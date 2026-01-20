MU ‘làm nhục’ Man City khi chơi Tiki-taka khiến Pep Guardiola cay mũi 20/01/2026 12:07

(PLO)- Trận derby Manchester khép lại với hình ảnh khiến mạng xã hội bùng nổ khi các cầu thủ MU chuyền qua chuyền lại liên tục theo kiểu tiki-taka ngay sát khu vực kỹ thuật của Manchester City, như thể đang đá tập giữa sân khấu lớn nhất nước Anh.

Pha bóng tiki-taka nhuần nhuyễn của MU xuất hiện ở phút 89, thời điểm Quỷ đỏ đã kiểm soát hoàn toàn cục diện và hướng thẳng tới chiến thắng 2-0. Và chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố không đội trời chung như lời tuyên bố mạnh mẽ cho một giai đoạn mới tại Old Trafford dưới thời tân HLV Michael Carrick.

MU bước vào trận đấu với sự tự tin cao, chơi pressing quyết liệt, luân chuyển bóng nhanh và giữ nhịp trận đấu rất chắc. Trong phần lớn thời gian, đội bóng của Pep Guardiola gặp khó trong việc áp đặt thế trận quen thuộc, nhiều tình huống phải lùi sâu chống đỡ và tỏ ra bế tắc khi tìm đường tiếp cận khung thành.

HLV Pep Guardiola thất vọng khi các học trò gục ngã tại Old Trafford. Ảnh: EPA.

Điểm khiến người hâm mộ MU thích thú nhất lại đến ở những phút cuối. Thay vì giảm nhịp, câu giờ hoặc đưa bóng ra biên như cách thường thấy, các cầu thủ áo đỏ chọn cách “chơi đùa” với trái bóng. Họ thực hiện những đường chuyền ngắn liên tục, tốc độ cao, di chuyển đồng bộ, khiến các cầu thủ Man City lao vào truy cản nhưng gần như không chạm được bóng. Cảm giác khi xem giống hệt một màn biểu diễn kỹ thuật hơn là một pha bóng mang tính an toàn.

Đáng chú ý, chuỗi phối hợp ấy diễn ra ngay trước khu vực kỹ thuật của Man City. Máy quay truyền hình bắt được khoảnh khắc HLV Pep Guardiola đứng khoanh tay, nét mặt khó chịu ra mặt khi chứng kiến đội bóng của mình bị đối thủ “dắt mũi” ngay sát đường biên. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi sau trận.

Bruno Fernandes cùng đồng đội Manchester United làm bùng nổ Nhà hát của những giấc mơ. Ảnh: EPA.

Theo Tribuna, đông đảo cổ động viên MU coi pha tiki-taka cuối trận là biểu tượng của sự tự tin và thế áp đảo tuyệt đối, thậm chí như một lời trêu ngươi dành cho triết lý kiểm soát bóng vốn gắn chặt với Guardiola suốt nhiều năm. Dù gây tranh cãi, khoảnh khắc ấy phản ánh rõ tâm thế mới MU để khẳng định lại mình.

Với chiến thắng Man City 2-0, Quỷ đỏ cho thấy họ đang thay đổi mạnh mẽ về lối chơi và sẵn sàng trở lại cuộc đua ở nhóm đầu Premier League. Chỉ cần duy trì được sự táo bạo và tính kỷ luật như trận derby này, Old Trafford có quyền mơ lại những ngày tháng đỉnh cao.