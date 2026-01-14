Đội tuyển Indonesia đặt mục tiêu chưa từng có trong lịch sử 14/01/2026 12:48

(PLO)- Tân HLV John Herdman đặt mục tiêu chưa từng có trong lịch sử đội tuyển Indonesia và ông tự tin làm được điều đó với dàn cầu thủ di sản.

Tân HLV đội tuyển Indonesia John Herdman tự tin ông có thể chiêu mộ được những cầu thủ xuất sắc nhất để đưa nền bóng đá xứ vạn đảo đạt mục tiêu chưa từng có trong lịch sử. Đội tuyển bóng đá Indonesia đang có hàng chục cầu thủ nhập tịch dạng di sản nhưng chừng đó là chưa đủ với ông Herdman.

"Vâng, tôi nghĩ không khó để nhận ra những cầu thủ giỏi nhất ở đâu. Chúng tôi đang cố gắng đưa những cầu thủ giỏi nhất đến đất nước này", HLV John Herdman của tuyển Indonesia cho biết. "Việc thuyết phục họ thi đấu cho đội tuyển Indonesia là một bước tiến lớn, bởi vì có rất nhiều cơ hội khác dành cho những cầu thủ này," vị "kiến ​​trúc sư" 50 tuổi tiếp tục giải thích.

Đội tuyển quốc gia Indonesia hiện đã có hàng chục cầu thủ nhập tịch dạng di sản gốc châu Âu. Tuy nhiên, HLV John Herdman vẫn sẵn sàng chiêu mộ thêm các cầu thủ gốc Indonesia sống ở nước ngoài, đặc biệt là những người đang thi đấu ở cấp độ cao nhất tại châu Âu.

John Herdman tin rằng đội tuyển Indonesia có một lợi thế rất lớn nhờ dàn cầu thủ nhập tịch di sản chất lượng. Cơ hội giúp Indonesia giành vé tham dự World Cup 2030 sẽ tạo nên sức hút lớn giúp nhiều cầu thủ đồng ý đầu quân cho ông John Herdman.

"Nhưng tôi nghĩ khi các cầu thủ nhìn thấy và cảm nhận được sự hào hứng và cơ hội, cơ hội trở thành đội đầu tiên giúp quốc gia này giành vé dự World Cup, đó là một sức hút rất lớn," John Herdman nói.

HLV John Herdman đặt mục tiêu rất lớn cho bóng đá Indonesia. ẢNH: AFP

Ông Herdman đưa ra dẫn chứng khi chia sẻ ngắn gọn về thành công của mình trong việc thuyết phục Stephen Eustaquio thi đấu cho đội tuyển Canada năm 2019 thay vì đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ này, hiện đang chơi cho FC Porto, bắt đầu sự nghiệp quốc tế với đội tuyển U-17 Canada năm 2012 trước khi chuyển sang đội tuyển U-21 Bồ Đào Nha mùa giải 2017-2018.

"Đó cũng là điều đã thuyết phục Stephen Eustaquio không chơi cho Bồ Đào Nha mà chọn chơi cho Canada", Cựu HLV tuyển Canada John Herdman nói thêm, "Được là một phần của nhóm cầu thủ làm nên lịch sử và cùng 280 triệu người ăn mừng điều đó. Không nhiều quốc gia trên thế giới có thể tự hào sở hữu những cầu thủ hàng đầu như vậy.

"Vì vậy, tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp tại liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) để tìm kiếm những cầu thủ giỏi nhất và thuyết phục họ tham gia vào hành trình tạo nên một trong những câu chuyện vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới," tân HLV tuyển Indonesia Herdman mạnh miệng tuyên bố.

HLV mới của đội tuyển Indonesia, John Herdman không ngại đặt mục tiêu lớn giành vé tham dự World Cup 2030, thậm chí ông khẳng định không còn lý do bào chữa nào nữa nếu Indonesia thất bại với mục tiêu của mình.

"Đây sẽ là một dự án thú vị", chiến lược gia 50 tuổi người Anh John Herdman nói với các phóng viên tại thủ đô Jakarta trong cuộc họp báo đầu tiên của ông trên cương vị HLV tuyển Indonesia.

Ông Herdman cho biết, người hâm mộ của đất nước cuồng nhiệt bóng đá này xứng đáng được chứng kiến ​​đội tuyển của họ "giành chiến thắng trên đấu trường quốc tế". "Tôi sẽ mang niềm đam mê của mình... để giúp đưa đất nước này đến một vị thế mà nó chưa từng đạt được trước đây. Đã đến lúc rồi", ông Herdman tuyên bố.

HLV Herdman nói Indonesia "đã sẵn sàng, họ không còn lý do gì để bào chữa nữa". Cựu HLV tuyển Canada đến Indonesia sau sự ra đi của huyền thoại Barcelona và đội tuyển Hà Lan, Patrick Kluivert.

Kluivert đã rời khỏi vị trí HLV tuyển Indonesia sau khi thất bại trong việc đưa họ đến World Cup năm nay. Indonesia từng tham dự World Cup một lần, vào năm 1938, khi họ còn là thuộc địa của Hà Lan.

PSSI đã ca ngợi việc bổ nhiệm ông Herdman là "sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới". Herdman đã dẫn dắt đội tuyển nam Canada đến World Cup 2022, lần đầu tiên họ tham dự giải đấu này sau 36 năm.

Ông cũng dẫn dắt đội tuyển nữ Canada vào tứ kết World Cup 2015 được tổ chức tại nước này. "Tại Indonesia, một quốc gia với hơn 280 triệu dân, "80-90% người dân là những người cuồng bóng đá", Herdman cho biết, "Họ yêu bóng đá. Đây chính là nơi lý tưởng".