai lần lọt vào bán kết.

4 ngôi sao đáng chú ý ở bảng D. ẢNH: AFC

Thái Lan - Iklas Sanron:

Iklas tiếp nối truyền thống của các tiền vệ tấn công tài năng người Thái Lan đang nỗ lực khẳng định mình trên đấu trường quốc tế. Cầu thủ của Prachuap FC sở hữu kỹ năng rê bóng và nhãn quan chuyền bóng sắc bén.

Trung Quốc - Wang Yudong:

Là một trong những tiền đạo nổi bật của Trung Quốc ở vòng loại, khả năng ghi bàn của Wang mang lại hy vọng cho một đội bóng đang hướng đến bước đột phá tại giải đấu này. Khả năng nắm bắt những khoảnh khắc quan trọng của anh sẽ quyết định chiến dịch của Trung Quốc.