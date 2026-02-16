Ronaldo tái xuất sau lùm xùm, ‘nổ súng’ đưa Al Nassr áp sát ngôi đầu 16/02/2026 11:04

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã đánh dấu màn trở lại bằng một bàn thắng quan trọng, góp công giúp Al Nassr giành chiến thắng 2-0 trước Al Fateh tại Saudi Pro League, qua đó tiếp tục bám sát đội đầu bảng Al Hilal.

Thông tin do PA Media cho biết ngôi sao người Bồ Đào Nha Ronaldo nhanh chóng để lại dấu ấn sau quãng thời gian vắng mặt đầy tranh cãi.

Ở tuổi 41, Ronaldo trước đó không góp mặt trong hai trận đấu thuộc giải quốc nội và một trận tại Cúp AFC gặp Arkadag. Truyền thông khu vực cho rằng anh đã phản ứng với ban lãnh đạo vì đội bóng không có sự bổ sung nhân sự nào trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Sau khi thời gian bị cấm thi đấu khép lại, tiền đạo kỳ cựu này trở lại đội hình xuất phát trong chuyến làm khách trên sân của Al Fateh.

CR7 trở lại trong màu áo Al Nassr. Ảnh: EPA.

Ngay từ những giây đầu tiên, Ronaldo đã cho thấy khát khao ghi bàn với một pha dứt điểm sớm về phía khung thành đối phương. Dù cú sút đó thiếu chính xác, nó phần nào báo hiệu một buổi tối bận rộn của hàng thủ đội chủ nhà.

Phút 18, cựu cầu thủ của Manchester United, Real Madrid và Juventus tận dụng cơ hội trong vòng cấm để tung cú sút chân phải hiểm hóc, mở tỷ số cho Al Nassr. Đây là pha lập công thứ 18 của anh tại giải đấu mùa này.

Ronaldo tiếp tục "nổ súng" cho đội nhà. Ảnh: EPA.

Sau bàn thắng khai thông thế bế tắc, Al Nassr kiểm soát thế trận khá chắc chắn. Đội khách duy trì sức ép ổn định và không để Al Fateh có nhiều khoảng trống tổ chức phản công. Đến phút 79, Ayman Yahya nhân đôi cách biệt, gần như đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng lội ngược dòng của đội chủ nhà.

Trong những phút bù giờ cuối trận, Ronaldo rời sân nhường chỗ cho Abdullah Al-Hamdan, khép lại màn tái xuất trọn vẹn. Chiến thắng này giúp Al Nassr tiếp tục nuôi tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch khi cuộc đua với Al Hilal đang bước vào giai đoạn căng thẳng.