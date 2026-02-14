‘Ronaldo phải đá tiếp, dù chỉ còn một chân hay phải bò trên sân’ 14/02/2026 07:47

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã bước sang tuổi 41, nhưng theo huyền thoại bóng đá Brazil Roberto Carlos, đó chưa phải là thời điểm để siêu sao người Bồ Đào Nha nghĩ đến chuyện dừng lại.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn được Marca đăng tải, cựu danh thủ Real Madrid khẳng định ông sẽ trực tiếp gọi điện nếu Ronaldo có ý định treo giày, chỉ để thuyết phục anh tiếp tục chơi bóng.

Roberto Carlos, người từng làm nên tên tuổi với những cú sút phạt sấm sét trong màu áo Real Madrid, cho rằng Ronaldo vượt xa khái niệm một ngôi sao sân cỏ thông thường. Trong mắt ông, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha là hiện thân của sự kỷ luật, khát vọng và tinh thần chuyên nghiệp hiếm có. Carlos nhấn mạnh Ronaldo đại diện cho hình mẫu mà các cầu thủ trẻ trên khắp thế giới hướng đến.

Huyền thoại Carlos nhìn nhận CR7 là một sự khác biệt. Ảnh: EPA.

Ông thậm chí dùng những lời lẽ mạnh mẽ khi nói rằng Ronaldo không nên giải nghệ, kể cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Theo Carlos, ngay cả khi chỉ có thể thi đấu với một chân hay phải bò trên sân, Ronaldo vẫn mang lại nguồn động lực to lớn cho những đứa trẻ đang nuôi mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Với ông, sự hiện diện của CR7 đã đủ để truyền cảm hứng.

Dù cùng khoác áo Real Madrid, hai huyền thoại này chưa từng sát cánh thi đấu. Roberto Carlos rời sân Santiago Bernabeu trước khi Ronaldo cập bến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vào năm 2009. Trong quãng thời gian chinh chiến tại Madrid, Carlos từng sát cánh cùng Raul, Ronaldo Nazario, David Beckham và Zinedine Zidane, giành ba danh hiệu Champions League cùng bốn chức vô địch La Liga.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha 41 tuổi vẫn còn sung sức. Ảnh: EPA.

Về phần mình, Ronaldo vẫn đang theo đuổi những cột mốc mới. Anh tiếp tục thi đấu cho Al Nassr và hướng tới thành tích ghi 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Hiện tại, CR7 đã sở hữu 961 pha lập công, tức chỉ còn cách cột mốc lịch sử 39 bàn nữa.

Bên cạnh đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng xác nhận sẽ góp mặt tại World Cup 2026 tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada. Điều này thành hiện thực sẽ là kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp của anh, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá thế giới.