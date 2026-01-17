Tuyển Việt Nam có nguy cơ mất HLV Kim Sang-sik ở AFF Cup 2026 17/01/2026 06:39

(PLO)- AFF Cup 2026 đã ấn định thời gian tổ chức từ ngày 24-7 đến 26-8-2026 và biến động lớn trong nội bộ nhà đương kim vô địch tuyển Việt Nam là khi HLV Kim Sang-sik hoàn tất hợp đồng trước khi bóng lăn hơn một tháng.

Ban tổ chức AFF Cup 2026 vừa bốc thăm cho cuộc chơi bóng đá Đông Nam Á với hai bảng đấu cân bằng trong đó, tuyển Việt Nam và Thái Lan là hạt giống. Thế nhưng, câu chuyện khiến người hâm mộ Việt Nam bàn tán mạnh nhất lúc này không chỉ là đối thủ hay lịch thi đấu, mà chính là dấu hỏi quanh chiếc ghế HLV trưởng.

Indonesia là đối thủ lớn của tuyển Việt Nam

Khúc mắc của AFF Cup 2026 là khởi tranh vào cuối tháng 7-8, nằm ngoài lịch thi đấu quốc tế của FIFA, đồng nghĩa các CLB không bắt buộc phải nhả quân cho đội tuyển. Lịch thi đấu kiểu này thường khiến các đội sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài gặp khó trong việc triệu tập, đặc biệt khi cầu thủ đang chơi tiền mùa giải hoặc bước vào giai đoạn căng lịch tại CLB.

Chắc chắn một số đội tuyển quốc gia có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines,… có thể không có đội hình mạnh nhất để theo đuổi mục tiêu danh hiệu.

Xuân Son cùng đồng đội góp mặt ở AFF Cup mùa này với tư cách đương kim vô địch. Ảnh: CCT.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam hiện không có cầu thủ đá bóng ở nước ngoài, lại có lợi thế mang tính “cơ chế” lâu nay khi bóng đá trong nước thường ưu tiên đội tuyển, sẵn sàng điều chỉnh lịch hoặc tạm ngưng giải quốc nội để HLV trưởng gom quân đầy đủ. Khi AFF Cup diễn ra ngoài FIFA Days, cách làm này càng trở thành điểm cộng, giúp tuyển Việt Nam tránh cảnh chắp vá lực lượng, đồng thời có thêm thời gian rèn chiến thuật, tăng sự gắn kết.

Kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2026 có bảng A gồm hạt giống số 1 Việt Nam, Singapore, Indonesia, Campuchia và đội thắng play off giữa Đông Timor/Brunei. Bảng B có Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. Nếu bảng B hứa hẹn nhiều cuộc đối đầu truyền thống, bảng A lại có tâm điểm là nhà đương kim vô địch tuyển Việt Nam đụng độ Indonesia, hay đối thủ khó chịu như Singapore.

Tuy nhiên, vấn đề của đội tuyển Việt Nam là nghi vấn HLV Kim Sang-sik có thể không dẫn dắt các học trò bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup, bởi hợp đồng của ông sẽ cạn hơn một tháng trước thời điểm giải khởi tranh.

HLV Kim Sang-sik giúp các học trò đăng quang Đông Nam Á 2024. Ảnh: CCT.

HLV Kim Sang-sik đi hay ở?

Hiện tại, HLV Kim Sang-sik đang bận nắm tuyển U-23 Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á nên vẫn chưa có gì rõ ràng về hợp đồng mới của ông. Một số nguồn tin lại khẳng định thỏa thuận có thể kéo dài đến năm 2027. Sự thiếu đồng nhất của thông tin khiến dư luận càng sốt ruột, nhất là khi VFF vẫn chưa đưa ra phát ngôn đủ “chốt hạ” để xóa hẳn các đồn đoán.

Điểm nhạy cảm của vấn đề nằm ở chỗ, ngay cả khi hợp đồng được nhắc đến với mốc dài hạn, điều đó vẫn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa ông thầy người Hàn Quốc chắc chắn ở lại đến ngày cuối. Trong bóng đá, nhiều hợp đồng HLV đội tuyển tồn tại các “cửa thoát” như cơ chế thanh lý sớm theo thỏa thuận, điều khoản bồi thường, hoặc các điều kiện gắn với mục tiêu.

Vì vậy, kịch bản HLV Kim Sang-sik có thể rời đi trước hạn vẫn có thể được đặt ra ở mức “khả năng” nếu ông nhận được lời mời hấp dẫn hơn ở nơi khác. Khi một HLV đang có thành tích tốt, giá trị của họ trên thị trường tăng nhanh, và những đề nghị “béo bở” từ CLB hoặc đội tuyển khác luôn là biến số khó đoán. Nếu đôi bên không sớm làm rõ lộ trình hợp đồng, tuyển Việt Nam dễ rơi vào thế bị động ngay giai đoạn chạy đà cho giải đấu quan trọng nhất khu vực.

Hợp đồng chính thức của ông thầy người Hàn Quốc kéo dài 2 năm, tính từ tháng 5-2024. Ảnh: CCT.

Nỗi lo ấy càng có cơ sở vì HLV Kim Sang-sik đang được nhìn nhận như người tạo ra cú hích mạnh cho bóng đá Việt Nam chỉ trong khoảng một năm. Ông giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, đưa đội trở lại vị thế số một Đông Nam Á sau một giai đoạn nhiều biến động.

Ở tuyến kế cận, bóng đá trẻ cũng duy trì sức bật khi U23 Việt Nam hiện góp mặt tại vòng chung kết U-23 châu Á 2026, tạo cảm giác về một chu kỳ mới giàu năng lượng và bản lĩnh hơn. Thành tích đến nhanh khiến người hâm mộ càng mong sự ổn định được duy trì, thay vì bước vào AFF Cup năm nay trong trạng thái… chưa biết ai dẫn dắt.

Xét về chuyên môn, cơ hội của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2026 rất sáng sủa. Đội bước vào giải với tư cách đương kim vô địch, tâm lý tự tin và khả năng tập trung lực lượng tốt hơn nhiều đối thủ do chủ động từ giải quốc nội.

Ông Kim đang dẫn dắt U-23 Việt Nam chơi giải châu Á diễn ra tại Saudi Arabia. Ảnh: TAFC.

Nhìn chung, AFF Cup 2026 đặt tuyển Việt Nam vào thế vừa thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn biến động. Nhà vô địch Đông Nam Á có điều kiện hội quân chủ động để phục vụ mục tiêu bảo vệ cúp. Rắc rối nằm ở câu chuyện tương lai của HLV Kim Sang-sik nếu không được làm rõ sớm, mọi kế hoạch từ nhân sự, lối chơi đến tâm lý toàn đội đều có thể bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp VFF sớm ổn định ở ghế nóng và tuyển Việt Nam duy trì đúng nền tảng phát triển đang có, thầy trò Kim Sang-sik (hoặc người kế nhiệm trong trường hợp bất khả kháng) vẫn là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.