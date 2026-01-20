MU thông báo về thương vụ chuyển nhượng tháng Giêng 20/01/2026 06:59

(PLO)- MU thông báo về thương vụ chuyển nhượng tháng Giêng khi CLB đã đưa ra tuyên bố chính thức về một nhân sự.

MU thông báo về một quyết định quan trọng trong tháng Giêng này với việc bổ nhiệm HLV tạm quyền Michael Carrick thay cho Ruben Amorim và giờ đây Quỷ đỏ lại để một trong những ngôi sao trẻ của mình rời Old Trafford.

Theo đó, cầu thủ trẻ Sam Mather của Manchester United đã rời CLB để gia nhập Kayserispor của Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu thủ 21 tuổi này gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ khi còn nhỏ và trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của "quỷ đỏ".

Nhưng giờ đây Mather đã rời Manchester United mà chưa có một lần ra sân nào cho đội một của Quỷ đỏ sau 14 năm gắn bó, anh đã hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Thổ Nhĩ Kỳ. Một thông báo từ Manchester United cho biết: “Tiền đạo Sam Mather của Manchester United đã gia nhập Kayserispor theo hợp đồng chính thức. Cầu thủ 21 tuổi này chủ yếu thi đấu cho các đội trẻ của Học viện và là thành viên của đội hình giành chức vô địch FA Youth Cup năm 2022.

Trước đây, Sam Mather từng được cho mượn tại Rochdale và Tranmere Rovers, nhưng sắp bắt đầu một chương mới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mather gia nhập Quỷ đỏ khi còn là một thiếu niên và đáng nhớ nhất là đã ghi bốn bàn thắng vào lưới Norwich City hồi tháng 1 năm 2024 cho đội U-21 của chúng ta tại Old Trafford.

Tiền đạo này sẽ gia nhập Kayserispor, đội hiện đang đứng thứ 16 tại giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ và được dẫn dắt bởi HLV Radomir Dalovic. Tất cả mọi người tại Manchester United chúc Sam mọi điều tốt đẹp nhất trong bước tiến tiếp theo của sự nghiệp bóng đá".

MU thông báo chính thức chia tay Sam Mather. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Sam Mather đã ký hợp đồng hai năm rưỡi với đội bóng mới và chắc chắn muốn có thêm nhiều cơ hội ra sân. Anh chỉ có tổng cộng 12 lần ra sân cho đội một ở Tranmere và Rochdale - cả hai lần cho mượn đều bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

Mather không phải là cầu thủ trẻ duy nhất của Quỷ đỏ rời Old Trafford trong tháng này. Toby Collyer, một cầu thủ trưởng thành từ học viện, có thể sẽ ra đi sớm hơn dự kiến. Các nguồn tin cho rằng CLB Hull City thuộc giải Championship đã đạt được thỏa thuận với MU về việc mượn tiền vệ này đến cuối mùa giải.

Người ta hy vọng thương vụ sẽ được hoàn tất kịp thời để Collyer có thể góp mặt trong đội hình thi đấu với Preston North End vào giữa tuần. Tiền vệ này đã trải qua nửa đầu mùa giải tại West Bromwich Albion nhưng đã được MU gọi trở lại sau vài tháng gặp chấn thương tại sân Hawthorns.

Trong khi đó, Kobbie Mainoo nhiều khả năng sẽ ở lại Manchester United đến hết mùa giải dù bị Ruben Amorim loại khỏi đội hình chính. Tiền vệ này đã được trở lại đội hình xuất phát vào cuối tuần trước khi Manchester United đánh bại Manchester City 2-0 tại Old Trafford ở vòng 22 Premier League trong trận ra mắt của HLV tạm quyền Carrick.