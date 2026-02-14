Vô địch Ngoại hạng Anh trong tầm tay Arsenal 14/02/2026 13:49

(PLO)- Arsenal đang bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải với khát vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh, và niềm tin từ giới chuyên môn dành cho họ chưa bao giờ lớn đến vậy.

Huyền thoại bóng đá Scotland Ally McCoist đã đưa ra nhận định tập thể Arsenal hiện tại của HLV Mikel Arteta sở hữu chiều sâu vượt trội so với bất kỳ đội bóng nào từng xuất hiện trong kỷ nguyên Premier League.

Chia sẻ trên talkSPORT Breakfast, McCoist khẳng định ông không tin Arsenal sẽ thêm một lần hụt bước trong cuộc đua vô địch. Theo ông, dù Manchester City vừa giành chiến thắng Liverpool 2-1 tại Anfield, màn trình diễn của thầy trò Pep Guardiola chưa thực sự thuyết phục nếu phân tích kỹ lưỡng. McCoist cho rằng Liverpool mới là đội chơi nổi bật hơn trong hiệp hai, dù kết quả cuối cùng vẫn thuộc về nhà đương kim vô địch.

Arsenal hiện chỉ thắng hai trong sáu vòng gần nhất, bao gồm trận hòa 1-1 trước Brentford, đội bóng đang có phong độ rất cao. Nếu giành trọn 3 điểm ở trận đấu đó, học trò Arteta đã có thể tạo khoảng cách 6 điểm với Man City. Tuy nhiên, theo quan điểm của McCoist, một kết quả hòa trước đối thủ đang đạt trạng thái tốt như Brentford không thể xem là thảm họa. Ông tin rằng đường đua vô địch vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Pháo thủ.

HLV Arteta sở hữu đội hình Pháo thủ thành London đồng đều nhất. Ảnh: EPA.

Điều khiến McCoist ấn tượng nhất chính là chiều sâu lực lượng mà Arsenal đang sở hữu. Ông thậm chí gọi đây là đội hình có chất lượng 22 cầu thủ đồng đều nhất mà ông từng chứng kiến trong bóng đá Anh. Dù thừa nhận việc tranh luận về “đội mạnh nhất lịch sử” luôn gây chia rẽ, cựu danh thủ người Scotland vẫn cho rằng rất khó tìm ra một tập thể nào khác có thể so sánh về mặt nhân sự toàn diện như Arsenal mùa 2025-2026.

Thực tế, Mikel Arteta đang nắm trong tay nhiều phương án xoay tua mà không làm giảm chất lượng đội hình. Ở trận gặp Brentford, những cái tên như Bukayo Saka, Martin Odegaard hay Gabriel Martinelli thậm chí xuất phát từ băng ghế dự bị. Bên cạnh đó còn có William Saliba, Kai Havertz và Mikel Merino, những cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt khi đạt thể trạng tốt nhất. Đây là lợi thế mà không phải ứng viên vô địch nào cũng có được trong giai đoạn căng thẳng.

Dean Saunders, một chuyên gia khác của bóng đá Anh, cũng đồng tình với nhận định này. Ông cho rằng Arsenal sở hữu nhóm cầu thủ dự bị đủ trình độ cạnh tranh suất đá chính ở bất kỳ đội bóng lớn nào. Theo Saunders, nếu một trụ cột dính chấn thương, người thay thế thậm chí có thể mang đến màn trình diễn vượt kỳ vọng.

Arsenal có nhiều cơ hội đăng quang giải Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: EPA.

Lịch thi đấu sắp tới của Arsenal đầy thử thách. Họ chuẩn bị chạm trán Wigan Athletic tại vòng 4 FA Cup trước khi trở lại Premier League với chuyến làm khách trước Wolverhampton. Sau đó là trận derby Bắc London với Tottenham, cuộc đối đầu được dự báo sẽ rất quyết liệt. Ngày 1-3, Chelsea là bài test nặng ký tiếp theo, và cuối tháng, Arsenal còn tái đấu Manchester City trong trận chung kết Carabao Cup.

Premier League kể từ năm 1992 đã chứng kiến nhiều thế hệ vàng: Manchester United huy hoàng năm 1999 và 2008, hay giai đoạn thống trị của Man City từ 2021 đến 2024. Tuy vậy, theo McCoist, phiên bản Arsenal hiện tại đang đứng ở một đẳng cấp riêng biệt về chiều sâu và tính cạnh tranh nội bộ.