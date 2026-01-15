Tuyển Việt Nam chạm trán Indonesia ở đâu? 15/01/2026 18:23

Hai bảng đấu AFF Cup 2026 (ASEAN Hyundai Cup 2026) đã hình thành. Nhà đương kim vô địch, tuyển Việt Nam ở bảng A.

Bảng A có Việt Nam, Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng của cặp Play off Brunei/Đông Timor.

Giải AFF Cup 2026 diễn ra từ ngày 24-7 đến 26-8, đây là thời điểm sau bế mạc World Cup 2026 hơn một tuần.

Tuyển Việt Nam và Indonesia chạm trán nhau ở lượt trận thứ tư bảng A trên sân Bung Karno. Ảnh:CTP

Nhìn vào bảng A cho thấy đối thủ cứng nhất của tuyển Việt Nam chính là Indonesia. Còn thú vị hơn khi đội tuyển này vừa có tân thuyền trưởng John Herdman từng dẫn dắt tuyển Canada dự World Cup 2022.

Cuộc chạm trán mong đợi giữa HLV Kim Sang-sik và John Herdman nằm ở lượt trận thứ 3 bảng A. Tuyển Việt Nam phải sang Indonesia làm khách và khả năng cao là sân Bung Karno có sức chứa 88 ngàn chỗ ngồi. “Chảo lửa” Bung Karno cũng từng ghi dấu ấn đẹp thầy trò HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam đánh bại Indonesia 1-0 ở chung kết U-23 Đông Nam Á hồi tháng 7 năm ngoái.

Hai bảng đấu AFF Cup 2026.

Mỗi bảng đấu có 5 đội, tuyển Việt Nam đá hai trận sân nhà và hai trận khách.

Theo đó, lượt trận khai mạc ngày 24-7: Việt Nam sẽ làm khách gặp đội thắng của cặp đấu Play off Brunei - Đông Timor.

Lượt trận thứ nhì, tuyển Việt Nam được nghỉ. Sang lượt trận thứ ba, tuyển Việt Nam sẽ tiếp Singapore.

Ở lượt trận thứ tư, Việt Nam sang Indonesia làm khách, đây là một trận cầu đinh của bảng đấu, trận chung kết bảng A.

Lượt trận thứ năm, tuyển Việt Nam trở về sân nhà tiếp Campuchia.

Trong lịch sử AFF Cup, Thái Lan đứng đầu với 7 lần vô địch, kế đến là Singapore với 4 lần vô địch, tuyển Việt Nam 3 lần lên ngôi, Malaysia một lần. Tuyển Việt Nam có 5 lần vào chung kết và lên ngôi 3 lần.

AFF Cup 1998 (Tiger Cup 98), tuyển Việt Nam vào chung kết trên sân nhà Hàng Đẫy và thua Singapore 0-1. Năm 2008, Việt Nam vào chung kết đánh bại Thái Lan 3-2 (hai lượt trận). AFF Cup 2018, Việt Nam vào chung kết cùng Malaysia và đánh bại Malaysia 1-0 ở lượt về sau lượt đi hòa 2-2.

Vào chung kết AFF Cup 2022, Việt Nam thua Thái Lan 2-3. Vào chung kết AFF Cup 2024, Việt Nam thắng Thái Lan 5-3 sau 2 lượt trận.