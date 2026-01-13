Sinh viên Nhật Bản "làm mưa làm gió" ở giải U-23 châu Á 13/01/2026 06:39

(PLO)- Đội tuyển U-23 Nhật Bản tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2026 đang sử dụng một lực lượng trẻ hơn có chủ đích, chủ yếu gồm các cầu thủ U-21 và sinh viên đại học nhưng vẫn thừa sức “làm mưa làm gió”.

Giữa một vòng chung kết U-23 châu Á 2026 với hầu hết các đội tuyển đều mang đến lực lượng gần chạm ngưỡng tuổi tối đa, U-23 Nhật Bản lại xuất hiện như một “kẻ đi ngược dòng” đầy tự tin. Họ không giấu giếm việc sử dụng một đội hình trẻ hơn mặt bằng chung, thậm chí là trẻ nhất giải, với nòng cốt là các cầu thủ U-21 và những gương mặt vẫn đang ngồi trên giảng đường đại học.

Sinh viên Nhật gây ấn tượng nhất ở giải U-23 châu Á

Lựa chọn tưởng chừng mạo hiểm lại đang biến Nhật Bản thành đội bóng gây ấn tượng mạnh mẽ nhất ngay từ vòng bảng. Thực chất ban huấn luyện U-23 Nhật Bản đã sớm xác định vòng chung kết U-23 châu Á 2026 không hẳn là một giải đấu tranh thành tích trước mắt. Họ xem cuộc chơi lớn này là một bước trung chuyển quan trọng cho kế hoạch dài hạn hướng đến Olympic Los Angeles 2028.

Vì vậy, bóng đá Nhật Bản không dồn toàn lực cho hiện tại mà chọn cách đầu tư cho tương lai, chấp nhận những thử thách về tuổi đời và kinh nghiệm để đổi lấy sự trưởng thành bền vững.

Sau khi đánh bại Syria 5-0, các tuyển thủ trẻ Nhật lại dễ dàng thắng UAE 3-0. Ảnh: TAFC.

Rất dễ nhận ra sự khác biệt rõ rệt của U-23 Nhật Bản với phần lớn cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau, tức mới chỉ khoảng 21 tuổi. So với quy định của giải cho phép các cầu thủ sinh từ ngày 1-1-2003, đội hình Nhật Bản trẻ hơn trung bình gần hai năm. Ở cấp độ U-23, chênh lệch ấy đủ để tạo ra khác biệt lớn về thể hình, sức mạnh và trải nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, Nhật Bản không quá bận tâm đến những con số trên giấy.

Câu chuyện thú vị nhất nằm ở chỗ, trong đội hình U-23 Nhật Bản hiện tại có tới tám cầu thủ vẫn đang theo học đại học tại các trường ĐH Meiji, Toin University of Yokohama, ĐH Hosei, Tokyo International University,... Đây là hình ảnh hiếm gặp với nhiều nền bóng đá châu Á, nơi con đường chuyên nghiệp thường được đẩy lên rất sớm.

Nhưng với Nhật Bản, hệ thống bóng đá học đường và đại học vẫn đóng vai trò lớn trong việc đào tạo con người lẫn cầu thủ. Những cầu thủ này ban ngày học tập, nghiên cứu, tối trở lại sân tập và thi đấu ở cấp độ châu lục, mang theo tinh thần kỷ luật và khả năng tiếp thu chiến thuật rất cao.

Bóng đá trẻ Nhật Bản tổ chức rất bài bản hàng năm với sự cuồng nhiệt của khán giả, như trận chung kết các trường trung học vừa diễn ra ngày 12-1 có đến 60.000 cổ động viên. Ảnh: TAFC.

Với tuyển U-23 Nhật Bản, vòng chung kết U-23 châu Á 2026 chính là phòng thí nghiệm hoàn hảo cho thế hệ trẻ săn vàng Olympic 2028 danh giá. Những cầu thủ sinh năm 2005, 2006 hôm nay có thể còn non nớt, nhưng hai năm tới, khi bước vào Thế vận hội, người Nhật sở hữu hành trang quý giá từ những trận cầu đỉnh cao cấp châu lục. Đó là thứ kinh nghiệm không thể mua bằng tiền hay những trận giao hữu đơn thuần.

U-23 Nhật Bản giành vé đầu tiên vào tứ kết

Sự non trẻ về tuổi đời không khiến U-23 Nhật Bản tỏ ra rụt rè khi bước vào vòng bảng. Trái lại, họ chơi bóng với phong thái tự tin, tốc độ và tổ chức chặt chẽ đến đáng ngạc nhiên. Trận ra quân gặp U-23 Syria, cầu thủ Nhật Bản kiểm soát hoàn toàn thế trận, pressing liên tục và kết liễu đối thủ 5-0, với vượt trội về tư duy chơi bóng, khả năng phối hợp cùng sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm.

Đá trận thứ hai với U-23 UAE giàu thể lực và kinh nghiệm, U-23 Nhật Bản vẫn giữ nguyên cách chơi chủ động, kiểm soát nhịp độ và tung ra những miếng đánh sắc bén. Chiến thắng đậm đà 3-0 tiếp tục diễn ra một cách thuyết phục, giúp đội bóng xứ Mặt trời mọc trở thành tập thể đầu tiên giành vé vào tứ kết sau hai lượt trận, với hiệu số bàn thắng bại cực kỳ ấn tượng.

Người Nhật thường đi trước một bước so với các đối thủ ở châu Á. Ảnh: TAFC.

Khi các đội bóng khác còn mải mê tính toán điểm số, hiệu số hay cơ hội đi tiếp, thầy trò HLV Go Oiwa đã hoàn thành mục tiêu vòng bảng một cách nhẹ nhàng với những chiến thắng nặng ký.

Điều đáng nói là những cơn “mưa gôn” ấy không đến từ sự tỏa sáng cá nhân đơn lẻ. U-23 Nhật Bản chơi bóng như một tập thể được lập trình sẵn, nơi mỗi cầu thủ đều hiểu rõ vị trí, nhiệm vụ và thời điểm di chuyển. Lối chơi ấy phản ánh rõ triết lý đào tạo lâu dài của bóng đá Nhật Bản, khi các cầu thủ được rèn giũa tư duy chiến thuật từ rất sớm, bất kể họ xuất thân từ học viện chuyên nghiệp hay môi trường học sinh, sinh viên.

Đội tuyển U-23 Nhật Bản là đương kim vô địch U-23 châu Á đang ra sức bảo vệ ngôi vua ở mùa này tại Saudi Arabia. Ảnh: TAFC

Đằng sau thành công bước đầu tại giải châu Á là một hệ thống phát triển bóng đá trẻ Nhật Bản có chiều sâu hiếm thấy. Người Nhật không chạy theo thành tích, không vội vàng “đốt cháy giai đoạn” hoặc đặt nặng áp lực phải vô địch bằng mọi giá. Thay vào đó, họ xem mỗi giải đấu là một mắt xích trong chuỗi phát triển liên tục, nơi các cầu thủ trẻ được va chạm, mắc sai lầm, học hỏi và trưởng thành.

Việc là đội trẻ nhất giải nhưng lại sớm góp mặt ở tứ kết sau hai chiến thắng đậm đang biến U-23 Nhật Bản thành hình mẫu đáng suy ngẫm cho bóng đá châu Á. Thành công ấy không đến từ sự ngẫu nhiên, mà chính là kết quả của một chiến lược dài hạn, nhất quán và đầy niềm tin vào giá trị của đào tạo trẻ.