AFC: ‘U-23 Việt Nam tái hiện Thường Châu tuyết trắng’ 17/01/2026 13:41

(PLO)- Tứ kết U-23 châu Á: U-23 Việt Nam vượt qua UAE trong trận đấu kịch tính để tiến vào vòng tiếp theo.

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài bình luận của liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sau khi U-23 Việt Nam xuất sắc vượt qua U-23 UAE 3-2 trong hai hiệp phụ để tiến vào bán kết giải U-23 châu Á. "May mắn đã mỉm cười với Việt Nam khi đội tuyển này vượt qua thử thách khó khăn để tiếp tục cuộc đua giành chức vô địch với chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ trước Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ở tứ kết giải U-23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia", AFC viết.

AFC bình luận, UAE đã hai lần nỗ lực gỡ hòa nhưng cuối cùng trận đấu đã được Phạm Minh Phúc ấn định chiến thắng, giúp Việt Nam giành quyền vào bán kết gặp Uzbekistan hoặc Trung Quốc vào thứ Ba tuần sau (20-1). Đây là lần đầu tiên đội bóng Đông Nam Á này góp mặt ở vòng bán kết kể từ khi giành vị trí á quân năm 2018.

Sau khởi đầu thận trọng, UAE tưởng chừng đã mở tỷ số ở phút thứ 16 khi đường chuyền dài của Yousif Al Marzooqi được Mansoor Al Menhali khống chế và tung cú vô lê đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên, nhưng bàn thắng bị trọng tài từ chối vì lỗi chạm tay.

U-23 Việt Nam 2 lần vượt lên dẫn trước. ẢNH: AFC

UAE suýt ghi bàn lần nữa ở phút 35 khi quả tạt của Al Menhali tìm đến Ali Al Memari ở cột dọc phía sau, nhưng cú đánh đầu cận thành của tiền đạo này lại đi chệch khung thành. Sau đó, Việt Nam buộc phải thay người sớm khi Lê Viktor bị chấn thương sau một pha tranh chấp quyết liệt và được thay thế bởi Nguyễn Đình Bắc.

Ba phút sau, khung gỗ từ chối bàn thắng của UAE sau một pha phối hợp tốt khác của Al Menhali, người đã tận dụng sai lầm của Phạm Lý Đức trước khi chuyền bóng cho Ali Abdulaziz tung cú sút từ xa, nhưng bóng đi trúng xà ngang trước khi bay vọt xà.

Những pha bỏ lỡ cơ hội đã khiến UAE phải trả giá khi Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số ở phút tiếp theo. Đình Bắc khéo léo vượt qua Khamis Al Mansoori trước khi tung đường chuyền thấp vào vòng cấm địa cho Nguyễn Lê Phát dễ dàng đệm bóng vào lưới.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn trước đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi UAE cuối cùng cũng thể hiện được sự sắc bén của mình để gỡ hòa 1-1 ở phút 42, khi Junior Ndiaye đánh đầu cận thành sau khi cú đánh đầu ban đầu của Al Memari chạm xà ngang.

U-23 UAE 2 lần gỡ hòa. ẢNH: AFC

AFC tiếp tục trong bài bình luận, sau đó, cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng thứ hai, trận đấu diễn ra sôi nổi với nhiều cơ hội ghi bàn nhưng cuối cùng Việt Nam đã có bàn thắng thứ hai khi bước sang phút thứ 60.

"Phạm Minh Phúc thực hiện quả tạt bóng xoáy từ cánh phải vào đúng vị trí của Đình Bắc, người đã đánh đầu ngược bóng hoàn hảo vào góc xa khung thành, đánh bại thủ môn Khaled Tawhid của UAE", AFC nhấn mạnh.

UAE đáp trả bằng một bàn thắng bằng đầu tuyệt đẹp ở phút 68, Al Menhali đánh đầu mạnh mẽ vượt qua thủ môn Trung Kiên từ đường chuyền của Richard Akonnor để gỡ hòa cho đội bóng Tây Á lần thứ hai.

Việt Nam đẩy cao nhịp độ trận đấu nhưng bỏ lỡ những cơ hội để giành chiến thắng trong những phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức, với cú đánh đầu hướng xuống của Võ Anh Quân bị thủ môn Tawhid cản phá trước khi Nguyễn Thanh Nhàn sút bóng chệch khung thành từ cự ly gần buộc trận đấu bước vào hiệp phụ.

Minh Phúc ăn mừng bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 cho U-23 Việt Nam. ẢNH: AFC

"Tuy nhiên, Việt Nam đã thành công ở lần thử thứ ba khi pha đột phá vào vòng cấm của Thanh Nhàn ở phút 101 bị chặn lại nhưng bóng lăn đến chỗ Minh Phúc, người đã bình tĩnh tung cú sút mạnh mẽ hạ gục Tawhid ấn định tỉ số 3-2, đưa U-23 Việt Nam vào bán kết giải U-23 châu Á".

Trong khi đó, trên facebook, AFC cũng đưa ra bình luận đáng chú ý: "Tái hiện Thường Châu tuyết trắng", kèm hình ảnh các cầu thủ U-23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U-23 UAE. Vào năm 2018, U-23 Việt Nam làm nên lịch sử khi vào chung kết U-23 châu Á nhưng thua 1-2 trước Uzbekistan trong cơn mưa tuyết ở Thường Châu (Trung Quốc).