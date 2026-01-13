AFC nói về niềm tự hào của HLV Kim Sang-sik với dấu ấn lịch sử 13/01/2026 10:41

(PLO)- Chiến thắng 1-0 ngay trên sân của chủ nhà Saudi Arabia đã giúp U-23 Việt Nam hoàn tất vòng bảng với ngôi đầu bảng A, và mang đến cho HLV Kim Sang-sik một niềm tự hào đặc biệt.

AFC chia sẻ cảm xúc của HLV Kim Sang-sik, một nhà cầm quân chứng kiến các học trò vượt qua giới hạn, chiến đấu bằng tinh thần thép để tạo nên dấu ấn chưa từng có trong lịch sử bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Sau hai trận đấu trước Jordan và Kyrgyzstan, đội tuyển U-23 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh mẽ bằng lối chơi tấn công mạch lạc và giàu năng lượng, nhưng cuộc đối đầu Saudi Arabia lại mang một kịch bản hoàn toàn khác. Trước sức ép khủng khiếp từ khán đài và đối thủ được đánh giá cao hơn, đội bóng áo đỏ buộc phải lựa chọn cách tiếp cận thực dụng hơn, ưu tiên sự chắc chắn và kỷ luật trong phòng ngự. Với HLV Kim Sang-sik, đây không phải điều bất ngờ, mà chính là một phần trong toan tính chiến thuật đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

AFC tiết lộ ông Kim thừa nhận trận đấu diễn ra vô cùng khó khăn, khi cả hai đội đều bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi sau lịch thi đấu dày đặc, trong khi U-23 Việt Nam còn chịu thêm tổn thất về lực lượng vì chấn thương. Chính những yếu tố đó khiến đội không thể duy trì thế trận tấn công như hai trận trước. Dù vậy, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh kế hoạch cho từng hiệp đấu đã được xây dựng khác nhau nhưng bổ trợ lẫn nhau, và các cầu thủ đã thực hiện đúng những gì ban huấn luyện yêu cầu.

Thầy trò ông Kim ghi dấu ấn lịch sử ở giải châu Á. Ảnh: TAFC.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 65, khi Nguyễn Đình Bắc được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Trong khoảnh khắc quyết định, tiền đạo trẻ này đã tận dụng cơ hội hiếm hoi để ghi bàn thắng duy nhất, khiến cả sân vận động lặng đi. Bàn thắng đã mang về chiến thắng thứ ba liên tiếp, đồng thời giúp U-23 Việt Nam lần đầu tiên toàn thắng cả ba trận vòng bảng tại một kỳ U-23 châu Á, giành trọn 9 điểm tuyệt đối.

Niềm tự hào của ông Kim càng trở nên rõ nét khi nhìn vào những con số thống kê. Saudi Arabia tung ra số cú sút nhiều gấp sáu lần, kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, nhưng U-23 Việt Nam vẫn đứng vững nhờ tinh thần tập thể và sự hy sinh của từng cá nhân. Với ông Kim, điều đáng quý nhất không nằm ở tỷ lệ kiểm soát bóng hay số lần dứt điểm, mà chính là thái độ thi đấu và sự tận tâm của các cầu thủ trong suốt 90 phút.

Đình Bắc có bàn thắng quý vào lưới chủ nhà Saudi Arabia. Ảnh: TAFC.

Bên kia chiến tuyến, HLV Luigi Biagio không giấu được sự thất vọng khi Saudi Arabia phải nhận thất bại dù áp đảo toàn diện. Ông thừa nhận đội bóng của mình đã chơi đúng cách, kiên nhẫn và tổ chức tốt, nhưng lại phải trả giá vì một khoảnh khắc mất tập trung. Những con số thống kê có thể gây sốc, nhưng như cựu tuyển thủ Ý nói, bóng đá đôi khi khắc nghiệt như vậy.

Với thầy Kim, hành trình của các học trò U-23 Việt Nam chưa dừng lại. Ông cho biết sẽ theo dõi các trận đấu còn lại để xác định đối thủ ở tứ kết, nhưng dù gặp ai, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được tinh thần đoàn kết và khát khao chiến đấu. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc rất tự hào về các học trò và khẳng định U-23 Việt Nam có quyền mơ xa tại giải đấu năm nay.