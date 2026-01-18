U-23 Trung Quốc tổ chức ăn mừng, không cần xem U-23 Việt Nam 18/01/2026 11:43

(PLO)- Với việc lập thành tích lịch sử lần đầu tiên vào bán kết giải U-23 châu Á, U-23 Trung Quốc đã tổ chức ăn mừng hoành tráng, vui trước rồi mới nghĩ đến U-23 Việt Nam sau.

HLV Antonio Puche đầy phấn khởi mô tả việc U-23 Trung Quốc tiến vào bán kết Giải vô địch U-23 châu Á để gặp U-23 Việt Nam là một khoảnh khắc vô cùng xúc động, khi đội bóng Đông Á này đánh bại Uzbekistan với tỷ số 4-2 trên loạt sút luân lưu, sau 120 phút hòa nhau 0-0 ở tứ kết.

Đội bóng của HLV Antonio Puche đã cầm hòa đội bóng Trung Á với tỷ số 0-0 trong 120 phút ở vòng tứ kết, và hoàn thành nhiệm vụ trong loạt sút luân lưu với việc thủ môn Li Hao một lần nữa trở thành người hùng, giúp Trung Quốc lần đầu tiên tiến vào bán kết. Đối thủ của họ vào thứ Ba tuần tới là Việt Nam.

“Đây là một trận đấu rất khó khăn đối với chúng tôi vì đến từ Riyadh, chúng tôi chỉ có ba ngày để hồi phục so với bốn ngày của Uzbekistan", HLV Antonio Puche nói của U-23 Trung Quốc chia sẻ sau trận đấu, "Thật xúc động. Trong cuộc đời của các cầu thủ và HLV, chỉ có một vài khoảnh khắc như thế này. Chúng tôi rất hạnh phúc cùng tất cả các cầu thủ vì đây là một cột mốc lịch sử đối với chúng tôi. Tôi đã biết một số cầu thủ trong nhiều năm nay và tôi biết họ đã nỗ lực như thế nào trong các trại huấn luyện và giải đấu, vì vậy tôi rất vui mừng cho họ".

U-23 Trung Quốc gây bất ngờ lớn khi đánh bại U-23 Uzbekistan ở tứ kết U-23 châu Á. ẢNH: AFC

Trước sức ép mạnh mẽ từ Uzbekistan, Trung Quốc đã phải chơi phòng ngự trong phần lớn trận đấu, chỉ tung ra được sáu cú sút - không cú sút nào trúng đích - nhưng HLV Puche cho biết cách tiếp cận này nằm trong chiến lược của họ.

“Chiến thuật và diễn biến trận đấu khá hỗn hợp, bởi vì họ (Uzbekistan) có những cầu thủ giỏi kiểm soát bóng, kỹ thuật rất tốt. Đối với chúng tôi, việc thi đấu cả tấn công và phòng ngự hôm nay không dễ dàng vì thời tiết nóng bức. Thật khó để duy trì phong độ như trước đây. Về mặt thể lực thì gần như bất khả thi, nhưng các cầu thủ đã làm rất tuyệt vời", HLV Antonio Puche cho biết,.

Ông Antonio Puche cũng chia sẻ thông tin thú vị là ông cùng ban huấn luyện không đi xem trận tứ kết giữa U-23 Việt Nam và U-23 UAE. Ông khẳng định mình biết rất rõ sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Thay vào đó, ông cùng các cầu thủ Trung Quốc ăn mừng thành tích lịch sử trước, rồi mới bắt đầu tính toán với đối thủ tiếp theo.

Antonio Puche cho biết, “Chúng tôi rất vui mừng với kết quả này vì nó mang tính lịch sử đối với chúng tôi, đó là giấc mơ của chúng tôi. Chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc lớn trong phòng thay đồ, và mọi người đều rất phấn khích. Ngày mai, chúng tôi sẽ bắt đầu phân tích đội tuyển U-23 Việt Nam. Tôi biết họ rất rõ họ, chúng tôi đã từng thi đấu với họ ở Thành Đô trước đây”.

Vào tháng 11 năm ngoái, U-22 Trung Quốc, với thành phần đa số là cầu thủ U-23 hiện tại, đã thua U-22 Việt Nam 0-1 trong giải giao hữu Panda Cup. Vào lúc lúc 22 giờ 30 ngày 20-1, hai đội sẽ tái đấu ở bán kết giải U-23 châu Á.

HLV Antonio Puche tin mình hiểu rõ U-23 Việt Nam. ẢNH: AFC

Trong khi đó, U-23 Uzbekistan đã chiếm ưu thế trước Trung Quốc với hơn 70% thời gian kiểm soát bóng và 28 cú sút nhưng không thể ghi bàn. “Suốt 120 phút, chúng tôi kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội", Ravshan Khaydarov của U-23 Uzbekistan nói, việc đội bóng của ông bị loại đồng nghĩa với việc Uzbekistan sẽ không góp mặt ở bán kết U-23 châu Á lần đầu tiên kể từ năm 2016.

“Có lẽ chúng tôi thiếu sự sáng tạo, đó là lý do tại sao chúng tôi không tận dụng được hết các cơ hội. U-23 Trung Quốc, như chúng tôi đã dự đoán, thi đấu rất kỷ luật. Loạt sút luân lưu không thành công nhưng tôi không thể trách đội của mình. Đó là tất cả những gì họ có thể làm. Chúng tôi thiếu những cầu thủ có thể tăng cường sức mạnh tấn công. (Rustambek) Fomin vào sân và có cơ hội nhưng không ghi bàn, sau đó chúng tôi thử với (Abdugafur) Haydarov nhưng cũng không hiệu quả".

Tuy nhiên, HLV Ravshan Khaydarov tự hào về những gì các cầu thủ của mình đã thể hiện trong suốt giải đấu nhưng nhấn mạnh cần phải bổ sung thêm những cầu thủ sáng tạo vào đội hình.

Các cầu thủ Uzbekistan thất vọng sau trận thua Trung Quốc. ẢNH: AFC

“Họ đã tích lũy kinh nghiệm trong giải đấu này nhưng đây không phải là ngày của chúng tôi. Hành trình của chúng tôi kết thúc tại đây và tôi muốn cảm ơn tất cả các cầu thủ vì thái độ và tinh thần trách nhiệm đối với trận đấu, họ đã cống hiến hết mình.

Bóng đá là bóng đá. Nếu nhìn vào số liệu thống kê, tỷ lệ kiểm soát bóng và pressing, chúng tôi đã kiểm soát toàn bộ trận đấu nhưng điều này có thể xảy ra. Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội nhưng thiếu sự sáng tạo ở khu vực cuối sân và chúng tôi cần phải cải thiện điều này", HLV Ravshan Khaydarov của U-23 Uzbekistan nói thêm.