Đối thủ của U-23 Việt Nam ghi có 1 bàn cũng vào bán kết 17/01/2026 22:01

(PLO)- Lạ lùng U-23 Trung Quốc, đối thủ của U-23 Việt Nam tại bán kết U-23 châu Á, chỉ mới ghi 1 bàn qua 390 phút thi đấu.

Cuộc hành trình vào bán kết của U-23 Trung Quốc, đối thủ của U-23 Việt Nam thật thần thánh, họ ghi đúng 1 bàn.

Đối thủ của U-23 Việt Nam làm được điều thật khó tin, trải qua 3 trận vòng bảng qua 270 phút rồi vào tứ kết qua 120 phút nhưng học trò HLV Antonio Puche chỉ ghi đúng 1 bàn thắng. Đó là bàn thắng họ ghi vào lưới U-23 Úc do công Peng Xiao, bàn thắng mang lại 3 điểm cho Trung Quốc, còn lại là hai trận hòa không bàn thắng trước Thái Lan và Iraq.

Qua 4 trận, U-23 Trung Quốc chỉ 1 lần chọc thủng lưới đối phương. Ảnh: AFC

Nhìn vào cách thể hiện của thầy trò HLV Antonio Puche cho thấy ông đã nâng đội trẻ Trung Quốc lên tầm cao mới rồi.

Năm năm qua, bóng đá Trung Quốc từ đội tuyển đến U-23 rất tệ, mất phương hướng từ kiến trúc thượng tầng xuống các đội, cầu thủ không khát khao cống hiến, dẫn đến sự nhạt nhòa.

Tuy nhiên U-23 Trung Quốc hành trình vào bán kết giải U-23 châu Á cho thấy chiến lược gia Tây Ban Nha đang làm mới và nâng cấp từng thứ cho đội trẻ đất nước 1,5 tỉ dân mang mộng cao World Cup này.

Còn U-23 Việt Nam đã ghi 8 bàn qua 4 trận. Ảnh:AFC

Ít ra là sự chắc chắn, khoa học. U-23 Trung Quốc trải qua hành trình 4 trận chỉ ghi một bàn và điều quan trọng là thủ môn Li Hao của Trung Quốc cũng trở thành người hùng khi giữ sạch mành lưới 390 phút của ba trận vòng bảng và trận tứ kết kéo dài 120 phút.

Tuy nhiên hỏa lực U-23 Trung Quốc cũng tạo niềm lạc quan cho U-23 Việt Nam khi 4 trận chỉ ghi 1 bàn. Trong khi U-23 Việt Nam gặp toàn đối thủ rất “khét” từ vòng bảng cho đến tứ kết. Vòng bảng U-23 Việt Nam ghi 5 bàn để thủng lưới 1 bàn. Tứ kết, Việt Nam ghi 3 bàn để thủng lưới 2 bàn.

Như vậy qua 390 phút của 4 trận, hỏa lực của Việt Nam đến 8 bàn, gấp 8 lần Trung Quốc.