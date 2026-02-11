Arsenal chạm 1 tay vào cúp, giai đoạn ‘điên rồ’ ở Ngoại hạng Anh 11/02/2026 07:27

(PLO)- Ngoại hạng Anh chuẩn bị bước vào một vòng đấu được xem là bản lề của cả mùa giải, và trước thời khắc nóng bỏng ấy, siêu máy tính Opta đã lên tiếng với những dự đoán khiến người hâm mộ không thể ngồi yên.

Siêu máy tính Opta dự báo Arsenal đang tiến rất gần tới ngôi vương, trong khi cuộc đua giành vé dự Champions League và cuộc chiến trụ hạng ở giải Ngoại hạng Anh cũng bắt đầu lộ diện những kịch bản đầy bất ngờ.

Tuần này, toàn bộ 10 trận đấu của vòng 26 Ngoại hạng Anh sẽ mang đến cho người xem một bữa tiệc bóng đá đúng nghĩa. Đây là thời điểm “điên rồ”, khi mọi sai lầm đều phải trả giá đắt, và từng điểm số đều mang ý nghĩa sống còn trong cả ba mặt trận lớn của mùa giải.

Ở cuộc đua vô địch, Arsenal tiếp tục khẳng định vị thế số một bằng chiến thắng thuyết phục Sunderland 3-0. Phong độ ổn định và sự lì lợm của Pháo thủ thành London giúp họ duy trì khoảng cách 6 điểm với Manchester City.

Thầy trò HLV Arteta có nhiều cơ hội vô địch Premier League. Ảnh: EPA.

Bất chấp Man City vừa tạo ra màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Liverpool ngay tại Anfield để níu giữ hy vọng, Opta vẫn nghiêng hẳn về phía Arsenal. Theo siêu máy tính, khả năng thầy trò Mikel Arteta đăng quang vào tháng 5 lên tới hơn 90%, một con số cho thấy sự vững vàng của họ từ đầu mùa.

Ngược lại, cơ hội đăng quang của Man City đang thu hẹp đáng kể, đặc biệt khi họ vẫn phải đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt phía trước. Aston Villa, đội từng được xem là hiện tượng, đã chững lại và gần như bị loại khỏi cuộc đua vô địch. Chelsea và Manchester United thậm chí chỉ còn tồn tại trên lý thuyết, dù cả hai vẫn đang chiến đấu quyết liệt ở nhóm đầu.

Cuộc đua tốp 4 Ngoại hạng Anh, hoặc thậm chí tốp 5 nếu Premier League giành thêm suất nhờ hệ số UEFA, lại mang màu sắc hoàn toàn khác. Arsenal và Man City gần như đã đặt một chân vào Champions League mùa tới. Aston Villa cũng chiếm ưu thế lớn sau nửa mùa giải đầu tiên cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên, những vị trí còn lại đang trở thành chiến trường thực sự.

Man United thắp lại hy vọng lọt vào tốp giành vé Champions League. Ảnh: EPA.

Chelsea, dù chưa tạo được sự bùng nổ ổn định, vẫn được Opta đánh giá cao nhờ lịch thi đấu và chiều sâu đội hình. Manchester United đang nổi lên mạnh mẽ với chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, qua đó thắp lại hy vọng trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Liverpool, sau cú ngã trước Man City, bị đẩy vào thế bám đuổi đầy áp lực, đặc biệt khi họ không còn nhiều quyền tự quyết.

Bên cạnh những cái tên quen thuộc, Brentford bất ngờ trở thành điểm sáng thú vị. Từng bị dự đoán sẽ chật vật trụ hạng, họ giờ đây được xem là “ngựa ô” có thể chen chân vào cuộc đua châu Âu nếu duy trì phong độ hiện tại. Trong khi đó, Everton và phần còn lại gần như đã bị bỏ lại phía sau trong cuộc chơi này.

Nếu cuộc đua vô địch mang màu sắc ngả ngũ sớm, thì nhóm cuối bảng lại là nơi căng thẳng nhất. Siêu máy tính Opta đưa ra dự đoán cực kỳ khắc nghiệt dành cho Wolves, khi cho rằng họ chắc chắn sẽ xuống hạng. Burnley cũng không khá hơn, dù về mặt toán học họ vẫn còn cơ hội mong manh.

Siêu máy tính Opta nhận định Wolves chắc chắn xuống hạng. Ảnh: EPA.

Tuy vậy, bức tranh trụ hạng chưa khép lại. West Ham bóng từng bị cuốn sâu vào khủng hoảng, đã thắp lại hy vọng bằng chiến thắng quan trọng trước Burnley. Kết quả này giúp họ cải thiện đáng kể khả năng ở lại Premier League, dù vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm. Nottingham Forest, Leeds United và Crystal Palace vẫn phải căng mình cho từng vòng đấu, bởi chỉ một cú sảy chân cũng có thể đẩy họ trở lại vùng nguy hiểm.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Tottenham. Dù đang tiến sâu tại Champions League, Spurs vẫn bị Opta xếp vào nhóm có nguy cơ rớt hạng, dù tỷ lệ không quá cao. Điều này cho thấy sự bất ổn kéo dài của họ tại đấu trường quốc nội và cũng là lời cảnh báo sớm cho thầy trò Thomas Frank.

Với 10 trận đấu sắp tới, Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn mà mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Siêu máy tính Opta đã vẽ ra bức tranh tổng thể, nhưng bóng đá luôn có chỗ cho những cú lật kèo. Và chính điều đó khiến giải đấu này trở nên hấp dẫn đến nghẹt thở.