FIFA giúp tuyển Indonesia có "quân xanh" chất lượng để chuẩn bị cho AFF Cup 2026 15/01/2026 13:18

(PLO)- Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2026, HLV John Herdman của tuyển Indonesia sẽ có "quân xanh" khủng để cọ xát mà FIFA mang đến.

Tân thuyền trưởng John Herdman của tuyển Indonesia có được thuận lợi khi tháng 3 tới FIFA tổ chức giải FIFA Serie và đội tuyển Bulgaria sẽ là "quân xanh" chất lượng cho họ cọ xát.

Đây là giải đấu được LĐBĐ Indonesia (PSSI), fan và cả đội tuyển Indonesia trông chờ để Garuda “mài vuốt” cho AFF Cup 2026. Theo thông tin báo chí có được, hiện nay tuyển Bulgaria sẽ chính thức tham dự cùng một số đội tuyển khác.

Vợ và các con của HLV John Herdman trong lễ ra mắt HLV trưởng đội tuyển Indonesia sáng ngày 13-1. Ảnh: Bola

Giải FIFA Serie ra đời hai năm nay, đây là một nỗ lực cực lớn của FIFA để “mang ánh sáng bóng đá” đến những đội tuyển yếu. Vào lịch tập trung đội tuyển theo FIFA thì có rất nhiều đội không có giải mà đá. Tháng 3 tới cả thế giới bận rộn với những trận đấu châu lục, Play off World Cup 2026, nhưng cũng có nhiều đội “tìm không ra kèo” mà đá. Trước thực trạng như vậy, FIFA đã tổ chức giải FIFA Serie nhằm giúp nhiều đội, nhất là những đội yếu có cơ hội giao lưu học hỏi.

Nếu vào tháng 3 tới nhiều đội châu Á đá vòng loại Asian Cup 2027, trong đó Việt Nam tiếp Malaysia... thì Indonesia đá giải giao hữu FIFA Serie mà họ là chủ nhà thường có tối thiểu 4 đội hay đá theo thể thức vòng tròn. Năm 2024, tuyển Campuchia, Brunei cũng được sang Saudi Arabia đá FIFA Serie để học hỏi tiến bộ.

Tuyển Indonesia đã có vé dự Asian Cup 2027 (do vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026) nên tháng 3 tới họ không tranh giải mà được FIFA giao làm chủ nhà FIFA Serie. PSSI, tuyển Indonesia và nhất là tân thuyền trưởng John Herdman có cơ hội nhìn vào thực lực của Indonesia chuẩn bị cho AFF Cup 2026.

FIFA Serie ở Indonesia đã xác định được một khách mời là tuyển Bulgaria. Quá khứ Bulgaria từng có thế hệ vàng đứng đầu là Stojchkov vào bán kết World Cup 1994, nhưng hiện nay đội tuyển này không còn mạnh, với thứ hạng 88 FIFA, chỉ có 1 cầu thủ đá ở Anh cho Leeds Utd là Ilya Gruev.

Cả đất nước Indonesia và toàn đội tuyển Indonesia đang rất trông chờ vào giải này để sau đó đội tuyển Indonesia phải lên ngôi vô địch AFF Cup 2026 mà họ từng sáu lần vào chung kết nhưng chưa vô địch.