Klopp bật đèn đỏ với Chelsea và Man United 17/02/2026 11:35

(PLO)- Tương lai của Jurgen Klopp tiếp tục trở thành chủ đề nóng khi xuất hiện thông tin cho rằng ông đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị từ hai ông lớn Ngoại hạng Anh là Chelsea và Man United.

Theo một số nguồn tin được đăng tải, người đại diện của chiến lược gia người Đức, ông Marc Kosicke, xác nhận với Transfermarkt rằng cả hai CLB Man United và Chelsea đều đã chủ động “đặt vấn đề” thăm dò khả năng bổ nhiệm Klopp sau khi ông chia tay Liverpool.

Dù vậy, câu chuyện nhanh chóng trở nên phức tạp khi Daily Mail tiết lộ rằng cả Chelsea lẫn Man United đều phủ nhận việc tiếp cận cựu thuyền trưởng The Kop. Hai đội bóng khẳng định không có động thái chính thức nào như những gì phía đại diện Klopp chia sẻ, khiến dư luận càng thêm tò mò về thực hư phía sau hậu trường.

Kể từ ngày rời Anfield, Klopp gần như giữ khoảng cách với bóng đá đỉnh cao. Ông mới chỉ một lần trở lại sân vận động này, thời điểm Liverpool đã chính thức đăng quang Premier League mùa trước. Khi đó, Klopp nhấn mạnh ông không muốn sự hiện diện của mình làm ảnh hưởng đến người kế nhiệm Arne Slot trong giai đoạn nhạy cảm.

HLV Klopp đang tạm rời xa bóng đá đỉnh cao. Ảnh: EPA.

Dù không còn dẫn dắt đội một, Klopp vẫn duy trì mối liên hệ đặc biệt với Liverpool. Ông chuẩn bị tái xuất băng ghế huấn luyện trong một trận giao hữu từ thiện, nơi Liverpool Legends chạm trán Borussia Dortmund – đội bóng cũ từng gắn bó sâu đậm với sự nghiệp của ông.

Đáng chú ý, Sir Kenny Dalglish cũng sẽ góp mặt trong thành phần ban huấn luyện trận đấu này, hứa hẹn tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc cho người hâm mộ.