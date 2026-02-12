MU ra quyết định bất ngờ với Maguire và Casemiro 12/02/2026 08:48

(PLO)- MU đã đi đến quyết định quan trọng với tương lai của Harry Maguire, trung vệ sắp hết hạn hợp đồng vào mùa hè tới, cùng tiền vệ lão tướng Casemiro.

Trong lúc có nhiều đồn đoán xoay quanh tuổi tác và mức lương của Maguire, ban lãnh đạo MU vẫn nghiêng về phương án giữ chân cầu thủ người Anh bằng một bản hợp đồng mới. Maguire sẽ bước sang tuổi 33 khi giao kèo hiện tại khép lại. Ở giai đoạn được xem là sườn dốc bên kia của sự nghiệp, việc gia hạn hợp đồng đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Trung vệ người Anh này đang hưởng mức lương khoảng 180.000 bảng mỗi tuần, con số có thể được điều chỉnh nếu hai bên đạt thỏa thuận mới. Ngoài ra, thời hạn hợp đồng cũng là vấn đề nhạy cảm, bởi đội bóng không muốn bị ràng buộc quá lâu với một cầu thủ đã ngoài 30 tuổi.

Dẫu vậy, yếu tố chuyên môn đang nghiêng hẳn về phía Maguire. Kể từ khi Michael Carrick tiếp quản ghế HLV tạm quyền vào tháng trước, anh ra sân đều đặn và gần như mặc định một suất đá chính bên cạnh Lisandro Martinez.

Trung vệ Maguire tiếp tục gắn bó với MU. Ảnh: EPA.

Sự ổn định của bộ đôi này góp phần quan trọng vào chuỗi chiến thắng trước Manchester City, Arsenal, Fulham và Tottenham Hotspur. Maguire thể hiện hình ảnh thủ lĩnh thầm lặng, mạnh mẽ trong không chiến và chắc chắn ở các tình huống phòng ngự cố định.

Nếu bản hợp đồng mới được ký kết là một bất ngờ với Maguire trong hành trình 7 năm của anh tại Old Trafford. Cách đây không lâu, Maguire từng trải qua quãng thời gian đầy sóng gió khi bị Erik ten Hag tước băng đội trưởng MU và phải vật lộn tìm chỗ đứng trong đội hình.

Giai đoạn dưới thời Ruben Amorim, anh thường xuyên ngồi dự bị và tương lai bị đặt dấu hỏi lớn. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đổi khác khi Carrick đặt trọn niềm tin vào anh nơi trung tâm hàng thủ.

Casemiro chia tay, Maguire ở lại MU. Ảnh: EPA.

Trong khi Maguire đứng trước cơ hội tiếp tục gắn bó, Casemiro lại chọn con đường rời đi. Tiền vệ người Brazil xác nhận sẽ chia tay MU khi hợp đồng đáo hạn vào mùa hè này, dù vẫn tồn tại điều khoản tự động gia hạn nếu anh thi đấu đủ số trận quy định. Gia nhập từ Real Madrid năm 2022, Casemiro nhanh chóng trở thành điểm tựa ở tuyến giữa với 149 lần ra sân và nhiều màn trình diễn ấn tượng.

Trên trang cá nhân Instagram, anh chia sẻ thông điệp đầy cảm xúc, cho rằng đã đến lúc khép lại một chương sự nghiệp. Casemiro khẳng định sẽ cống hiến trọn vẹn trong những tháng cuối cùng ở MU, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới CLB và người hâm mộ.