Harry Kane đe dọa vượt kỷ lục của Ronaldo 12/02/2026 09:29

(PLO)- Harry Kane đang tiến sát một cột mốc vĩ đại của làng túc cầu với 500 bàn thắng trong sự nghiệp nhưng với thời gian ít hơn Ronaldo.

Sau cú đúp vào lưới Hoffenheim, chân sút người Anh Harry Kane đã nâng tổng số pha lập công của mình lên con số 497. Điều đó đồng nghĩa anh chỉ còn cách “CLB 500” đúng ba bàn nữa, khoảng cách có thể bị xóa nhòa chỉ trong vài trận đấu tới.

Tính đến thời điểm này, Kane đã ghi 419 bàn ở cấp CLB và 78 bàn cho đội tuyển Anh, đạt tổng cộng 497 bàn sau 741 lần ra sân. Nếu duy trì hiệu suất hiện tại, anh sẽ cán mốc 500 bàn trước trận thứ 753 trong sự nghiệp, con số mà Cristiano Ronaldo từng cần để đạt cột mốc tương tự vào tháng 9-2015 khi còn khoác áo Real Madrid.

Khi chạm mốc 500 bàn, Ronaldo có hiệu suất trung bình một bàn sau mỗi 119 phút. Trong khi đó, Harry Kane đang sở hữu thống kê cực kỳ ấn tượng kể từ ngày gia nhập Bayern Munich: trung bình cứ 85,6 phút anh lại ghi một bàn và tham gia trực tiếp vào bàn thắng sau mỗi 68,4 phút. Những con số ấy khiến giới chuyên môn liên tưởng đến giai đoạn đỉnh cao của Ronaldo tại Madrid hay Lionel Messi ở Barcelona.

Số 9 ghi bàn như máy trong màu áo Bayern Munich. Ảnh: EPA.

Với phong độ hiện tại, viễn cảnh Kane cán mốc 500 bàn ngay lập tức không phải điều viển vông. Tuy nhiên, dù có thể vượt Ronaldo về số trận cần thiết, Kane vẫn lớn hơn CR7 hai tuổi so với thời điểm siêu sao Bồ Đào Nha chạm mốc này.

Dẫu vậy, anh khó lòng phá kỷ lục của Messi về tốc độ. La Pulga ghi bàn thứ 500 vào tháng 4-2016 ở trận đấu thứ 632 trong sự nghiệp, ít hơn Ronaldo 121 trận và ít hơn Kane ít nhất 109 trận. Đó vẫn là chuẩn mực gần như không thể chạm tới.

Trong quá khứ, Harry Kane từng thẳng thắn thừa nhận tham vọng vươn đến đẳng cấp của Messi và Ronaldo. Anh cho biết mục tiêu lớn nhất là duy trì hiệu suất ghi 50 đến 70 bàn mỗi mùa, đồng thời chinh phục danh hiệu liên tiếp.

Kane sắp sửa gia nhập "CLB 500" cùng với Ronaldo. Ảnh: EPA.

Với Bayern, anh đang tiến gần đến giấc mơ đó. Nếu có thể giúp đội bóng Đức vô địch Champions League hoặc đưa tuyển Anh đăng quang World Cup, cơ hội cạnh tranh Quả bóng vàng sẽ rộng mở.

Trước mắt, nhiệm vụ của Kane rất rõ ràng là ghi thêm ba bàn thắng nữa để gia nhập nhóm những huyền thoại 500 bàn và, nếu mọi thứ suôn sẻ, vượt qua Ronaldo về tốc độ chạm mốc lịch sử. Harry Kane chỉ còn cách nó vài cú dứt điểm chính xác.