Báo Trung Quốc: 'U-23 Việt Nam là đội chúng ta muốn đối đầu nhất' 19/01/2026 12:30

(PLO)- Báo Sohu của Trung Quốc cho rằng đội nhà giống như Hy Lạp vô địch Euro 2004, đồng thời khẳng định muốn gặp U-23 Việt Nam nhất và chấp nhận bất kỳ kết quả nào ở bán kết U-23 châu Á.

Trước trận đấu giữa đội tuyển U-23 Trung Quốc và U-23 Việt Nam ở bán kết giải U-23 châu Á, tờ Sohu (Trung Quốc) khẳng định đội nhà không hề nao núng trước một đội được ví như "tuyển Nhật Bản thu nhỏ" (U-23 Việt Nam), đội Trung Quốc đã thể hiện khả năng phòng ngự hoàn hảo. Vào cuối ngày 20-1, trận bán kết được mong chờ nhất của Giải vô địch U-23 châu Á 2026 sẽ diễn ra giữa Trung Quốc và Việt Nam.

"Sau khi vượt qua nhiều khó khăn, U-23 Trung Quốc đã làm nên lịch sử khi lọt vào bán kết. Đối đầu với Việt Nam, đội bóng thường được ví như "phiên bản thu nhỏ của Nhật Bản", đội tuyển U-23 Trung Quốc sẽ tiếp tục ưu tiên phòng ngự chắc chắn. Tuy nhiên, so với việc phải đối đầu với Uzbekistan hay UAE, những đội bóng đã bị Việt Nam loại, Việt Nam chắc chắn là đối thủ xứng tầm và mạnh nhất cho Trung Quốc ở bán kết", Sohu mở đầu bài viết.

Nhắc lại trận tứ kết, Sohu cho biết, Trung Quốc phải đối mặt với thử thách có thể nói là ngột ngạt nhất trong lịch sử của họ. Mặt khác, Uzbekistan lại trải qua một điều khá bất thường. Các cầu thủ của họ có lẽ chưa bao giờ đối đầu với một đối thủ như đội bóng vào đêm ngày 17-1 trong suốt sự nghiệp của mình.

"Trung Quốc phòng ngự suốt 120 phút, thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, khả năng thực hiện nhiệm vụ xuất sắc và một thủ môn tài ba. Họ hoàn toàn từ bỏ mọi chiến thuật tấn công. Trong bóng đá hiện đại, đội bóng nào khác lại sử dụng chiến thuật như vậy, đặc biệt là trong một trận đấu loại trực tiếp quan trọng của giải châu Á?", Sohu đặt vấn đề.

U-23 Trung Quốc đã vượt qua Uzbekistan ở tứ kết. ẢNH: AFC

U-23 Trung Quốc phòng ngự như Hy Lạp 2004

Sohu cho biết, chiến thuật phòng ngự của U-23 Trung Quốc gợi nhớ đến đội tuyển Hy Lạp tại Giải vô địch châu Âu năm 2004, cách đây 22 năm (Hy Lạp vô địch đầy bất ngờ). Việc có thể bố trí cả 11 cầu thủ phòng ngự ở vị trí thấp như vậy, HLV trưởng Antonio Puche thực sự đã tìm ra chiến thuật tốt nhất cho bóng đá Trung Quốc hiện nay. Trên thực tế, chiến thuật của đội tuyển U-23 hoàn toàn có thể được áp dụng vào các trận đấu của đội tuyển quốc gia, nhưng đó không phải là vấn đề cần bàn luận bây giờ.

Sohu khẳng định, tiếp theo, chỉ còn một bước nữa là đến trận chung kết, đội tuyển U-23 Trung Quốc sẽ đối mặt với thử thách từ Việt Nam, đối thủ mà Trung Quốc mong muốn gặp nhất ở bán kết. Kể từ khi nổi lên tại giải U-23 châu Á 2018, Việt Nam đã có những bước tiến nhanh chóng trong công tác đào tạo trẻ những năm gần đây.

Nhiều cầu thủ tham gia giải đấu này là những cựu cầu thủ chủ chốt của đội tuyển trẻ Việt Nam, bao gồm bộ ba tấn công Nguyễn Đình Bắc, tiền vệ cánh Khuất Văn Khang, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, cùng với tiền vệ cánh Nguyễn Thanh Nhàn. Trong đó, Nguyễn Đình Bắc có thể là trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Hai năm trước, ở tuổi 19, Nguyễn Đình Bắc đã có màn ra mắt đội tuyển quốc gia nam Việt Nam.

"Lối chơi của Việt Nam tiếp tục theo phong cách bóng đá Đông Nam Á, chú trọng kỹ thuật cá nhân và những đường chuyền ngắn rất tinh tế. Về mặt này, Việt Nam thể hiện tốt hơn đối thủ ở vòng bảng là Thái Lan. Hơn nữa, cách tiếp cận chiến thuật của họ từ các đội trẻ đến đội tuyển quốc gia đều nhất quán, giúp họ có được danh tiếng là "phiên thu nhỏ của đội tuyển Nhật Bản".

Bên cạnh đó, tinh thần thi đấu của Việt Nam rất mạnh mẽ và họ vô cùng kiên cường. Dù bị dẫn trước hay cần phải bám đuổi, họ thường thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Đây là những phẩm chất mà các cầu thủ Trung Quốc cần phải hết sức chú ý trong trận đấu", Sohu phân tích điểm mạnh của U-23 Việt Nam.

Ở vòng bảng, Việt Nam giành được ba chiến thắng liên tiếp, đầu tiên là thắng Jordan 2-0, sau đó là Kyrgyzstan 2-1, và cuối cùng là chủ nhà Saudi Arabia 1-0, qua đó giành vị trí nhất bảng A và tiến vào tứ kết. Ở vòng loại trực tiếp, Việt Nam hòa 2-2 với UAE sau 90 phút, và Phạm Minh Phúc ghi bàn thắng quyết định ở hiệp phụ, giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 3-2 để tiến vào bán kết.

U-23 Trung Quốc mơ viết tiếp lịch sử ở giải U-23 châu Á. ẢNH: SOHU

"U-23 Việt Nam đã sử dụng nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau trong giải đấu này. Ở trận đấu đầu tiên, họ sử dụng sơ đồ 4-4-2 cân bằng, sau đó chuyển sang sơ đồ 3-4-3 trong trận gặp Saudi Arabia và cuối cùng là sơ đồ 5-4-1 cho vòng đấu loại trực tiếp. Có vẻ như Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trong quá trình chuẩn bị và thường xuyên sử dụng các chiến thuật khác nhau trước các đối thủ khác nhau.

Người ta tin rằng U-23 Việt Nam sẽ tiếp tục thay đổi đội hình trong trận đấu với Trung Quốc. Xét đến hàng phòng ngự chắc chắn của Trung Quốc, U-23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ không sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ, hoặc sẽ chuyển sang sơ đồ 3-4-3 để tập trung tấn công", Sohu tiếp tục.

3 lý do Trung Quốc muốn gặp U-23 Việt Nam

Sohu tiếp tục, như đã đề cập ở trên, tại sao Việt Nam lại là đối thủ mà Trung Quốc muốn đối đầu nhất ở giai đoạn này? Thứ nhất, về mặt tâm lý, Trung Quốc sẽ không cảm thấy áp lực lớn như khi đối đầu với Nhật Bản, Hàn Quốc hay Uzbekistan. Thứ hai, về thể lực, Trung Quốc có lợi thế rõ rệt, đặc biệt là trong tấn công. Trung Quốc có thể tận dụng lợi thế đáng kể này để tìm kiếm những bàn thắng từ các tình huống cố định và phạt góc, nhất là khi cả hai bàn thua của Việt Nam trong trận đấu gần nhất đều là bằng đầu.

Cuối cùng, Trung Quốc và Việt Nam đã gặp nhau nhiều lần trong hai năm qua, vì vậy họ khá quen thuộc với nhau. Tại Giải đấu giao hữu quốc tế Yancheng năm ngoái, đội tuyển U-22 Trung Quốc với 10 người đã hòa 1-1 với Việt Nam, trong khi tại Cúp Panda cùng năm, đội tuyển U-22 Trung Quốc đã thua 0-1 trước Việt Nam. Tất nhiên, trong cả hai trận đấu đó, đội hình của Trung Quốc đều không mạnh nhất.

Tuy nhiên, trong những trận đấu trước đó, chiến thuật của Trung Quốc không hề bảo thủ. Giờ đây, Antonio đã tìm ra chiến thuật tốt nhất cho Trung Quốc, và người ta tin rằng một Trung Quốc phòng ngự chắc chắn vẫn có thể giữ sạch lưới trước Việt Nam. "Đã lọt vào bán kết, chúng ta chắc chắn có lý do để mơ về trận chung kết. Khi bàn về điều này", Sohu khẳng định.

Thủ môn Li Hao giữ sạch lưới suốt từ đầu giải đến nay. ẢNH: AFC

Li Hao, cầu thủ đóng góp lớn nhất và thủ môn của đội tuyển U-23 Trung Quốc, cho biết: "Mỗi trận đấu đều phải chơi một trận. Việt Nam cũng rất mạnh, không có đội yếu nào ở bán kết. Ở trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ cống hiến hết mình và không để lại bất kỳ sự tiếc nuối nào..

Trong khi đó, HLV trưởng Antonio Puche của U-23 Trung Quốc nói thêm: "Bây giờ chúng tôi đã tiến vào bán kết, chúng tôi chắc chắn muốn xây dựng dựa trên điều này và làm tốt hơn nữa. Nhưng tôi luôn chuẩn bị cho từng trận đấu một. Sau khi trận đấu này kết thúc, chúng ta sẽ xem xét trận đấu tiếp theo".

"Dù sao đi nữa, U-23 Trung Quốc đã làm nên lịch sử. Chúng ta có thể chấp nhận bất kỳ kết quả nào của trận đấu này. Tất cả những gì U-23 Trung Quốc cần làm là thi đấu hết mình và chiến đấu kiên cường", tờ Sohu kết luận trong bài viết của mình.