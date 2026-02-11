Thần đồng 15 tuổi của MU bị đuổi khỏi sân: 'Cậu ấy rất suy sụp' 11/02/2026 14:04

(PLO)- "Chưa bao giờ là thẻ đỏ" - Người hâm mộ "quỷ đỏ" phẫn nộ khi thần đồng 15 tuổi của MU, JJ Gabriel, bị đuổi khỏi sân một cách gây tranh cãi trong trận đấu ở đội trẻ.

Các cổ động viên MU đã vô cùng tức giận sau khi thần đồng 15 tuổi của MU JJ Gabriel nhận thẻ đỏ gây tranh cãi trong trận đấu giữa U-18 "quỷ đỏ" với U-18 West Brom. Gabriel đã bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 52 của trận đấu chiều thứ Ba (giờ Anh).

Một fan MU tức giận lên tiếng bảo vệ JJ Gabriel, "Sao lại có thể đuổi anh ta ra khỏi sân chứ? Anh ta đã làm gì sai chứ, chưa bao giờ là thẻ vàng chứ đừng nói đến thẻ đỏ. JJ Gabriel rất suy sụp vì chuyện này, họ nên xem xét lại quyết định này".

Tỏa sáng khi mới 15 tuổi, JJ Gabriel được xem là thần đồng của MU. ẢNH: ALAMY

Cầu thủ 15 tuổi JJ Gabriel - người đang tập luyện cùng đội một Manchester United dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick - đã bị đuổi khỏi sân sớm sau một pha tranh chấp ngoài sân cỏ tưởng chừng vô hại với tiền vệ Harry French của West Brom.

Gabriel JJ tỏ ra bối rối sau khi thấy trọng tài rút thẻ đỏ. Và các cổ động viên của Manchester United theo dõi trận đấu cũng kinh ngạc không kém, một người viết trên X: "Chưa bao giờ có thẻ đỏ, quá không may, hoàn toàn không phải bản chất của cậu ấy".

Một người khác nhẹ nhàng nói: "Đây là màu đỏ dịu nhất mà tôi từng thấy". Một người nữa bình luận: "Trọng tài đúng là một kẻ thích đùa". Một người nhận xét: "Đùa thôi, đó không bao giờ là thẻ đỏ". Một người xen vào: "Chuyện quái gì vậy?"

Việc JJ Gabriel bị truất quyền thi đấu không ảnh hưởng nhiều đến kết quả trận đấu, khi Manchester United giành chiến thắng chung cuộc 4-3. Đội quân của HLV Darren Fletcher đã nhanh chóng dẫn trước bốn bàn trong hiệp một nhờ cú đúp của Louie Bradbury và Jay McEvoy. Gabriel đã có hai pha kiến ​​tạo trước khi bị trọng tài truất quyền thi đấu.

Người hâm mộ MU phẫn nộ khi JJ Gabriel bị đuổi khỏi sân theo cách đầy tranh cãi. ẢNH: MUTV

Theo truyền thông Anh, Manchester United sẽ kháng cáo thẻ đỏ của cầu thủ trẻ JJ Gabriel. Hiện tại, với chiếc thẻ đỏ này, JJ Gabriel sẽ vắng mặt trong ba trận đấu tiếp theo của đội U-18 Manchester United, bao gồm cả trận đấu tại FA Cup dành cho đội trẻ gặp Oxford United vào tuần tới.