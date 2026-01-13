HLV của U-23 Saudi Arabia: 'Số liệu thống kê thật đáng xấu hổ - 26 so với 4' 13/01/2026 11:28

HLV Kim Sang-sik cảm thấy vô cùng tự hào sau khi đội tuyển U-23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U-23 Saudi Arabia vào đêm 12-1 để đứng đầu bảng A và tiến vào tứ kết U-23 châu Á với ngôi đầu bảng sau 3 trận toàn thắng.

Khác với các trận đấu gặp Jordan và Kyrgyzstan, nơi Việt Nam trình diễn những pha tấn công đẹp mắt, trận đấu với Saudi Arabia lại diễn ra theo kiểu phòng ngự chặt chẽ hơn, và ông Kim không ngạc nhiên với kết quả trận đấu.

HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam. ẢNH: AFC

“Trận đấu với U-23 Saudi Arabia trên sân nhà rất khó khăn, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu hết mình và giành được chiến thắng tưởng chừng như kỳ diệu”, ông Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam cho biết sau trận đấu, "So với hai trận đấu trước, các cầu thủ của cả hai đội đều có phần mệt mỏi hơn và cũng có khá nhiều cầu thủ bị chấn thương (Việt Nam).

Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi đã không thể hiện được lối chơi tấn công mạnh mẽ như những trận đấu trước. Tuy nhiên, vì kế hoạch của chúng tôi trong hiệp một và hiệp hai khác nhau nhưng bổ sung cho nhau, nên trận đấu đã diễn ra đúng như chúng tôi đã chuẩn bị".

Các cầu thủ U-23 Saudi Arabia ngã gục sau tiếng còi kết thúc trận đấu. ẢNH: AFC

Nguyễn Đình Bắc vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai và đã có màn trình diễn xuất sắc, ghi bàn thắng quyết định ở phút 65 từ cú sút ở góc hẹp tuyệt đẹp "cháy lưới" Saudi Arabia, giúp Việt Nam giành được chiến thắng thứ ba liên tiếp ở vòng bảng giải U-23 châu Á lần đầu tiên trong lịch sử. Chiến lược gia người Hàn Quốc không thể tự hào hơn sau khi chứng kiến ​​đội nhà giành chiến thắng dù Saudi Arabia tung ra số cú sút nhiều gấp sáu lần (26 cú sút so với 4 của Việt Nam), và ông tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục tiến bộ.

"Các cầu thủ của chúng tôi đã thể hiện sự tận tâm tuyệt vời cho đội bóng, chiến đấu hết mình trong suốt 90 phút và giành được những điểm số quý giá - tổng cộng 9 điểm. Tôi thực sự cảm thấy các cầu thủ của chúng tôi thật tuyệt vời.

Bây giờ, chúng tôi sẽ theo dõi diễn biến của các trận đấu còn lại và xem đối thủ của chúng tôi là ai. Nhưng dù đối thủ là ai, miễn là chúng tôi tiếp tục chiến đấu như một đội, tôi hy vọng chúng tôi có thể thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời ở vòng tứ kết", thầy Kim chia sẻ.

Ngược lại, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của HLV trưởng đội tuyển U-23 Saudi Arabia, Luigi Biagio, khi ông than thở về những cơ hội bị bỏ lỡ trong một trận đấu mà đội bóng của ông hoàn toàn chiếm ưu thế.

"Chúng tôi đã chơi trận đấu mà chúng tôi phải chơi, chúng tôi phải kiên nhẫn, cố gắng tấn công trong khi vẫn giữ được sự tổ chức", HLV Biagio nói, "Trong hiệp một, chúng tôi đã xử lý rất tốt, bất chấp nhiều cơ hội ghi bàn, và ở thời điểm đó, tôi không thể đòi hỏi gì hơn từ các cầu thủ".

HLV Luigi Biagio của U-23 Saudi Arabia. ẢNH: AFC

“Trong hiệp hai, chúng tôi tiếp tục dồn ép và tạo ra một vài cơ hội, nhưng sau đó, chúng tôi đã bị trừng phạt ngay từ cú sút trúng đích đầu tiên của đối thủ. Đây cũng là một phần của sự trưởng thành của đội bóng, và tôi đồng ý rằng số liệu thống kê thật đáng xấu hổ - 26 cú sút so với 4 - nhưng bóng đá là như vậy đấy”, Luigi Biagio thất vọng chia sẻ.