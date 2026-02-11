Man United lộ rõ vấn đề nhức nhối ở Premier League 11/02/2026 15:14

(PLO)- Man United thêm một lần khiến người hâm mộ trải qua 90 phút nghẹt thở khi bị West Ham cầm chân 1-1 trong chuyến làm khách tới sân Olympic London vào rạng sáng 11-2.

Dù tránh được thất bại nhờ bàn thắng muộn, Man United vẫn để lại nhiều nỗi băn khoăn, đặc biệt về sự ổn định, điều mà tân HLV Michael Carrick thừa nhận là thách thức lớn nhất tại Premier League.

Sau hiệp một không có bàn thắng, West Ham bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 50 nhờ pha lập công của Tomas Soucek. Đội khách Man United rơi vào thế bám đuổi và phải chờ tới phút 90+6 mới có thể gỡ hòa. Benjamin Sesko trở thành người hùng khi ghi bàn ở những giây cuối cùng, giúp đội khách giành lại 1 điểm quý giá.

Tomas Soucek bất ngờ sút thủng lưới MU. Ảnh: EPA.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Carrick nhấn mạnh rằng chuỗi năm trận bất bại với bốn chiến thắng là thành tích tích cực, nhưng giải đấu khắc nghiệt như Premier League luôn đòi hỏi sự duy trì phong độ ở mức cao nhất.

Theo ông, kết quả trước West Ham phản ánh rõ mức độ cạnh tranh và áp lực mà các cầu thủ phải đối mặt mỗi tuần. Dù vậy, Carrick vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội và cho rằng họ đang đi đúng hướng.

HLV Carrick còn nhiều việc phải làm cho Quỷ đỏ. Ảnh: EPA.

Chiến lược gia người Anh khẳng định Man United cần tận dụng quãng nghỉ ngắn sắp tới để cải thiện những điểm còn hạn chế. Ông tin rằng với sự tập trung và quyết tâm, đội bóng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong vòng đấu tiếp theo.

Thử thách kế tiếp đang chờ Bruno Fernandes cùng các đồng đội là chuyến hành quân đến sân Hill Dickinson tại Liverpool để chạm trán Everton vào ngày 24-2. Đây là thời cơ cho Quỷ đỏ chứng minh họ đủ bản lĩnh duy trì sự ổn định, điều đang được xem là chìa khóa cho tham vọng cạnh tranh cho suất Champions League ở mùa giải năm nay.