Những giọt nước mắt hạnh phúc của U-23 Jordan và lời cảm ơn gửi đến Việt Nam 13/01/2026 12:11

HLV trưởng đội tuyển U-23 Jordan, Omar Najhi, đã ca ngợi sự tập trung cao độ của các cầu thủ sau chiến thắng khó khăn 1-0 trước Kyrgyzstan, qua đó giúp họ giành vé vào tứ kết giải U-23 châu Á.

Bàn thắng của Ali Azaizeh trong hiệp một mang tính quyết định, giúp Jordan kết thúc vòng bảng với 6 điểm, qua đó giành quyền vào tứ kết gặp nhà đương kim vô địch Nhật Bản. Nhưng U-23 Jordan phải nhờ đến chiến thắng của Việt Nam trước Saudi Arabia mới giành quyền đi tiếp.

Trước lượt trận cuối cùng bảng A vòng chung kết U-23 châu Á, Jordan không còn quyền tự quyết số phận của mình, điều kiện cần là Jordan phải thắng Kyrgyzstan, điều kiện đủ là U-23 Việt Nam không thua chủ nhà U-23 Saudi Arabia thì họ mới đi tiếp. Kết quả, Jordan thỏa mãn cả hai điều kiện khi họ thắng Kyrgyzstan 1-0, còn U-23 Việt Nam cũng thắng Saudi Arabia với tỉ số tương tự. Như vậy, U-23 Việt Nam vào tứ kết với 3 trận toàn thắng, đồng thời cũng giúp Jordan đi tiếp với ngôi nhì bảng.

HLV Omar Najhi của U-23 Jordan. ẢNH: AFC

“Đây là kịch bản tốt nhất mà chúng tôi có thể mong đợi”, HLV Omar Najhi của U-23 Jordan nói sau trận đấu, “Chúng tôi đã làm những gì cần làm, tập trung vào trận đấu và giành chiến thắng. Chúng tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Trận đấu trước (với Jordan thắng Saudi Arabia 3-2) đã giúp chúng tôi rất nhiều và tôi muốn cảm ơn các cầu thủ và ban huấn luyện vì sự hỗ trợ của họ".

Jordan kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu nhưng đã bị thử thách ngay từ đầu, với việc Marlen Murzakhmatov của Kyrgyzstan sút trúng cột dọc ở phút thứ tám và Najhi tự hào về sự bình tĩnh mà các cầu thủ của ông thể hiện để giữ vững lợi thế dẫn trước trong hiệp hai.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Jordan đã cùng nhau mở điện thoại xem trận Việt Nam gặp Saudi Arabia, vốn chưa kết thúc. Và họ đã vỡ òa trong hạnh phúc khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu với chiến thắng 1-0 cho Việt Nam sau pha lập công của Đình Bắc. Một thành viên trong ban huấn luyện Jordan còn gục xuống sân bật khóc trong hạnh phúc, trong khi các cầu thủ và thành viên khác trong ban huấn luyện đội bóng này không kiềm nén được cảm xúc chạy khắp sân ăn mừng.

VIdeo U-23 Jordan xem trận đấu của Việt Nam và vỡ òa cảm xúc khi biết mình vào tứ kết. NGUỒN: AFC

Video các cầu thủ U-23 Jordan đến khách sạn của U-23 Việt Nam ăn mừng và gửi lời cảm ơn. ẢNH: VFF

Thậm chí, các cầu thủ Jordan còn kéo đến cổng khách sạn của U-23 Việt Nam cùng nhau ăn mừng vé vào tứ kết U-23 châu Á và họ cũng không quên gửi lời cảm ơn thầy trò HLV Kim Sang-sik đã giúp họ đi tiếp. Video được liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đăng tải trên mạng xã hội với chú thích, "Góc dễ thương: U-23 Jordan không giấu được niềm vui khi U-23 Việt Nam giành chiến thắng, đồng thời gửi lời cảm ơn tới thầy trò HLV Kim Sang-sik vì đã góp phần giúp họ giành quyền vào Tứ kết".

“Điều quan trọng là phải làm việc với các cầu thủ về mặt tinh thần và đặt việc mình phải làm lên hàng đầu. Các cầu thủ đã tập trung và điều đó đã được thể hiện. Trong hiệp hai, phong độ có giảm sút vì chúng tôi phải đối đầu với một đội mạnh, nhưng chúng tôi biết mình phải tiếp tục nỗ lực để giành được kết quả tốt.

Có những lúc bị áp lực và yếu đuối, nhưng chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt. Chúng tôi đã bảo vệ được lợi thế dẫn trước và tránh được những quả phạt đền hoặc những sai lầm bất cẩn", HLV Omar Najhi của U-23 Jordan nói thêm.

U-23 Jordan lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết nhờ chiến thắng của U-23 Việt Nam trước chủ nhà Saudi Arabia. ẢNH: AFC

Trong khi đó, HLV của U-23 Kyrgyzstan, Edmar Lacerda, vẫn lạc quan dù thua trận và bị loại sau 3 trận toàn thua, nhấn mạnh vào nỗ lực và tiềm năng lâu dài của đội bóng. “Trận đấu hôm nay rất khó khăn", HLV Lacerda nói, “Chúng tôi biết điều quan trọng là phải thắng và chúng tôi hiểu rõ tình hình bảng đấu.

Jordan là một đội bóng rất mạnh với những cầu thủ chất lượng, vì vậy xin chúc mừng họ đã giành quyền vào vòng tiếp theo. Các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực hết mình và cống hiến tất cả. Tôi cảm ơn tất cả họ. Họ có tiềm năng rất lớn và cần phải tin tưởng vào bản thân. Tôi tin rằng đội bóng này còn có thể tiến xa hơn nữa".