Tuyển Anh vào bảng tử thần, Ronaldo đại chiến Haaland 13/02/2026 11:36

(PLO)- Lễ bốc thăm UEFA Nations League mùa giải 2026-2027 diễn ra rạng sáng 13-2 đã tạo nên những bảng đấu đầy duyên nợ và kịch tính ngay từ vòng bảng, với đội tuyển Anh rơi vào “tử địa”.

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào League A, nơi đội tuyển Anh phải chạm trán ba đối thủ cực kỳ khó chịu là Tây Ban Nha, Croatia và Cộng hòa Czech tại bảng 3, bảng đấu được xem là căng thẳng bậc nhất mùa giải này.

Tuyển Anh và Tây Ban Nha đều được đánh giá là những ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Sự góp mặt của Croatia, đội bóng luôn thể hiện bản lĩnh ở các giải đấu lớn, cùng với Cộng hòa Czech giàu kinh nghiệm khiến cục diện bảng đấu trở nên khó lường. Mỗi trận đấu tại bảng này chắc chắn là một cuộc so tài đỉnh cao về chiến thuật lẫn bản lĩnh.

Harry Kane và Bellingham cùng tuyển Anh rơi vào bảng đấu khó. Ảnh: EPA.

Ở bảng 1 League A, đội tuyển Pháp cũng không có hành trình dễ dàng khi chung bảng với Ý, Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là bảng đấu quy tụ nhiều đội bóng giàu truyền thống và sở hữu lực lượng đồng đều.

Trong khi đó, bảng 4 mang đến viễn cảnh bùng nổ khi đương kim vô địch Bồ Đào Nha đối đầu Đan Mạch, Na Uy và Wales. Trận cầu giữa Bồ Đào Nha và Na Uy đặc biệt được chờ đợi bởi sự xuất hiện màn so tài giữa Cristiano Ronaldo và Erling Haaland, hai biểu tượng của hai thế hệ tiền đạo bóng đá thế giới.

Haaland có màn đại chiến với đàn anh Ronaldo. Ảnh: EPA.

League A còn có bảng 2 với sự góp mặt của Đức, Hà Lan, Serbia và Hy Lạp, hứa hẹn cạnh tranh quyết liệt cho hai suất vào tứ kết. Theo thể thức, mỗi đội thi đấu sáu trận vòng bảng, gồm ba trận sân nhà và ba trận sân khách. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp, trong khi đội xếp cuối phải xuống hạng League B.

Vòng bảng dự kiến khởi tranh từ ngày 24-9 đến ngày 17-11-2026, trước khi vòng chung kết diễn ra vào tháng 6-2027. Ở các hạng đấu còn lại, nhiều cặp đấu cân tài cân sức cũng đã được xác lập, mở ra một mùa Nations League hứa hẹn bùng nổ từ những ngày đầu tiên.