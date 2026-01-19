8 khoảnh khắc điên rồ ở ​ chung kết AFCON: Đội tuyển bỏ giải, bạo loạn và quả 11m kỳ lạ 19/01/2026 12:58

(PLO)- 8 khoảnh khắc điên rồ nhất từ ​​trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi 2025 (AFCON 2025): Từ việc cầu thủ từ chối thi đấu tiếp đến bạo loạn khán giả và quả phạt đền kỳ lạ.

Những khoảnh khắc "điên rồ" nhất xảy ra trong trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi 2025 (AFCON 2025) vào, sáng sớm thứ Hai (19-1). Senegal đã giành chức vô địch sau khi đánh bại Morocco trong một trong những trận chung kết kịch tính nhất trong lịch sử giải đấu

Trận chung kết ở Rabat (Morocco) đã biến thành một sân khấu hỗn loạn, đầy tranh cãi và cảm xúc mãnh liệt, khi nhà vô địch năm 2021 từ chỗ gần như thất bại đã trở thành những người hùng chỉ trong vài phút. Trận chung kết, cuộc đối đầu giữa hai đội bóng mạnh nhất giải đấu, diễn ra vô cùng căng thẳng trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, kịch tính đạt đến đỉnh điểm ở thời gian bù giờ của hiệp hai.

Những khoảnh khắc điên rồ nhất từ ​​trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi 2025 là gì? Hãy xem toàn bộ câu chuyện bên dưới.

Quyết định gây tranh cãi

Bàn thắng bị từ chối gây ra hỗn loạn

Senegal tưởng chừng đã ghi được bàn thắng quyết định ở những phút cuối. Tiền đạo Ismaila Sarr của Crystal Palace đã đệm bóng cận thành sau khi cú đánh đầu của Abdoulaye Seck chạm cột dọc.

Tuy nhiên, trọng tài Jean-Jacques Ndala đã không công nhận bàn thắng sau khi cho rằng Seck đã phạm lỗi với Achraf Hakimi trước khi đánh đầu đưa bóng bật xà dội ra. Quyết định này đã tạo tiền đề cho một loạt những khoảnh khắc hỗn loạn trong những phút cuối trận.

Senegal vô địch sau trận chung kết AFCON 2025 với Morocco có quá nhiều tranh cãi. ẢNH: EPA

2. Quả phạt đền gây tranh cãi dành cho Morocco

Ngay sau đó, kịch tính lại bùng phát ở phía bên kia sân. El Hadji Malick Diouf của West Ham đã va chạm với Brahim Diaz trong vòng cấm của Senegal trong một pha đá phạt góc.

Trọng tài Ndala đã xem lại tình huống bằng màn hình VAR đặt cạnh sân. Sau khi xem xét, Morocco được hưởng quả phạt đền ở phút thứ tám của thời gian bù giờ. Các đoạn phát lại cho thấy Diaz dễ dàng ngã xuống sau pha va chạm rất nhẹ với Diouf, điều này đã gây ra sự phản đối dữ dội.

Cầu thủ Senegal đồng loạt rời sân bỏ lỡ trận đấu

3. Senegal rời sân

Quyết định thổi phạt đền rõ ràng đã khiến các cầu thủ và quan chức Senegal tức giận. Tình hình leo thang khi HLV trưởng Pape Thiaw yêu cầu các cầu thủ rời sân. Máy quay truyền hình đã ghi lại cảnh một số cầu thủ Senegal đi xuống đường hầm sân vận động và vào phòng thay đồ.

Trong toàn bộ đội tuyển Senegal, chỉ có Sadio Mane, cựu ngôi sao của Liverpool, là người duy nhất ở lại trên sân trước khi thuyết phục các đồng đội trở lại thi đấu tiếp.

4. Những thông tin rò rỉ kỳ lạ trên mạng xã hội

Một trong những khoảnh khắc kỳ lạ nhất đã được hé lộ sau trận đấu. Một ảnh chụp màn hình của Ibrahim Mbaye lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, cho thấy cầu thủ này đang tạo dáng trong phòng thay đồ trong bộ đồng phục thi đấu.

Dòng chú thích của bài đăng ghi rằng, "Ibrahim Mbaye vẫn kịp trả lời tin nhắn trên Snapchat khi họ (Senegal) rời sân".

Câu tiếp theo như sau: "Vậy là anh ta đang xem trận đấu mà vẫn có thời gian trả lời tin nhắn của tôi. Thôi nào, chúng ta đang bị cướp mất cơ hội rồi".

Hiện chưa rõ ai là người đầu tiên đăng tải ảnh chụp màn hình này, nhưng bức ảnh đã nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Khán giả nổi loạn

5. Sự hỗn loạn trên khán đài

Căng thẳng trên sân đã lan sang cả khán đài. Khi trận đấu bị tạm dừng, sự thất vọng của người hâm mộ đã lên đến đỉnh điểm. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người hâm mộ Senegal tràn xuống sân từ chỗ ngồi của họ.

Trong một đoạn ghi hình, có thể thấy một sự hỗn loạn xảy ra ngay phía sau khung thành khi Brahim Diaz chuẩn bị thực hiện quả phạt đền cho Morocco.

Có quá nhiều chuyện kỳ lạ và kịch tính trong trận chung kết AFCON 2025. ẢNH: EPA

6. Edouard Mendy là vị cứu tinh

Khoảng 15 phút sau khi quả phạt đền được trao, Diaz cuối cùng cũng có cơ hội vàng để giúp Morocco giành chiến thắng trong giải đấu từ chấm phạt đền. Diaz thực hiện một cú sút bổng, nhưng cú sút panelka của anh đi thẳng vào vị trí của thủ môn Mendy, người dễ dàng cản phá. Vài khoảnh khắc sau, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, mang đến cho Senegal một niềm hy vọng gần như không thể đạt được.

Khoảnh khắc lịch sử

7. Khoảnh khắc lịch sử của Pape Gueye

Trước thềm Cúp bóng đá châu Phi năm nay, Pape Gueye chỉ ghi được ba bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Senegal. Sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Sudan ở vòng 16, tiền vệ phòng ngự của Villarreal một lần nữa làm nên lịch sử.

Ở phút thứ tư của thời gian bù giờ, sau pha phối hợp tuyệt vời của Sadio Mane ở giữa sân, Gueye dẫn bóng lên và tung cú sút mạnh bằng chân trái vào góc cao khung thành ghi bàn duy nhất trận cho Senegal.

Bàn thắng đó đã khơi dậy niềm vui sướng tột độ khắp Senegal.

8. Giấc mơ kép của Morocco thất bại

Morocco suýt nữa đã gỡ hòa sau pha dứt điểm của Youssef En-Nesyri. Tuy nhiên, Senegal mới là đội có nhiều cơ hội tốt hơn để ghi thêm bàn thắng.

Cầu thủ trẻ Ibrahim Mbaye của Senegal suýt ghi được một bàn thắng trong mơ, nhưng cú sút của anh đã bị Achraf Hakimi của Morocco cản phá. Sau đó, Nayef Aguerd đánh đầu đưa bóng chạm xà ngang từ một quả phạt góc.

Trong cơ hội cuối cùng, Cherif Ndiaye đã không thể tận dụng được một cơ hội vàng từ khoảng cách sáu mét dù khung thành trống trải.

Yassine Bounou đã kịp thời cản phá cú sút đầu tiên của đối phương trước khi bóng bật trở lại chỗ Ndiaye, nhưng thật khó tin là anh vẫn không ghi được bàn thắng.