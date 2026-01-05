Lộ diện danh sách 6 mục tiêu của MU trên thị trường chuyển nhượng 05/01/2026 07:01

MU vẫn duy trì sự quan tâm đến Carlos Baleba và có thể muốn ký hợp đồng với nhiều hơn một tiền vệ trong năm nay bất chấp việc HLV Ruben Amorim dự kiến ​​sẽ có một tháng Giêng khá trầm lắng. Bây giờ, tờ Mirror (Anh) đã đưa ra danh sách 6 mục tiêu của MU trên thị trường chuyển nhượng

Theo đó, ưu tiên của Manchester United là chiêu mộ hai tiền vệ trung tâm "hàng đầu" trong vòng 12 tháng tới và "quỷ đỏ" đã "xem xét" khả năng chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba của Brighton & Hove Albion lần thứ hai. Manchester United đã liên hệ với Brighton về tiền vệ 21 tuổi người Cameroon này vào mùa hè năm ngoái nhưng đã giảm bớt sự quan tâm ngay lập tức khi biết rằng phí chuyển nhượng của Baleba sẽ vượt quá 100 triệu bảng Anh.

Theo Sky Sports News (Anh), đội chủ sân Old Trafford đã nối lại thương vụ chiêu mộ Baleba trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng này, nhưng có vẻ như thương vụ sẽ không diễn ra ngay lập tức. Brighton dự định giữ chân Baleba ít nhất cho đến kỳ chuyển nhượng mùa hè. Baleba còn hợp đồng đến năm 2028, và hợp đồng của anh có điều khoản gia hạn thêm một năm.

Bản báo cáo từ truyền thông Anh cho rằng ngôi sao của Brighton là một trong sáu cầu thủ hiện đang được Manchester United quan tâm. Elliot Anderson của Nottingham Forest, Adam Wharton của Crystal Palace và Joao Gomes của Wolves đều nằm trong danh sách rút gọn của "quỷ đỏ" và sẽ có giá chuyển nhượng rất cao.

Đội bóng của HLV Ruben Amorim cũng đang nhắm đến những tài năng trẻ triển vọng khác như Ayyoub Bouaddi của Lille và Christos Mouzakitis của Olympiakos. MU dự kiến ​​sẽ có động thái trong tháng này nếu có cơ hội đặc biệt trên thị trường chuyển nhượng.

Đội hình của MU dưới thời Amorim vẫn chưa hoàn hảo. ẢNH: AMA

Tuy nhiên, HLV Amorim của MU dự đoán một tháng Giêng yên tĩnh. Vị HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha bác bỏ mọi triển vọng về các thương vụ chuyển nhượng tháng giêng. "Kỳ chuyển nhượng sẽ không thay đổi", HLV Ruben Amorim của MU cho biết, "Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc thay đổi đội hình.

Đây là một quá trình, một ý tưởng sẽ tiếp tục được thực hiện. Chúng tôi đang ở gần vị trí dự Champions League, nhưng cũng đang cách khoảng tám đội bóng phía sau không quá xa. Vì vậy, hãy tập trung vào trận đấu tiếp theo, chỉ vậy thôi. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo.

"Không, chưa ai hỏi cả. Tôi không mong họ đến gặp tôi và hỏi bất cứ điều gì", HLV Ruben Amorim nói thêm khi được hỏi về những ngôi sao muốn rời Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa đông kéo dài từ ngày 1-1 đến 31-1 này.

Tuy nhiên, Manchester United đang đàm phán về tương lai của Harry Amass. Cầu thủ trẻ này hiện đang được cho mượn tại Sheffield Wednesday nhưng có thể sẽ chơi trận cuối cùng cho đội bóng thuộc Championship vào cuối tuần này. Sheffield Wednesday muốn gia hạn hợp đồng mượn với Amass đến hết mùa giải. Stoke và Millwall được cho là hai trong số 12 CLB đã bày tỏ sự quan tâm đến việc chiêu mộ Amass vào tháng Giêng khi cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt.