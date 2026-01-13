Rooney ngỏ ý muốn gia nhập MU cùng Carrick 13/01/2026 12:56

Cựu tiền đạo của MU Wayne Rooney, đã đưa ra nhận định của mình về việc Michael Carrick sắp được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của đội chủ sân Old Trafford và đề nghị được gia nhập MU để sát cánh cùng người đồng đội cũ Carrick.

Wayne Rooney đã bày tỏ nguyện vọng gia nhập ban huấn luyện của Michael Carrick tại Manchester United. Quỷ đỏ chuẩn bị bổ nhiệm Carrick làm HLV tạm quyền của CLB cho đến mùa hè.

Carrick, 44 tuổi, đã có cuộc đàm phán đầu tiên với ban lãnh đạo Manchester United vào tuần trước sau khi Ruben Amorim ra đi, và kể từ đó ông đã vượt lên trước Ole Gunnar Solskjaer trong cuộc đua giành vị trí dẫn dắt CLB trong phần còn lại của mùa giải. Với việc Manchester United sẽ bổ nhiệm Carrick, cựu đồng đội và huyền thoại của "quỷ đỏ", Rooney, đã đề nghị giúp đỡ cựu HLV của Middlesbrough với tư cách là một phần trong đội ngũ trợ lý của ông.

Rooney muốn gia nhập MU sát cánh cùng Carrick dẫn dắt Manchester United. ẢNH: The Wayne Rooney Show/YouTube

Khi được truyền thông hỏi liệu anh có muốn gia nhập MU làm thành viên trong ban huấn luyện của Carrick hay không, Rooney trả lời, "Tất nhiên là tôi muốn rồi. Đó là điều hiển nhiên. Nhân tiện, tôi không hề cầu xin một công việc ở đây. Chỉ để mọi người biết, nếu tôi được mời tham gia thì tất nhiên tôi sẽ làm. Việc bổ nhiệm HLV trưởng mới là điều quan trọng nhất".

Solskjaer và Carrick đều được xem là những ứng cử viên hàng đầu để dẫn dắt MU đến hết mùa giải, sau khi "quỷ đỏ" quyết định tìm một HLV tạm quyền trước khi bổ nhiệm HLV thay thế lâu dài cho Amorim vào mùa hè. Cựu HLV của MU Solskjaer là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này và đã được phỏng vấn hai lần.

Nhưng chiến lược gia người Na Uy đã bị loại khỏi danh sách ứng cử viên khi một số cầu thủ đến gặp ban lãnh đạo MU và nói rằng họ không muốn Solskjaer trở lại, tờ Mirror (Anh) đưa tin. Được biết, các cầu thủ đã nói rõ rằng họ không tin tưởng Solskjaer và muốn Carrick, người đã thất nghiệp kể từ khi rời Middlesbrough hồi tháng 6 năm ngoái, dẫn dắt đội bóng trong phần còn lại của mùa giải.

Rooney tin rằng Carrick là người "rất phù hợp" cho vai trò này. "Cho dù Michael Carrick đảm nhiệm vị trí này hay là Fletch (Darren Fletcher), John O'Shea hoặc chính tôi, thì đều cần những người hiểu rõ CLB", Rooney nói, người gần đây đã đi nghỉ cùng Carrick và gia đình ở Barbados, "Tôi biết Roy Keane (cựu đội trưởng MU) đã có những ý kiến ​​riêng của mình, như tôi đã nói về việc Roy Keane gia nhập đội hồi đầu mùa giải.

Việc có những người hiểu rõ CLB, quan tâm đến CLB và hiểu được những gì cần thiết để trở thành một cầu thủ của Manchester United, đó là điều mà CLB cần lúc này. Manchester United đã đánh mất bản sắc của mình, đánh mất tinh thần gia đình, nếu bạn muốn nói như vậy. Cho dù đó là Ole (Ole Gunnar Solskjaer) hay Carrick, đây là cơ hội để mang điều đó trở lại, mang tinh thần của Manchester United trở lại với CLB bóng đá".

Rooney và Carrick đều là những huyền thoại của MU. Ảnh: John Peters

Darren Fletcher đã tạm quyền dẫn dắt MU trong trận hòa 2-2 với Burnley ở Premier League và trận thua 2-1 trước Brighton ở FA Cup hôm Chủ nhật. Nhưng giờ đây Fletcher sẽ được thay thế bởi Carrick, và trận đấu đầu tiên của Carrick trên băng ghế chỉ đạo sẽ là trận derby thành Manchester gặp Manchester City cuối tuần này.