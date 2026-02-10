Vì sao Chủ tịch FIFA phải chính thức xin lỗi fan Anh? 10/02/2026 14:04

Người đứng đầu bóng đá thế giới, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phải chính thức đưa ra lời xin lỗi fan Anh.

Tại Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới vừa qua tại Davos, Chủ tịch FIFA đã phát biểu một câu được mô tả là rất thiếu cân nhắc “World Cup 2022 là lần đầu tiên trong lịch sử không một fan Anh nào bị bắt”.

Lời phát biểu của Chủ tịch FIFA được mô tả là “sự đùa giỡn thiếu cân nhắc”. Nhiều tờ báo bình phẩm đó là lời nhận xét tệ hại của người đứng đầu bóng đá thế giới.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phải chính thức đưa ra lời xin lỗi fan Anh sau những phát biểu "đùa giỡn thiếu cân nhắc". Ảnh:SCMP

Tuy nhiên sau đó Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chính thức lên tiếng xin lỗi khi fan Anh làm dữ vụ này.

Ông Infantino nói: “Tôi chính thức đưa ra lời xin lỗi về câu nói đó của tôi. Tuy nhiên mọi người hiểu không hết ý tôi, đó là một sự lạc quan. Fan Anh đã ngày càng tiến đến con đường hòa bình. Rất nhiều fan Anh là những cổ động viên bóng đá thực sự, họ đến một giải đấu cổ vũ và thể hiện theo cách thức hòa bình. Họ cố xây dựng tất cả mọi người đi theo con đường hòa bình”.

Lời phát biểu của Chủ tịch FIFA làm dậy sóng cả nước Anh, những fan trong Hiệp hội Fan Anh đã bức xúc lên tiếng. Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Fan Anh, ông Mark Roberts nói: “Thế mà cứ World Cup nào cũng vậy, fan Anh luôn chiếm số lượng lớn nhất trong mỗi kỳ World Cup. Điều này không thấy người đứng đầu FIFA lên tiếng”.

Thực ra Chủ tịch FIFA cũng “cay” fan Anh trong thời gian qua, họ chỉ trích ông có những mục tiêu cá nhân trong việc Trao giải Thưởng Hòa bình FIFA cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Rồi chuyện giá vé World Cup 2026 quá đắt, fan Anh kêu gọi trên quy mô thế giới là tẩy chay World Cup 2026. Fan Anh sẽ không đến Mỹ ủng hộ đội tuyển Anh vì nước Mỹ gây ra quá nhiều khó khăn cho fan nước ngoài, giá vé cao. Fan bóng đá là những con người... bình dân, nhưng lại bỏ ra khoản tiền quá lớn để đến Mỹ cổ vũ bóng đá...

Thời gian qua, Chủ tịch FIFA cũng bị nhiều chỉ trích, trong đó có cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini nói rằng, ông Infantino thích gần gũi những người nhiều quyền lực hoặc giàu có.