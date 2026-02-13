Man City lập kỷ lục khiến cả nước Anh choáng váng 13/02/2026 07:37

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola kiểm soát hoàn toàn thế trận và khép lại trận đấu ngay trong hiệp một, qua đó nối dài chuỗi thống trị của Man City trước đại diện thành London lên con số tròn trịa 20 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đây là một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá Anh giữa hai đội.

Antoine Semenyo mở tỷ số sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, khi anh nhanh chân dứt điểm cận thành. Cầu thủ này sau đó tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo tinh tế cho Nico O’Reilly thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật, nhân đôi cách biệt. Trước khi hiệp một khép lại, Erling Haaland trừng phạt hàng thủ Fulham bằng cú sút chìm hiểm hóc từ đường chuyền của Phil Foden, ấn định chiến thắng 3-0.

Manchester City phô diễn sức mạnh đáng nể. Ảnh: EPA.

Chiến thắng của Manchester City đánh dấu lần thứ 20 liên tiếp đánh bại Fulham, thiết lập chuỗi thắng dài nhất của một đội bóng trước cùng một đối thủ trong lịch sử xứ sương mù. Ở môi trường Premier League vốn nổi tiếng khắc nghiệt và khó lường, việc duy trì sự áp đảo tuyệt đối như vậy là điều hiếm thấy.

Trong hơn một thập kỷ qua, mỗi lần hai đội chạm trán dường như đều đi theo một kịch bản quen thuộc, với Man City kiểm soát bóng vượt trội, tạo ra sức ép nghẹt thở và kết thúc bằng chiến thắng. Dù thi đấu tại Etihad hay Craven Cottage, Fulham vẫn chưa thể tìm ra lời giải cho bài toán mang tên Pep Guardiola.

Các học trò của HLV Pep Guardiola đang có phong độ cao. Ảnh: EPA.

Điều đáng nói là phần lớn các chiến thắng của Man City trước Fulham đều có cách biệt rõ ràng. Tại Premier League, họ thắng 22 trong 35 lần đối đầu, trong đó 15 trận có chênh lệch từ hai bàn trở lên. Tính từ năm 2002, Fulham chỉ hai lần ca khúc khải hoàn sau 39 cuộc chạm trán Man City, con số cho thấy sự chênh lệch ngày càng lớn giữa hai đội.

Tổng thể ở mọi đấu trường, Fulham mới có 17 chiến thắng sau 77 lần gặp gỡ, trong khi Manchester City thắng tới 44 trận và hòa 16. Những thống kê ấy phản ánh sự ổn định bền bỉ của kỷ nguyên Guardiola, với tinh thần chiến thắng được duy trì qua từng mùa giải.