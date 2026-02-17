Lộ điều khoản trong hợp đồng đưa HLV Mourinho trở lại Real Madrid 17/02/2026 11:57

(PLO)- Jose Mourinho từng rời Real Madrid trong căng thẳng, khép lại một giai đoạn đầy va chạm và tranh cãi, nhưng có thể ông sẽ tái xuất đội bóng cũ.

Nhiều năm sau, cái tên của chiến lược gia người Bồ Đào Nha Mourinho lại bất ngờ xuất hiện trong các cuộc bàn luận nội bộ tại sân Bernabeu. Sau khi Xabi Alonso bị sa thải và Alvaro Arbeloa tạm quyền dẫn dắt đội bóng, tin đồn về khả năng “Người đặc biệt” tái xuất bắt đầu lan rộng.

Giai đoạn Mourinho cầm quân ở Madrid từng được khắc họa bởi cuộc đối đầu nảy lửa với Barcelona của Pep Guardiola. Dù trải qua không ít sóng gió, ông vẫn giúp Real Madrid lật đổ thế thống trị của đại kình địch xứ Catalonia để giành chức vô địch La Liga. Tuy nhiên, những rạn nứt trong phòng thay đồ và áp lực truyền thông khiến mối lương duyên ấy kết thúc theo cách không mấy êm đẹp.

Ông thầy người Bồ Đào Nha từng có thời gian dẫn dắt Real Madrid. Ảnh: EPA.

Theo AS, trong hợp đồng hiện tại giữa Mourinho và Benfica tồn tại một điều khoản đặc biệt có thể mở ra cánh cửa trở lại Tây Ban Nha. Cụ thể, nhà cầm quân 61 tuổi được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng trong vòng 10 ngày sau trận đấu cuối cùng của mùa giải mà không phải bồi thường bất kỳ khoản phí nào. Điều này đồng nghĩa ông có thể tự do đàm phán và gia nhập bất kỳ đội bóng nào nếu nhận được đề nghị phù hợp.

Dù ban lãnh đạo Real Madrid được cho là chưa chính thức xem xét phương án đưa Mourinho trở lại, cái bóng của ông vẫn phủ lên đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ảnh hưởng mà ông để lại với chủ tịch Florentino Perez cùng một bộ phận cổ động viên chưa hề phai nhạt.

Mourinho có thể rời khỏi Benfica mà không phải bồi thường. Ảnh: EPA.

Trong bối cảnh phòng thay đồ xuất hiện dấu hiệu bất ổn, thậm chí được cho là nguyên nhân góp phần khiến Xabi Alonso rời ghế nóng, khả năng tái hợp đang được nhắc đến như một phương án khẩn cấp.

Về phần mình, Mourinho vẫn dự định tiếp tục gắn bó với Benfica và xây dựng dự án dài hạn tại Lisbon. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ AS, nếu Real Madrid thực sự liên hệ, mọi kế hoạch có thể thay đổi chóng mặt. Với Mourinho, mối liên hệ với đội bóng thủ đô Tây Ban Nha dường như chưa bao giờ khép lại.