FIFA bác đề xuất của tuyển Iran 19/03/2026 13:40

Tuyển Iran vượt qua vòng loại World Cup 2026 với ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có nhiều tranh luận xung quanh chuyện Iran có tham dự World Cup 2026 được tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada mùa hè này hay không, sau khi Iran xung đột với Mỹ và Israel.

Vào thời điểm cuối năm ngoái, cơ quan ngoại giao Mỹ tuyên bố không cấp thị thực cho Chủ tịch LĐBĐ Iran, ông Mehdi Taj và HLV trưởng tuyển Iran, ông Ali Gholeneoi đến Mỹ dự lễ bốc thăm World Cup 2026 ngày 15-12-2025 và cũng không cấp thị thực hai vị này dự World Cup vào ngày 11-6. Iran đã tuyên bố xem xét tẩy chay World Cup 2026.

Hình ảnh tuyển Iran tại lễ bốc thăm World Cup 2026 hồi giữa tháng 12 năm rồi.

Tuy nhiên cuối cùng Iran vẫn cử đại diện dự bốc thăm World Cup 2026. Bây giờ, Iran lại cân nhắc việc bỏ World Cup. Ban đầu, tổng thống Mỹ Donald Trump nêu quan điểm “tôi không quan tâm Iran bỏ World Cup 2026 hay không, vì đó là đội bóng yếu, họ không góp phần vào thành công World Cup”. Tuy nhiên sau đó ít ngày thì ông Trump lại tuyên bố “World Cup 2026 chào đón tuyển Iran”, rồi sau đó ông lại khuyên Iran không nên tham dự World Cup vì sự an toàn của chính họ.

Sau đó, Chủ tịch LĐBĐ Iran Mehdi Taj viết lên trang xã hội, “tuyển Iran không thể đến Mỹ dự World Cup, chúng tôi đến một quốc gia và quốc gia đó đang tấn công đất nước chúng tôi liệu có hợp lý!?”. Ông Mehdi Taj còn đặt câu hỏi nếu Mỹ không bảo vệ được sự an toàn cho các cầu thủ đến dự World Cup thì họ có xứng đáng đăng cai giải đấu?

Gần nhất, Iran tuyên bố cứng “không có ai có quyền ngăn cản tuyển Iran dự World Cup".

Ngày 18-3, Chủ tịch Mehdi Taj đưa ra yêu cầu với liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chuyển địa điểm đội Iran từ Mỹ sang Mexico thi đấu. Tại World Cup, Iran ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Iran đá hai trận tại Los Angeles và 1 trận tại Seattle, đều tại Mỹ. Tuy nhiên FIFA không chấp nhận điều này.