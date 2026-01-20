Tài liệu thuế của Mỹ đã “chiếu tướng” Chủ tịch FIFA 20/01/2026 13:15

(PLO)- Tình hình kinh tế thế giới khó lường, nên chẳng ai có thể thu nhập "khủng" thiếu minh bạch mà không bị lôi ra, và Chủ tịch FIFA đang bị cơ quan thuế Mỹ... soi kỹ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang bị “soi” về thuế lẫn thu nhập cao của mình từ tài liệu thuế của cơ quan thuế Mỹ.

Thu nhập của ông Gianni Infantini rất nhiều và nhảy vọt từng năm, trong đó có nhiều thứ chẳng ai biết gì. Nên nhớ rằng, FIFA thời Sepp Blatter được bóc tách từ các công ty sân sau của các quan chức cấp cao FIFA, hầu hết là khu vực Nam Mỹ thành lập công ty để rửa tiền trên đất Mỹ. Từ đó các cơ quan điều tra Mỹ phân tích dần và cho “nổ tung” lâu đài bất khả xâm phạm - FIFA.

Chủ tịch Gianni Infantino đang bị thuế Mỹ "soi" về thu nhập và đóng thuế không rõ ràng. Ảnh: A.N

Và chính những vụ tham ô khiến đế chế Sepp Blatter lụi tàn để vị Chủ tịch trẻ nhất lịch sử lên thay thế năm 2016. Nhưng đến nay, cơ quan thuế của Mỹ đã chuẩn bị nhập cuộc khiến những rủi ro có thể ập xuống ông Gianni Infantino.

Theo cơ quan thuế của Mỹ, hiện nay lương của Gianni Infantino là cao nhất thế giới trong giới quản trị thể thao.

Cho đến thời điểm này, Gianni Infantino đã ngồi ghế Chủ tịch cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới được 10 năm. World Cup 2026 là lần thứ 3 ông điều hành với tư cách chủ tịch.

Năm 2016, khi ngồi vào ghế nóng thay Sepp Blatter, lương năm của ông Infantino là 1,28 triệu euro và đến năm 2024 vọt lên 5,27 triệu euro.

Trên lý thuyết, lương của Chủ tịch Infantino là dưới 2,5 triệu euro, thêm 1,5 triệu euro tiền thưởng và hơn 130 ngàn USD phí sau này về hưu để sinh sống và 950 ngàn euro để đóng thuế các khoản. Đó là thứ FIFA chi ra cho vị Chủ tịch này.

Hồi World Cup 2022, ông Chủ tịch được thưởng riêng 1,77 triệu euro. Vào năm 2023 khi tái đắc cử, lương của ông tăng vọt lên 2,7 triệu euro.

Ông Gianni Infantino trao giải thưởng Hòa bình FIFA cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA.

Nhiều khoản tiền khác được cơ quan thuế của Mỹ đưa ra quanh những thu nhập của Infantino được bỏ túi đầy hoài nghi, thiếu minh bạch và thậm chí chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Chủ tịch FIFA có thể thân với Tổng thống Donald Trump, như trong dịp lễ bốc thăm World Cup 2026 đã trao giải thưởng Hòa bình FIFA cho Tổng thống, nhưng điều đó chẳng đảm bảo ông Infantino thoát nạn trong trường hợp trốn thuế.