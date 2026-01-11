Nguyễn Thái Sơn và mục tiêu mang vinh quang về cho đất nước 11/01/2026 12:22

(PLO)- Nguyễn Thái Sơn đặt mục tiêu tiến xa hơn cùng đội tuyển U-23 Việt Nam tại giải U-23 châu Á, mang vinh quang về cho đất nước, sau khởi đầu hoàn hảo của đại diện bóng đá Đông Nam Á tại bảng A.

Nguyễn Thái Sơn đang đặt mục tiêu tiến xa hơn cùng đội tuyển U-23 Việt Nam tại vòng chung kết U-23 châu Á đang diễn ra tại Saudi Arabia 2026 sau khởi đầu hoàn hảo của đội bóng Đông Nam Á tại bảng A. "Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm", tiền vệ Thái Sơn nói.

Chiến thắng 2-1 trước Kyrgyzstan hôm thứ Sáu đã giúp đội bóng của Kim Sang-sik có được vị thế vững chắc để tiến vào tứ kết giải U-23 châu Á, với sự góp mặt của hai "lão tướng" ở tuyến giữa. Trong khi đội trưởng Khuất Văn Khang đang tham dự giải U-23 châu Á lần thứ ba, thì Thái Sơn đã góp mặt ở giải đấu năm 2024 tại Qatar.

“Tham vọng của chúng tôi luôn luôn như nhau - mang vinh quang về cho đất nước,” cầu thủ 22 tuổi của CLB Thanh Hóa Thái Sơn cho biết trên website liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), "Chúng tôi luôn có động lực cao nhất khi tham gia một giải đấu và chiến đấu vì đất nước. Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình và hướng đến kết quả tốt nhất".

“Không có trận đấu nào dễ dàng với chúng tôi. Mặc dù tôi rất hài lòng với hai chiến thắng, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi đang tập trung vào từng trận đấu một, nhưng mục tiêu là tiến xa nhất có thể", Thái Sơn nói thêm.

"Thái Sơn - với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 86,4% trong các trận đấu với Jordan và Kyrgyzstan - chắc chắn đang có phong độ cao và nếu Việt Nam đạt được thành tích tốt hơn vị trí á quân năm 2018, Thái Sơn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong đó", AFC nhận định.

Thái Sơn là trụ cột ở tuyến giữa của U-23 Việt Nam. ẢNH: AFC

Trong khi đó, liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin, trước thềm lượt trận cuối vòng bảng gặp U-23 Saudi Arabia, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có cuộc gặp gỡ, động viên và nhắc nhở các thành viên đội tuyển U-23 Việt Nam về tinh thần, trách nhiệm cũng như sự tập trung cần thiết trong thời điểm mang tính quyết định.

Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, chặng đường phía trước đòi hỏi toàn đội phải giữ sự tập trung cao nhất, tuyệt đối không được chủ quan, dù đang nắm trong tay lợi thế lớn sau hai chiến thắng liên tiếp. Ông nhắc lại bài học từ những giải đấu trước, trong đó có trường hợp (U-20 Việt Nam) dù khởi đầu thuận lợi cũng với hai trận thắng như tại VCK U-20 châu Á 2023, nhưng vẫn không thể đi tiếp, qua đó để các cầu thủ ý thức rõ rằng kết quả chỉ được quyết định khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Theo ông, điều quan trọng nhất lúc này là mỗi thành viên trong của U-23 Việt Nam phải phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh đã tích lũy được qua nhiều năm thi đấu và cọ xát quốc tế. VFF đã tạo điều kiện tối đa để các cầu thủ được rèn luyện, thi đấu với nhiều đối thủ mạnh, từ đó hình thành tâm thế vững vàng khi bước ra sân chơi châu lục.

Chủ tịch VFF nhấn mạnh, các cầu thủ đều đã có kinh nghiệm, đã trải qua nhiều trận đấu lớn. Điều cần làm bây giờ là mỗi người phải ý thức rõ trách nhiệm của mình, cùng Ban huấn luyện tổ chức trận đấu thật tốt, giữ được sự bình tĩnh, bản lĩnh và tập trung. “Khi chúng ta ở trong trạng thái tốt, đối thủ sẽ phải chịu áp lực nhiều hơn. Nếu tổ chức tốt và thực hiện đúng kế hoạch, chúng ta sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn”, ông Trần Quốc Tuấn động viên toàn đội.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên tinh thần toàn đội U-23 Việt Nam. ẢNH: VFF

Người đứng đầu VFF cũng khẳng định, quyền chủ động đang nằm trong tay U-23 Việt Nam. Việc lựa chọn cách tiếp cận trận đấu, lựa chọn con đường đi tiếp là điều mà toàn đội có đủ năng lực để quyết định bằng chính sự chuẩn bị, tinh thần và khát vọng của mình.

Thay mặt Thường trực BCH VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn gửi gắm niềm tin vào tinh thần đoàn kết, ý chí và khát khao cống hiến của các cầu thủ, mong toàn đội giữ vững sự tập trung, quyết tâm cao nhất để hướng tới trận đấu quan trọng với chủ nhà Saudi Arabia và chinh phục những cột mốc tiếp theo tại vòng chung kết U-23 châu Á 2026.